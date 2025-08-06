APAC brinda conferencia de prensa en Tandil – Se conoce el programa oficial para este sábado y domingo

Este jueves 7 a las 11, se hará la presentación oficial de la 4ta fecha de APAC en conferencia de prensa.
CRONOGRAMA CATEGORÍA APAC A con pilotos invitados, APAC Master con pilotos invitados, TC DEL SUDESTE, T.S 1850 A, T.S 1850 B, y Promocional clase 1
CIRCUITO LA CASCADA DE TANDIL 4 fecha 09 y 10 de Agosto 2025
Sábado 09/08/2025:
08:00: Verificación técnica, administrativa, carga de combustible
10:00 a 10:10: Pruebas libres oficiales APAC M
10:15 a 10:35: Pruebas libres oficiales APAC A 2 tandas
10:40 a 11:00: Pruebas libres oficiales Turismo Sport A 2 tandas
11:05 a 11:25: Pruebas libres oficiales Turismo Sport B 2 tandas
11:30 a 11:50: Pruebas libres oficiales T.C del Sudeste 2 tandas
11:55 a 12:05: Pruebas libres oficiales Promocional clase 1
12:10 a 12:20: Pruebas libres oficiales APAC M
12:25 a 12:45: Pruebas libres oficiales APAC A 2 tandas
12:50 a 13:10: Pruebas libres oficiales Turismo Sport A 2 tandas
13:15 a 13:35: Pruebas libres oficiales Turísmo Sport B 2 tandas
13:40 a 14:00: Pruebas libres ofciales T.C del Sudeste 2 tandas
14:05 a 14:15: Pruebas libres oficiales Promocional clase 1
Reunión obligatoria con el comisario deportivo por categoría (se tomará asistencia)
14:20:
Clasificación APAC M Titular (3 vueltas)
Clasificación APAC A Titular (3 vueltas)
Clasificación Turismo Sport A (3 vueltas)
Clasificación Turismo Sport B (3 vueltas)
Clasificación T.C del Sudeste (3 vueltas)
Clasificación Promocional Clase 1 (3 vueltas)
Clasificación APAC M Invitados (3 vueltas)
Clasificación APAC A Invitados (3 vueltas)
Clasificación Turismo Sport A (3 vueltas)
Clasificación Turismo Sport B (3 vueltas)
Clasificación T.C del Sudeste (3 vueltas)
Clasificación Promocional Clase 1 (3 vueltas)
Series Turismo Sport A (5 vueltas)
Series Turismo Sport B (5 vueltas)
CIERRE DE PARQUE CERRADO
Domingo 10/08/2025:
08:00: APERTURA PARQUE CERRADO
08:30: vuelta de pruebas a todas las categorías no obligatorias SIN PASAR POR RECTA PRINCIPAL SE SALE DE BOXES Y SE ENTRA
Super 5 T.C del Sudeste
Series Promocional Clase 1 (5 vueltas)
Series APAC M Titular (5 vueltas)
Series APAC A Titular (6 vueltas)
Series T.C del Sudeste (5 vueltas)
Prefinal Turismo Sport A (8 vueltas)
Prefinal Turismo Sport B (8 vueltas)
Series APAC M Invitados (5 vueltas)
Series APAC A Invitados (6 vueltas)
Prefinal T.C del Sudeste (8 vueltas)
Final Promocional Clase 1 (12 vueltas)
Final APAC M Titular (14 vueltas)
Final APAC A Titular (14 vueltas)
Final Turismo Sport A (14 vueltas)
Final Turismo Sport B (14 vueltas)
Final T.C del Sudeste (14 vueltas)
Final APAC M Invitados (14 vueltas)
Final APAC A Invitados (14 vueltas)
El ganador de APAC M y APAC A Saldrá de la sumatoria de tiempo de las dos finales.
Observaciones: Dicho cronograma queda sujeto a cualquier cambio requerido por el Comisario Deportivo o Director de la prueba.
N. de la R; fuentes APAC y Vértigo Motorsport / Tandil.
