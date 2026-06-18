APAC en Tandil – Suspendida la actividad del viernes del Grupo Mar y Sierras

La lluvia de este jueves complicó el estado de la pista del circuito La Cascada, determinando el TAC y las categorías, la suspensión de las pruebas comunitarias del viernes, para APAC, Turismo Sport 1850, TC de Sudeste y Zonal Pista Clase 1, Premio Central Logística Tandil.

Mañana se verá como se encuentra el compactado de 1.780 metros, donde hay algunos sectores claves, como la plana y las zonas más bajas que muestran su vulnerabilidad.

Las precipitaciones vespertinas de hoy puso en jaque al escenario de la Villa Don Bosco, aunque por el momento la carrera continúa su curso.

Con las pruebas comunitarias del viernes suspendidas, la gran incógnita es cómo responderá el compactado de 1.780 metros, en la jornada sabatina y el día domingo.

Habrá que seguir de cerca la evolución del piso mañana, especialmente en los puntos críticos, la zona de la plana, los lugares bajos y última variante, tramos claves y complicadas debido a que el drenaje allí es mucho más lento.

Quedamos atentos a ver si el clima da una tregua y si los trabajos en la pista permiten reanudar la actividad el fin de semana.

N. de la R; fuente Luis O. Sánchez Vertigomotorsport / Fotos: Mario Gigena