APAC y sus teloneras se preparan para la carrera de los millones en Tandil – 13 y 14 de Septiembre

APAC la próxima carrera el día 14/9 en Tandil

LA CARRERA DE LOS MILLONES GRAN PREMIO CATEGORÍA APAC

Los premios se entregarán por sorteo entre todos los pilotos que clasifiquen de ambas divisionales.

Dicho sorteo se realizará el día domingo por la mañana en la carpa de prensa y tendrán que estar presentes los pilotos.

Los premios se sortearán y repartirán de la siguiente manera

1 premio $ 1.000.000.-

2 premio $ 250.000.-

3 premio $ 250.000.-

4 premio $ 250.000.-

5 premio $250.000.-

El formato de carrera será normal, con clasificación serie prefinal y final.