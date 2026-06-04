APAC – La lluvia obligó a suspender los ensayos y mantiene en vilo la actividad del automovilismo zonal

La lluvia que afecta a Tandil y la región continúa condicionando el desarrollo de la actividad automovilística prevista para este fin de semana en el circuito de la Villa Don Bosco.

Ante las precipitaciones registradas durante las últimas horas y con un pronóstico que todavía genera incertidumbre, las autoridades del Tandil Auto Club y las categorías de la Federación Mar y Sierras resolvieron suspender los ensayos programados para este viernes, con el objetivo de preservar el estado del trazado y permitir el drenaje del agua acumulada.

La decisión alcanza a las categorías APAC, Turismo Sport 1850, TC del Sudeste y Zonal Pista Clase 1, que deberán aguardar una mejora en las condiciones climáticas para retomar la actividad.

Por el momento, el cronograma del fin de semana se mantiene sujeto a la evolución del tiempo. Si las condiciones acompañan durante las próximas horas, el sábado podría utilizarse para reorganizar la programación, desarrollando entrenamientos por la mañana y las clasificaciones durante la tarde.

En tanto, la intención de los organizadores es poder cumplir el domingo con las series, prefinales y finales previstas, aunque todo dependerá del estado que presente el circuito tras varios días de inestabilidad.

Mientras la lluvia sigue siendo protagonista, la expectativa permanece intacta entre pilotos, equipos y aficionados, que aguardan una mejora del clima para que el rugido de los motores vuelva a escucharse en la Villa Don Bosco.

N. de la R; fuente Luis O. Sánchez / Vertigo Motorsports -Tandil.