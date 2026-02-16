APAC y teloneras arrancan el 12 de Abril – Lunes 23-2, operativo de licencias médicas en Tandil

La temporada 2026 ya asoma en el horizonte para las categorías APAC, Turismo Sport 1850, TC del Sudeste y Promo Clase 1, que ultiman detalles de cara al arranque oficial previsto para el 12 de Abril.

El campeonato comenzará con el GP Apertura en el circuito “La Cascada” de Tandil, un escenario clásico para el automovilismo de la región. Luego, el calendario continuará el 10 de Mayo en el trazado “Arbolito” de Coronel Vidal.

Uno de los puntos destacados del año será la Carrera Especial de «Dos Horas» en el circuito del Tandil Auto Club el 6 de Septiembre, mientras que el 10 y 11 de Octubre se disputará una doble jornada en San Cayetano. El cierre del certamen está previsto para el 15 de Noviembre con el GP Coronación en el autódromo de AMAD, Mar del Plata.

Tras una temporada 2025 con buenos parques automotores y finales atractivos en cada divisional, las cuatro categorías se preparan para un nuevo año que promete competitividad y continuidad en el crecimiento del automovilismo zonal. La cuenta regresiva ya comenzó.

Lunes 23 de Febrero, operativo de Licencias Médicas

N. de la R; fuente Luis O. Sanchez / Vértigo y APAC Oficial