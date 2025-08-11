APAC y zonales en Tandil – Movida propuesta, con carreras inolvidables en las sierras

En una jornada soleada y agradable en cuanto a lo climático en la ciudad de Tandil, APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 en sus dos divisionales, junto a la precoz Promocional-Clase 1, conformaron el «mega espectáculo de la región» en el circuito «La Cascada», que presentó un gran marco de público, más de dos mil quinientas personas vivieron el la fiesta zonal, que tuvo acción, alternativas y maniobras ásperas. 85 máquinas, le dieron marco al desembarco en las sierras, de las seis divisionales que fiscaliza la FRAD Mar y Sierras.

Un clima soleado y con buena temperatura para la época, acompañó la fiesta zonal GP Maximiliano Oliver SRL, Naves Industriales en la Villa Don Bosco.

Una vez más el público se acercó en buen número para disfrutar la cita de APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850, un clásico de la comarca, y la novel Promocional, Clase 1.

Por suma de tiempos, alcanzaron la victoria Emmanuel Macuso/Lucas Bayala con la Dodge – Chevrolet, que motoriza el Messa Sport, por exclusión de Agustín y Leonel Tambascio (base del carburador).

En la carrera Máster, también por suma de guarismos, Juan Bautista Nochetti/Fabián Etchevarne con la Chevy del team FE Competición, se llevaron el triunfo.

En cuanto al Turismo Sport 1850 «A», final excitante y una conquista extraída de la galera de Cristian Pineda que aprovechó el abandono del líder del campeonato, Juan Garmendia, mientras Nicolás Tiede, subió al lugar más alto del podio en el grupo «B», obteniendo su primer halago en solo tres carreras cumplidas.

Por su parte en TC del Sudeste, todo está como era entones, el campeón Alejandro Argumedo obtuvo un merecido tributo en la Villa Don Bosco, y en la novel Promocional Clase 1 el triunfo fue del otrora monarca de la categoría del Atlántico, Gerardo Danessa.

El reducto del TAC, tuvo buen comportamiento en la primera parte, luego la humedad de la última semana, complicó los lugares vulnerables con algunas grietas y zonas para transitar con cautela.

Tarea ágil y criteriosa de los comisarios deportivos Daniel Jordan y Juan Pablo Brut, para controlar las acciones. Solo un problema con un decoder de computación, retrasó algunos minutos el espectáculo que finalizó a las 17,30 hs.

En la técnica, cambiaron las posiciones



Un buen parque de máquinas acopió APAC, recuperando algunos soldados y propuso un entretenido desenlace en las dos definiciones de titulares e invitados, con varios golpes de escena y maniobras al filo de la navaja.

En titulares ganó Kevin Walter y en invitados Lucas Bayala. Por suma de guarismos, en pista Agustín y Leonel Tambascio, marcaron territorio en el trazado de las sierras, pero fueron excluídos en la operación técnica, logrando por suma de tiempos la victoria, «Manu» Macuso/Lucas Bayala, seguidos por la dupla Diego Maciel/Rodriguez Prieto y los hermanos Reinaldo y «Nacho» Fernández.

Excitante definición de los Máster



En la clase APAC Máster, Juan Nochetti /Fabián Etchevarne /por suma de tiempo superaron al binomio Edgardo Fernández/Fabio Pedersen, y a Gamás/ Di Paolo.

El de Otamendi logró el triunfo en titulares,y Fabián Etchevarne se quedó con la victoria en invitados.

Acción en el Turismo Sport



El Turismo Sport 1850 celebró sus trámites con entretenidas acciones, sobrepasos y maniobras «picantes», sobre catorce giros.

El grupo mayor dominó Juan Garmendia, hasta que el último ganador en La Cascada resignó la marcha triunfal, debiendo desertar de la disputa a poco del final, quedando libre el camino para Cristian Pineda que alcanzó una conquista muy celebrada, segundo fue Ezequiel Pedrero en lucida tarea con el «504» del Schonfeld Competición, arribando tercero, Gonzalo Iturralde, el joven piloto de La Patria, alcanzando el primer podio en la categoría, en su corta trayectoria.

Sobre catorce giros, en la clase «B», el triunfo le correspondió a Nicolás Tiede, primer tributo en tres carreras disputadas, sólida tarea y muy rápido el joven marplatense, Fabián Fernández fue segundo, completando el podio Mariano Franchesquetti.

Siempre Argumedo en el TCS



Los teceistas tuvieron una finalísima entretenida sobre doce capítulos, y Alejandro Argumedo volvió a mostrar contundencia, por que gana carreras y es el campeón de la legendaria especialidad. Otra gran propuesta del marplatense superando a Gustavo Fernández y a Verónica Andolfatti, una gran demostración de manejo y convicción de la dama tandilense, primer podio y una alegría muy especial para sus progenitores Gabriel y Gabriela que la apoyaron en este sueño desde muy joven.

La Promocional Clase 1



En Tandil, inició el desafío la incipiente Promocional, clase 1 de la Frad. Mar y Sierras. Gerardo Danessa enhebró una victoria determinante sobre Luis Ramell y Walter Peralta.

Las cuatro categorías tendrán su continuidad el 13 y 14 de Septiembre (5° fecha), en el circuito La Cascada de Tandil, la carreras de los millones, otro evento de campanillas en el reducto de las sierras.

N. de la R; fuente Vértigo Motorsport / Tandil.