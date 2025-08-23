Angel «Pocho» Guisande – A tres años de la partida de «un ser enorme, un personaje, pero de perfil bajo»

Se cumplen tres años, fue en Agosto de 2022. Cuando se va un amigo personal es muy difícil expresar lo que se siente. Pocho me permitió dar mis primeros pasos en el periodismo formal. Hace años, quién escribe empezaba y solo le gustaba el oficio. Cuantas veces me dijo; «No te vas a enojar por lo que te digo, pero….».

Fue una persona que tuvo relaciones con «medio mundo o mejor dicho con todo el mundo». Trajo junto a otros a Maradona, tuvo increíbles logros con la selección de Ayacucho, con los clubes Defensores y Sarmiento, vinculado al periodismo, a las producciones radiales, a la Fiesta del Ternero, a la televisión…

Con su trabajo de imprenta, abasteció a las instituciones e hizo que en su momento, su trabajo trascendiera las fronteras de nuestra ciudad. Dio trabajo y ayudó a mucha gente, aunque esto poco se supo…

Quizás la inexplicable pérdida de Pablito años atrás, le marcó tan fuerte en la vida, que desde ese momento nunca sería el mismo. Amigo de fierro, incondicional, humilde, sincero, honesto…

No alcanzarían dos o tres o cientos de notas para contar sus anécdotas, logros, y una vida llena de vivencias, por eso hemos pensado en esta selección de momentos, solo un poco de lo que fue nuestro querido Ángel «Pocho» Guisande. Hasta siempre…

Tremendo recuerdo; 1922 – 14 de agosto – 2020 – Cuando Ángel “Pocho” Guisande fue Honor al Mérito Deportivo

El Club Sarmiento de Ayacucho cumple 98 años de fútbol en estos días, y una rica historia de años de gloria, fue cuando un tribunal que administrando justicia, premió a un jugador de fútbol del Club Sarmiento con el título de “Honor al Mérito Deportivo” con plaqueta y medalla de oro.

Fue para Ángel Rodolfo Guisande, y cumpliéndose esta semana un nuevo aniversario de la fundación del Club Atlético Sarmiento de nuestra ciudad, entidad de la calle 25 de Mayo. 98 años de fútbol cuyos directivos han denominado esta celebración “98 años de fútbol” y Ayacucho al día ha querido adherirse a este festejo reproduciendo una resolución del honorable tribunal de penas de la liga de fútbol de fecha octubre de 1963 que presidía por entonces el señor José Félix Calabrese, siendo secretario era Abel Burgos y vocal el Señor Guillermo Sanjurjo.

El Señor Calabrese explicaba la prensa; «En ese momento quienes conformaban este tribunal adecuamos algunas innovaciones dentro del marco del texto de la reglamentación que dirigía el mismo y una de ellas fue, la entrega de una medalla de oro al jugador de primera división que observara la mejor conducta durante el transcurso del Campeonato de cada año. Nuestro compromiso era el de concurrir durante todos los domingos por la tarde y también por la mañana a la cancha, cuando jugaban las primeras y las reservas en virtud de llevar a cabo en Las evaluaciones pertinentes el comportamiento de todos los protagonistas analizándose las mismas, en las reuniones que se hacían los días miércoles en el club Atlético. Allí estudiábamos los informes de los árbitros, minuciosamente los conceptos expuestos en nuestra calidad de veedores, las que sumados a los informes elaborados por los jueces facilitaban nuestra tarea.

Sintetizando, los jugadores que fueron parte de los distintos equipos del transcurso de 1963, es que se resuelve que el jugador Ángel Rodolfo Guisande, integrante del plantel de primera división del club Sarmiento Campeón de esta temporada 1963, recibiera esta distinción”.

Desde la redacción del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar felicitamos a nuestro querido amigo, y destacamos su labor como futbolista, dirigente, representante de prensa, sus contactos y trayectoria de años siendo parte de instituciones, de la fiesta del ternero y dando una mano a quien lo necesitara en distintas ocasiones.

Tiempo Zonal – Más de 0 años Félix y Mariano Cuesta, con una entrañable amistad con Pocho

Desde hace más de 30 años el programa televisivo «Tiempo Zonal» informa a la comunidad acerca de las diferentes noticias de los municipios de la región. A través de la buena predisposición y profesionalismo de Félix y Mariano Cuesta los habitantes de esta zona de la Provincia de Buenos Aires se mantienen informados.

Este sábado a las 12:30 hs, en Canal 8, se llevó a cabo un programa especial por este nuevo aniversario. Los espectadores pudieron observar y conocer una simpática anécdota, donde Félix Cuesta recordó que fue Angel «Pocho» Guisande, los llamó para anunciarles que la Fiesta del Ternero efectuaba el remate especial, y de allí en más siguió una relación inquebrantable desde esa oportunidad.

Los seguidores del programa, pueden informase como siempre, sobre el sudeste de la Provincia de Buenos Aires con su tradición, eventos, producción y actualidad de todas las comunidades de la zona.

VIDEO donde se habla de Ayacucho

Cuando vino Maradona fue también en parte por él

En Mayo del año 1981, en la presidencia del León Oscar Contino, Diego Armando Maradona visitó el Club de Leones de Ayacucho, en el predio de la Sociedad Rural vieja, lugar donde estaba instalado el “Primer Carrousel Argentino” adquirido por la institución.

En la jornada de ese jueves, un amigo y referente de nuestro portal como lo es Ángel «Pocho» Guisande nos acercó la foto de portada, y merced a la gentileza de la institución de servicio que nos facilitó fotos y este recuerdo hermoso, es que desde ayacuchoaldia.com podemos compartir con ustedes este material inolvidable.

Cabe recordar que el Club de Leones de Ayacucho estaba a cargo de la Exposición Comercial e Industrial, que se realizaba todos los años en el marco de la Fiesta del Ternero, en el predio de la Sociedad Rural Vieja. La inundación del ’80 había generado pérdidas ese año y problemas financieros para el Club, sumado a la adquisición del Carrousel en el año 1979, por lo que era necesario innovar en alguna obra de recaudación que les permitiera salir a flote.

La iniciativa nació en la Fiesta del Ternero

Es así que organizando la exposición industrial, quedaba un día libre, el miércoles, en la programación de la Fiesta, y a alguien en comisión se le ocurrió ¿Y si lo traemos a Maradona?. Había opiniones divididas en la comisión, pero finalmente se decidió que sí, ya que si bien no había sido parte del equipo campeón mundial de 1978 en Argentina, su carrera iba es ascenso y ya era enorme figura en Boca Juniors.

El conclave se llevó a cabo unos días antes, en una reunión de la que participaron el Sr. Saavedra (contrataciones), el St. Cysterpiller (representante de Maradona), y si bien ya había comenzado la Fiesta, y llegaron a un acuerdo. A las 15 hs. de ese miércoles estaba en el Aero Club local, escoltado por una caravana de autos, policía y bomberos para recibirlo.

Hubo una multitud acompañando tan esperada e inesperada visita. Algunos participaron de la soñada oportunidad de jugar de arqueros, para tratar de atajarle un penal. Otros corrían «Como locos a la par de la auto que lo transportaba». En una época sin internet, no computadoras en nuestras casas, sin TV a color y en muchos casos ni siquiera en blanco y negro…Ese día no se podrá olvidar de nuestras mentes…Ya comprendíamos que «el Diego» no era solo verdadero en las figuritas de los álbumes, sino que era de carne y hueso….Faaaaaaaa cuantos días sin dormir, vino Maradona, vino Maradona…era Maradona, sigue repicando en los oídos…

El genio que brillaba, ya había sido campeón mundial juvenil en Japón en 1979, aunque todavía no era el barrilete cósmico del mundial 86, aún no era el fenómeno que llevó «al mejor»…Víctor Hugo Morales a preguntarse ¿De que planeta viniste?…Nos lleva a la memoria del ese campeonato donde aunque sea en la cancha, aunque sea ante los ojos del mundo, le dimos una sorpresa enorme al poderoso Inglaterra, para que se pudiera sacar tanta bronca contenida y disfrutar de toda su magia y dos gritos de gol irrepetibles para ganarles 2 a 1.

N. de la R; agradecemos al Club de Leones y Angel R. Guisande.

Siempre con el Moto Club

En Abril de 2016, se concretó la visita de dos referentes del motociclismo nacional, con los que el Nuevo Moto Club desarrollará un campeonato local de 6 fechas a partir del mes de Mayo. Estuvieron Fernando Sierra presidente de la Federación Nacional de Motociclismo, acompañado de Jorge Rodríguez promotor de la categoría Enduro Raid.

Néstor Malvestitti, Adolfo Juárez y Angel Guisande por el Nuevo Moto Club, recibieron la visita de estos encumbrados dirigentes, que se acercaron a la ciudad de Ayacucho para observar el estado de las instalaciones de la chacra Municipal, y analizar la concreción de un Campeonato de Enduro de Motociclismo, con su asesoramiento profesional y la organización del Nuevo Moto Club.

Justamente, en dialogo con www.ayacuchoaldia.com.ar Jorge Rodríguez afirmó “La idea es realizar con el Nuevo Moto Club, un campeonato de unas 6 fechas, todas en Ayacucho, una por mes, concretando cada carrera en la Chacra Municipal, con distintos trazados para hacer más atractiva cada competencia. Para ello pensamos convocar a participar pilotos locales, de la zona y la región, de cuyos reglamentos y condiciones tomaran conocimiento en los próximos días, para lo que los corredores deberán contar con licencia de la Federación y licencia médica para poder correr”.

Los Cara Sucias

Hoy recordamos a «Los Caras Sucias» de 1975. Durante los años 70 los torneos barriales y comerciales poseían una gran transcendencia, torneos de los que participaban jugadores que, paralelamente, lo hacían en equipos del torneo oficial de Primera División, y que eran muy acompañados por el público. Uno de esos torneos fue el organizado por la Comisión de Deportes del Barrio La Feria en 1975, dónde el equipo «Los Caras Sucias» obtuvieron el título. En la final Los Caras Sucias vencieron 1 a 0 a Barrio La Feria «A» con gol de Raúl Lorenzo a los 33 minutos del segundo tiempo. Angel Guisande fue elegido el mejor jugador del torneo. Los caras Sucias habían conformado una especie de selección integrada en su mayoría por jugadores del Club Atlético Sarmiento (Marcelo y Miguel Ibarra, Raúl Lorenzo, Ángel Guisande, Jorge Jeanmart y José Perazzi), del Club Defensores de Ayacucho (Julio Pasarín, Abel Escudero y José Olarte) y del Ateneo Estrada (Alfonso Masello y Sergio Woollands). Fuente: Historia del Fútbol Ayacuchense Su paso por Defensores de Ayacucho como Técnico

La base de aquel Defensores campeón 1978 le daría, dos años después, una nueva conquista a los simpatizantes defensoristas. Un integrante de aquel plantel, Carlos Canónica, nos recuerda la final en donde se venció a Estudiantes por 2 a 1: «En 1980 la final fue dramática, fuimos todo el Campeonato ‘palo a palo’ con Estudiantes que tenía un ‘cuadrazo’, llegamos a la última fecha empatados y de seguir el resultado volvíamos a jugar el domingo siguiente; faltando 2 minutos penal para Defensores y se paró el ‘Chato’ Eloiza frente a la pelota. Muchos no querían ni mirar, algunos de daban vuelta, un suspenso terrible, patea el ‘Chato’ y gol, éramos campeones y mientras tardábamos en reaccionar el ‘Chato’ que nos gritaba ¡Vengan, abrácenme, que los acaba de salvar papá!». Raúl Scerbo y Julio Pasarín encabezan la vuelta olímpica en 1980 La palabra «Campeonato» no dejaba de sobrevolar por calle A. Del Valle. Solo cuatro años pasarían para que Ángel ‘Pocho’ Guisande, con Juan Carlos ‘Curucho’ Cángaro como preparador físico, tomaran la conducción técnica del equipo para la temporada 1984. La sapiencia de este «viejo zorro» empieza a delinear un equipo sólido, bien balanceado, con gente de experiencia que traería un nuevo trofeo a las vitrinas de calle A. del Valle. Con una zaga de jerarquía (Hugo Ciganda y Abel ‘Gallina’ Escudero ) se comienza a cimentar un equipo duro, compacto que en mitad de cancha tenía en Julio Pasarín un «veterano» que trajinaba escoltado por un gran proyecto como era ‘Quico’ Pintos y la sapiencia de Darío Pires Correia, y arriba dos «repatriados» desde Tandil (los ayacuchenses Eduardo ‘Lalo’ Mato y el ‘Tortita’ Daniel González ), ambos ofreciendo la cuota de gol siempre necesaria en un equipo con aspiraciones a cosas importantes. Fue precisamente Daniel González el autor del solitario gol de la final ante Estudiantes y en el firmamento tricolor brilla la estrella Nº 12. Defensores es nuevamente campeón. Club Defensores de Ayacucho (Campeón del Torneo Oficial 1984) Parados (izq. a der.): Hugo Ciganda, Julio Pasarín, José ‘Quico’ Pintos, Abel ‘Gallina’ Escudero, Luciano Ceverio, Jorge Martínez, Ricardo ‘Neco’ Díaz, ‘Turco’ Mustafá, Eduardo ‘Lalo’ Mato y Ángel ‘Pocho’ Guisande (DT) Hincados (izq. a der.) : Julio ‘Chorizo’ Roldán, Héctor Portela, Rubén Darío Pires Correia, Daniel ‘Tortita’ González, Carlos Erreguerena, ‘Poroto’ Hermida, Daniel Cano y ‘Chiquito’ Ibáñez (AC) .Los años siguientes verían coronarse a Juventud Unida en dos oportunidades (1985 y 1987), al Ateneo Estrada en 1986 y el bicampeonato de Atlético en 1988/1989. Había llegado la hora de buscar una figura de la casa, un querido ex jugador quien le diera muchas alegrías dentro de la cancha y que con el tiempo también se las brindaría desde afuera. Nos referimos a Julio Aníbal Pasarín , el popular ‘Julinho’, quien conforma un verdadero «equipazo» que obtendría el tricampeonato 1991/1992/1993 con un fútbol sólido y se convierte en un claro dominador de nuestros torneos en los comienzos de la década. Un equipo que ‘mordía’ en toda la cancha, bien apuntalado desde el arco con la seguridad que otorgaba Esteban Isasi, una defensa firme, con experiencia, un mediocampo poblado de «todo terrenos» (Arrayago, Pintos, Malvestitti, etc.) y un trío ofensivo (Díaz-Milloc-Iturralde) que le complicaba la tarde a cualquier defensa.

Fuente – Historia Fútbol Ayacuchense.

GANADORES CONCURSO LITERARIO «HISTORIAS DE NUESTRA PASIÓN… EL FÚTBOL» El 23 de diciembre de Diciembre de 2015 se realizó la entrega de premios a los ganadores del Concurso Literario: «Historias de nuestra Pasión… El fútbol». El jurado estuvo integrado por los Profesores Malena Giúdice, Mercedes Azar y Pablo Tusq.

El 2º premio fue para Ángel Pocho Guisande, con el cuento: » El único canchero que hay acá es Olaeta» (Esta anécdota me la contó el “Cubija” González, un conocido masajista de Ayacucho, que estuvo atendiendo a distintos equipos y a la Selección). Corría el año 1984 y Defensores con Carlitos Bontá a la cabeza y un grupo amplio de colaboradores, quisieron formar un equipo de fútbol con intenciones de campeonar en la Liga Ayacuchense. La primera búsqueda fue quién conduciría el equipo como técnico. Enterados de que un ex futbolista, con pasado en Sarmiento y en la Selección, regresaba a Ayacucho y abría un comercio cerca de la entidad de la calle A. del Valle; lo fueron a entrevistar para que se hiciera cargo del primer equipo. La charla resultó muy buena y los defensoristas fueron muy contentos a hablar con la Comisión Directiva en pleno. Lo único que pedía este señor, el apoyo completo en su trabajo y el respetar sus decisiones. Así fue como los tricolores ya tenían su Director Técnico. Se formó un equipo, para pelear el torneo con jugadores de experiencia y jóvenes. El técnico había programado un intenso trabajo de preparación con un buen preparador físico, kinesiólogo y ayudantes de campo. Entrenaban de lunes a viernes y también en días feriados, utilizando el Cicles Club y la cancha auxiliar del Estadio Municipal. Defensores arrancó bien el torneo y venía invicto. Jugaba el domingo contra Independiente, uno de los equipos más competitivos y que tampoco había perdido encuentros. Era viernes, feriado, y el equipo a las 10 de la mañana estaba trabajando en el estadio. Muchos jugadores había ese día. El N° 5, un atildado jugador, con mucho estado y presencia en la cancha, se acerca al técnico quien le pregunta:- ¿Qué pasa Marangoni que no entrenás? Y éste responde:- Me duele mucho la rodilla…y prefiero no arriesgar. Terminó la práctica y los jugadores después de ducharse, se juntaron con el Técnico y éste les comunicó que el domingo, el partido se jugaría a las 15:30 horas, pero que debían estar en el vestuario a las 14:30. Llegó el día y el vestuario estaba lleno de jugadores y fervorosos dirigentes. El DT les pidió que solamente quedaran los jugadores porque iba a dar a conocer la formación. Ya se habían cambiado, según partidos anteriores, titulares y suplentes. Empezó por el arquero, los cuatro defensores, porque hacía un 4-3-3. Cuando llegó al medio campo, en vez de entrar el N° 5 (Maranga) puso en su lugar a un jovencito, de muy buen manejo de la pelota, de rápido correr, calladito y un buen ejemplo de persona. Allí el titular (Maranga) que ya estaba cambiado, esperando que le entregaran la camiseta N° 5, devolvió las ropas del equipo y sin decir ninguna palabra se cambió y se retiró del vestuario. Comenzó el partido, y el recién ascendido jugador, el N° 8, al que le decían…”El Tordo”…empezó a manejar el mediocampo tricolor, quitando y realizando unos pases que luego sus compañeros convertían en gol…realmente la rompió..al decir de los tribunados. Fue una labor por demás descollante…ganó Defensores por 5 a 2 y el último lo convirtió el “Doctor”, que con buen dribling eliminó a dos defensores y cuando enfrentaba al arquero, se la puso por arriba con vaselina…golazo y todos sus compañeros fueron a abrazarlo…no salía de su asombro; le habían dado una oportunidad y realmente la había aprovechado. Terminado el partido, el vestuario tricolor estaba lleno de eufóricos dirigentes, jugadores y también hinchas…había terminado la primera rueda y eran punteros e invictos; el lugar era puro grito y festejo. De pronto, un silencio total. Entra al vestuario, el N° 5 (Maranga) y dirigiéndose al Técnico le dijo: – ¿Puedo hablar con usted? Y éste le respondió… Sí, Señor, espere que me cambie y estoy con usted. Una vez frente a frente, jugador y técnico, el primero le preguntó: -¿Por qué me sacaste? …y el Técnico le respondió: – Primero, por cuidarte, porque si estabas lesionado, te tenías que recuperar…y segundo porque acá el único canchero que hay es Olaeta (era el encargado de cortar el pasto y acondicionar el field único) y vos no estabas lesionado y de esa manera le faltaste el respeto al resto de tus compañeros y a mí también. Nota: El “Tordo” siguió jugando con notable desempeño y recién después de cuatro fechas, Maranga volvió a ponerse la N° 5. Defensores salió campeón y cada vez que el “Cubija” González me cruza, me dice: – Acordate…que el único canchero es Olaeta…mientras me sigue con su motocicleta a tiro. Seudónimo: Wing Derecho.