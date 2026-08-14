«Alondra Aberturas», nos presenta un «Antes y después» / No pierdas tiempo, consulta por el tuyo…

Somos fabricantes de aberturas de aluminio.

🔸HERRERO

🔸MODENA

🔸 A30 NEW

📍Yrigoyen 868, Ayacucho, Buenos Aires

«Alondra Aberturas», nos presenta un «Antes y después»

SOMOS… ALONDRA ABERTURAS!

FABRICANTES DE ABERTURAS DE ALUMINIO, DE MEDIA Y ALTA PRESTACIÓN. COLOCACIÓN EN CAMPO Y CIUDAD. AYACUCHO Y LA ZONA.

FABRICAMOS LINEAS, MODENA, A30, A40 Y HERRERO.

ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTOS SIN CARGO.

ESTAMOS EN HIPÓLITO YRIGOYEN 868. AYACUCHO

INSTAGRAM @ALONDRA_ABERTURAS

Un buen proyecto, arranca cuando se decide bien

En cada detalle, desde los materiales hasta el diseño, las aberturas cumplen un rol clave: aportan luz, confort y hacen que cada espacio se viva mejor todos los días.

En Alondra, entendemos que no se trata solo de estética, sino de elegir calidad, durabilidad y funcionalidad para tu hogar.

Por eso, trabajamos cada proyecto a medida, con asesoramiento personalizado, para que tomes la mejor decisión desde el primer momento.

Consultanos y llevá tu proyecto al siguiente nivel.