Alumnos de la Escuela Agraria Nro. 1 «Perito Moreno» clasificaron a la Feria Provincial

Como en la inolvidable odisea de Gato y Mancha, que atravesaron continentes con esfuerzo y determinación, nuestros estudiantes emprendieron su propio viaje: horas de trabajo, creatividad sin límites y el apoyo constante de la escuela y sus tutores.

Hoy avanzan un tramo más en esta travesía, llevando con orgullo el nombre de nuestra institución, representándonos con la misma valentía y pasión que inspira la historia de aquellos caballos viajeros».