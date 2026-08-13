+ ANÍBAL EDUARDO MORIS – Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata este miércoles 12 de agosto a la edad de 43 años, Aníbal Eduardo Moris. Su esposa Eleonora Zubigaray; su hija Valentina; sus padres Anita Irazabal y Miguel Ángel Moris; sus hermanos Roque, Miriam, Anahí, Noelia y Paola; hermanos políticos y sobrinos; junto a demás familiares, amigos y vecinos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal este jueves 13 a las 10 horas. Hogar de duelo: Formosa 2068, Tandil.

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