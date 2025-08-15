Alumnos de la Escuela Agraria Nro. 1 «Perito Moreno» clasificaron a la Feria Provincial

La propia dirección del Establecimiento indicó; ¡Sí, muy bien chicos! Nuestros estudiantes, junto a sus tutores, han pasado a la etapa provincial de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.
Como en la inolvidable odisea de Gato y Mancha, que atravesaron continentes con esfuerzo y determinación, nuestros estudiantes emprendieron su propio viaje: horas de trabajo, creatividad sin límites y el apoyo constante de la escuela y sus tutores.
Hoy avanzan un tramo más en esta travesía, llevando con orgullo el nombre de nuestra institución, representándonos con la misma valentía y pasión que inspira la historia de aquellos caballos viajeros».
Según pudo saber el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar, los distinguidos con este logro han sido;
Estudiantes
Estefanía Gutiérrez
Luisina Almirón
Docentes
Alicia Chobadindegui
Gabriela Bruno
