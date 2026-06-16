APAC se prepara para la 3era del año en Tandil – Mega cobertura por radio y Streaming

La Super Transmi desde las sierras con el Zonal más convocante del interior…
APAC, Turismo Sport, TC del Sudeste, Zonal Pista Clase 1 en La Cascada de Tandil
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Próximo domingo 21de Junio
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La Clase A se prepara para una nueva fiesta de pilotos invitados en Tandil
El próximo 20 y 21 de junio, el circuito La Cascada volverá a convertirse en el epicentro del automovilismo regional cuando la Clase A del Turismo Sport 1850 dispute una nueva competencia con pilotos invitados, uno de los formatos más atractivos y esperados por equipos, pilotos y aficionados.
A lo largo de los años, estas fechas especiales han entregado espectáculos memorables, con binomios de gran nivel y la posibilidad de ver en pista a protagonistas de distintas categorías del automovilismo zonal. Cada edición suma un condimento especial y genera una expectativa diferente dentro del campeonato.
Uno de esos capítulos se vivió en noviembre de 2023 en el circuito «El Arbolito» de Coronel Vidal, cuando la categoría desarrolló una programación especial que reunió a destacados binomios. El evento formó parte del Gran Premio Memorial Federico Albin y contó con una importante convocatoria de máquinas y público.
En la final de titulares, Cristian «Coto» Di Stéfano se quedó con una contundente victoria luego de imponerse sobre Mariano Arribas y Adrián Torres. Más atrás finalizaron Javier Kittler, Nicolás Urrizaga y compañía.
La final reservada para los invitados tuvo otro gran protagonista. Diego Castañino alcanzó la victoria con la unidad de Ricardo Barrena, escoltado por Leonardo Beain y Juan Arribas.
Ahora la historia suma un nuevo capítulo. Con el regreso de los invitados a La Cascada, la expectativa vuelve a crecer y el Turismo Sport 1850 Clase A se prepara para ofrecer otro gran espectáculo en uno de los escenarios más emblemáticos de la región. Tandil ya espera el rugido de los motores.
N. de la R; fuente Luis O. Sánchez y Acelerando a Fondo / Tandil.
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