Aníbal Chiramberro en el masivo evento de Pulso Tierra, en Córdoba

El representante de nuestra ciudad y dirigente de Federación Agraria Argentina, Aníbal Chiramberro, estuvo participando el pasado viernes 29 de mayo, del evento Pulso Tierra, que se realizó en Córdoba con más de 900 participantes de distintos puntos del país, bajo la organización de Federación Agraria Argentina.

Chiramberro, ex Director de FAA, acudió a charlas sobre tecnología y negocios en lo que representa una jornada completa de conocimiento, que potencian los vínculos agropecuarios.

Por la mañana hubo conferencias para continuar con Pulso Agtech, con estaciones demostrativas, para parte de Pulso Comercial donde se potencian los contactos con empresas además de lo que significa el Pulso Encuentro, a fin de vincularse con participantes de los diferentes sectores del país que arribaron hasta la provincia mediterránea.