Alejandro Etcheverry Inmobiliaria vende inmueble ubicado en calle Murgier esquina Belgrano

VENTA !!!!

✅inmueble ubicado en calle Murgier esquina Belgrano. Ayacucho.

✅lote de 21 mts sobre calle Murgier. Y 21 mts sobre Belgrano.

✅Cuenta con linvig-comedor, tres habitaciones, cocina comedor diario, baño completo. Garage-churrasquera con baño y lavadero. Patio.

Consultas

Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4690799

Casa en Venta – Zona Don Bosco – Residencial. Tandil, sobre lote de 3700mts

4 dormitorios, uno principal en suite. También un dormitorio en planta baja.

Cocina comedor amplia

Living

Lavadero

Quincho

Piscina

Esta casa tiene un entorno maravilloso de verde por su gran arboleda y sierras, a tan solo 5′ del centro exactamente.

Escuchan propuestas. Y aceptan permuta por vivienda de menor valor en Tandil.

Alejandro Etcheverry Inmobiliaria VENDE DPTO TIPO CASA !!!

Ubicado en calle Sáenz Peña 1743, entre Avenida Dindart y calle Belgrano. Cuenta con dos habitaciones, cocina, comedor baño completo y patio.

Cuenta con losa de 120 mts2 para futura construcción. Todos los servicios.

Se acepta permuta por rodado o inmueble en ciudad de La Plata o CABA.

Inmobiliaria ETCHEVERRY

Valor USD 40.000.-

