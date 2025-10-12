Alejandro Etcheverry Inmobiliaria, vende departamento tipo casa en muy buen estado

VENTA !!! Dpto tipo casa !! MUY BUEN ESTADO !! ✅ubicado en calle 25 de mayo 1803, esquina Avenida Dindart. Planta alta. ✅Cuenta con cocina-comedor, living, dos habitaciones (una con placard empotrado), baño completo, lavadero, terraza con parrilla.

✅Muy buen estado. Consultas: Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de Mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4 690799 SE VENDE !!! ✅ inmueble ubicado sobre Avenida Miguens 1155, entre calles Irigoyen y 9 de Julio. Ayacucho.

✅ living con estufa hogar, tres habitaciones con placares empotrados y piso parquet, cocina comedor, baño completo, entrada para autos y galpón-garage, lavadero y amplio patio.

✅ Lote de 10,50 mts de frente por 43 de fondo.

✅ Todos los servicios. Consultas: Inmobiliaria Etcheverry 📍25 de Mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4690799 VENTA !!! Dpto tipo casa !!! A estrenar !! ✅ ubicado en calle Guemes 632, entre calles Poderoso y Murgier.

✅Dos habitaciones, cocina, living-comedor, pequeño patio, baño, y entrada para auto.

✅Todos los servicios. Consultas: Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4690799

#oportunidad #ayacucho #casa #inmobiliaria #compras VENTA !!! Dpto 2 ambientes !! MAR DEL PLATA !

Ubicado en calle Lamadrid 2381, esquina Falucho.

45 mts cubiertos, compuesto de cocina con entrada de servicio, comedor-living con entrada principal, baño completo y habitación con ventana a calle Falucho.

Buen estado !! Consultas:

Inmobiliaria Etcheverry

25 de mayo 1127-Ayacucho

(02296) 45-2496

249-4690799 VENTA !!! Chacra de 16 hectáreas !! Ayacucho ✅Sobre ruta 74 se encuentra esta Chacra de 16 hectáreas, a pocos metros de acceso Peron. ✅Cuenta con casa, luz eléctrica, manga, corral, molino. ✅Ubicada justo al lado del basural municipal. OPORTUNIDAD !!! Consultas: inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 452496

📱(249) 4690799

SE VENDE CASA. ZONA CENTRO, MUY BUEN ESTADO!!!! AYACUCHO… ✅Inmueble ubicado en calle A. del Valle 1272, entre calles 9 de Julio y Alem. ✅El inmueble cuenta con living, cocina-comedor, tres habitaciones, baño principal, toilette, patio con pileta, y entrada para auto. ✅El lote tiene 11,35 mts de frente por 30 mts de fondo. SE VENDE !!! EXCELENTE SEMIPISO C/cochera !! EDIFICIO ESTRELLA, AYACUCHO Ubicado en calle 25 de Mayo 1214, esquina calle 9 de Julio, 1er piso dpto A. Totalmente reciclado. Al ingresar al departamento se puede hacer por una entrada principal y otra de servicio, posee living-comedor unificado con balcon saliente sobre calle 25 de mayo. Dos habitaciones con placares empotrados, una de ellas con balcon saliente sobre calle 9 de julio. Baño principal y baño de servicio, cocina amueblada, lavadero vidriado a patio-terraza. El dpto posee cochera que se comunica con el edificio, y posee baulera compartida. Inmobilaria ETCHEVERRY T°III – F° 500 – MN: 1170 25 de Mayo 1127 – Ayacucho Tel: (02296) 45 – 2496 Cel: (0249) 15 4690799 VENTA !!! CAMPO 22 Has. Agrícola !!! Ubicado en Cangallo. ✅Suelo agrícola bueno

✅Actualmente sembrado con maíz

✅Alambrados en muy buen estado

✅Molino

✅Acceso por camino de tierra SE VENDE GALPON !!! AYACUCHO Ubicado sobre calle Vilardaga 2161, entre calles Alsina y Bousson.

Cuenta con 281 mts2 cubiertos, tiene piso de cemento en la mitad del galpon, la otra mitad es de tierra.

El lote es de 32 metros de frente por 26 metros de fondo.

Posee luz y agua.

Inmobiliaria ETCHEVERRY OPORTUNIDAD SE VENDE CASA QUINTA !!!! AYACUCHO

Ubicada sobre ruta 50, a pocos metros de la planta urbana.

Posee luz eléctrica.

Lote de 25 mts de frente por 43,30 mts de fondo.

La casa cuenta con dos habitaciones, cocina, living comedor, baño y galpón. VALOR USD 40.000

Inmobiliaria ETCHEVERRY

T°III – F° 500 – MN: 1170

25 de Mayo 1127 – Ayacucho

Tel: (02296) 45 – 2496

Cel: (0249) 15 4690799 SE ACEPTA PERMUTA POR PROPIEDAD DE MENOR VALOR. Consultas:

Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127 – Ayacucho

☎️(02296) 45 2496

📱249 4690799 DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA 2 ambientes todo al frente con balcón francés. La unidad cuenta con: Comodo living comedor a la calle con balcón francés.

Cocina separada por barra desayunadora, y espacio para lavarropas.

Pasillo distribuidor con amplios placares.

Dormitorio a la calle con balcón francés.

Baño completo con bañera.

Calefactores por tiro balanceado en living y dormitorio.

Departamento

Muy luminoso, se entrega totalmente amoblado y decorado Ubicación: Belgrano 2308 3° «C»

Expensas: $ 40.000 mensuales aprox

Valor: U$S 71.900

Metros: 35,42 M2 aprox

Local zona centro. 9 de Julio 988. Planta baja 59 mts aproximadamente. Más entrepiso. Excelente estado.

Consultas: Inmobiliaria ETCHEVERRY

25 de Mayo 1127

Tel. (02296) 45-2496

Cel. (249) 4690799

SE VENDE QUINTA !!!

Quinta con terreno de 2250 mts 2, totalmente alambrado en sus 4 lados.

Alumbrado público por las dos calles ( esquina )

Salón monoambiente de 10 x 6 mts, con baño completo. Parrilla interna, mesada con lavatorio.

Cabaña construida en madera de aprox 40 mts2, con baño simple.

Quincho abierto. Pileta de fibra de vidrio de 7,50 x 3 mts, con dec de madera.

Bomba de agua grande que abastese pileta, cabaña y salón

Forestación con diversidad de especies de árboles.

La calle de acceso cuanta con engranzado.

Dirección: calle j.Laroca y Didio. A metros de Acceso Perón.

Consultas:

Inmobiliaria Etcheverry