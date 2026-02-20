Alejandro Etcheverry Inmobiliaria vende inmueble ubicado en calle Murgier esquina Belgrano

VENTA !!!!
✅inmueble ubicado en calle Murgier esquina Belgrano. Ayacucho.
✅lote de 21 mts sobre calle Murgier. Y 21 mts sobre Belgrano.
✅Cuenta con linvig-comedor, tres habitaciones, cocina comedor diario, baño completo. Garage-churrasquera con baño y lavadero. Patio.
Consultas
Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 45-2496
📱(249) 4690799
Casa en Venta – Zona Don Bosco – Residencial. Tandil, sobre lote de 3700mts
4 dormitorios, uno principal en suite. También un dormitorio en planta baja.
Cocina comedor amplia
Living
Lavadero
Quincho
Piscina
Esta casa tiene un entorno maravilloso de verde por su gran arboleda y sierras, a tan solo 5′ del centro exactamente.
Escuchan propuestas. Y aceptan permuta por vivienda de menor valor en Tandil.
Alejandro Etcheverry Inmobiliaria VENDE DPTO TIPO CASA !!!
Ubicado en calle Sáenz Peña 1743, entre Avenida Dindart y calle Belgrano. Cuenta con dos habitaciones, cocina, comedor baño completo y patio.
Cuenta con losa de 120 mts2 para futura construcción. Todos los servicios.
Se acepta permuta por rodado o inmueble en ciudad de La Plata o CABA.
Inmobiliaria ETCHEVERRY
Valor USD 40.000.-
