Alejandro Etcheverry Inmobiliaria, vende departamento tipo casa en muy buen estado

VENTA !!! Dpto tipo casa !! MUY BUEN ESTADO !!

✅ubicado en calle 25 de mayo 1803, esquina Avenida Dindart. Planta alta.

✅Cuenta con cocina-comedor, living, dos habitaciones (una con placard empotrado), baño completo, lavadero, terraza con parrilla.
✅Muy buen estado.

Consultas: Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de Mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 45-2496
📱(249) 4 690799

SE VENDE !!!

✅ inmueble ubicado sobre Avenida Miguens 1155, entre calles Irigoyen y 9 de Julio. Ayacucho.
✅ living con estufa hogar, tres habitaciones con placares empotrados y piso parquet, cocina comedor, baño completo, entrada para autos y galpón-garage, lavadero y amplio patio.
✅ Lote de 10,50 mts de frente por 43 de fondo.
✅ Todos los servicios.

Consultas: Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de Mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 45-2496
📱(249) 4690799

 

VENTA !!! Dpto tipo casa !!! A estrenar !!

✅ ubicado en calle Guemes 632, entre calles Poderoso y Murgier.
✅Dos habitaciones, cocina, living-comedor, pequeño patio, baño, y entrada para auto.
✅Todos los servicios.

Consultas: Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 45-2496
📱(249) 4690799
VENTA !!! Dpto 2 ambientes !! MAR DEL PLATA !
Ubicado en calle Lamadrid 2381, esquina Falucho.
45 mts cubiertos, compuesto de cocina con entrada de servicio, comedor-living con entrada principal, baño completo y habitación con ventana a calle Falucho.
Buen estado !!

Consultas:
Inmobiliaria Etcheverry
25 de mayo 1127-Ayacucho
(02296) 45-2496
249-4690799

 

VENTA !!! Chacra de 16 hectáreas !! Ayacucho

✅Sobre ruta 74 se encuentra esta Chacra de 16 hectáreas, a pocos metros de acceso Peron.

✅Cuenta con casa, luz eléctrica, manga, corral, molino.

✅Ubicada justo al lado del basural municipal.

OPORTUNIDAD !!!

Consultas: inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 452496
📱(249) 4690799

SE VENDE CASA. ZONA CENTRO, MUY BUEN ESTADO!!!! AYACUCHO…

✅Inmueble ubicado en calle A. del Valle 1272, entre calles 9 de Julio y Alem.

✅El inmueble cuenta con living, cocina-comedor, tres habitaciones, baño principal, toilette, patio con pileta, y entrada para auto.

✅El lote tiene 11,35 mts de frente por 30 mts de fondo.

SE VENDE !!! EXCELENTE SEMIPISO C/cochera !! EDIFICIO ESTRELLA, AYACUCHO

Ubicado en calle 25 de Mayo 1214, esquina calle 9 de Julio, 1er piso dpto A. Totalmente reciclado.

Al ingresar al departamento se puede hacer por una entrada principal y otra de servicio, posee living-comedor unificado con balcon saliente sobre calle 25 de mayo. Dos habitaciones con placares empotrados, una de ellas con balcon saliente sobre calle 9 de julio. Baño principal y baño de servicio, cocina amueblada, lavadero vidriado a patio-terraza.

El dpto posee cochera que se comunica con el edificio, y posee baulera compartida.

Inmobilaria ETCHEVERRY

T°III – F° 500 – MN: 1170

25 de Mayo 1127 – Ayacucho

Tel: (02296) 45 – 2496

Cel: (0249) 15 4690799

VENTA !!! CAMPO 22 Has. Agrícola !!! Ubicado en Cangallo.

✅Suelo agrícola bueno
✅Actualmente sembrado con maíz
✅Alambrados en muy buen estado
✅Molino
✅Acceso por camino de tierra

SE VENDE GALPON !!! AYACUCHO

Ubicado sobre calle Vilardaga 2161, entre calles Alsina y Bousson.
Cuenta con 281 mts2 cubiertos, tiene piso de cemento en la mitad del galpon, la otra mitad es de tierra.
El lote es de 32 metros de frente por 26 metros de fondo.
Posee luz y agua.
Inmobiliaria ETCHEVERRY

OPORTUNIDAD SE VENDE CASA QUINTA !!!! AYACUCHO
Ubicada sobre ruta 50, a pocos metros de la planta urbana.
Posee luz eléctrica.
Lote de 25 mts de frente por 43,30 mts de fondo.
La casa cuenta con dos habitaciones, cocina, living comedor, baño y galpón. VALOR USD 40.000
Inmobiliaria ETCHEVERRY
T°III – F° 500 – MN: 1170
25 de Mayo 1127 – Ayacucho
Tel: (02296) 45 – 2496
Cel: (0249) 15 4690799

SE ACEPTA PERMUTA POR PROPIEDAD DE MENOR VALOR.

Consultas:
Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127 – Ayacucho
☎️(02296) 45 2496
📱249 4690799

DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA

2 ambientes todo al frente con balcón francés.

La unidad cuenta con:

Comodo living comedor a la calle con balcón francés.
Cocina separada por barra desayunadora, y espacio para lavarropas.
Pasillo distribuidor con amplios placares.
Dormitorio a la calle con balcón francés.
Baño completo con bañera.
Calefactores por tiro balanceado en living y dormitorio.
Departamento
Muy luminoso, se entrega totalmente amoblado y decorado

Ubicación:  Belgrano 2308  3° «C»
Expensas: $ 40.000 mensuales aprox
Valor: U$S 71.900
Metros: 35,42 M2 aprox

Local zona centro. 9 de Julio 988. Planta baja 59 mts aproximadamente. Más entrepiso. Excelente estado.
Consultas: Inmobiliaria ETCHEVERRY
25 de Mayo 1127
Tel. (02296) 45-2496
Cel. (249) 4690799

 

SE VENDE QUINTA !!!
✅Quinta con terreno de 2250 mts 2, totalmente alambrado en sus 4 lados.
✅Alumbrado público por las dos calles ( esquina )
Salón monoambiente de 10 x 6 mts, con baño completo. Parrilla interna, mesada con lavatorio.
✅Cabaña construida en madera de aprox 40 mts2, con baño simple.
✅Quincho abierto. Pileta de fibra de vidrio de 7,50 x 3 mts, con dec de madera.
Bomba de agua grande que abastese pileta, cabaña y salón
✅Forestación con diversidad de especies de árboles.
La calle de acceso cuanta con engranzado.
Dirección: calle j.Laroca y Didio. A metros de Acceso Perón.
Consultas:
Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296)45-2496
📱249-4690799

 

Se vende inmueble ubicado en calle Arroyo 540, entre avenida Solanet y calle Murgier.
✅Excelente lote, con medidas de 11 metros de frente por 55,80 metros de fondo.
✅Cuenta con cocina comedor living unificado, dos habitaciones, baño, lavadero con cocina separado y baño (a reciclar).
✅Excelente patio con distintas variedades de plantas, 11 metros x 55,80 metros de patio, haciendo 613 metros cuadrados en total.
✅Posee todos los servicios.
Consultas:
Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127 Ayacucho
☎️02296) 45-2496
📱 249-4690799
VENTA !!! CASONA !!! AYACUCHO

Ubicada en Avenida Solanet 859, entre calles Arroyo y Guémes, Ayacucho. Emplazada sobre dos lotes, uno de 11,60 mts de frente por 30 mts de fondo y el otro de 9,40 mts de frente por 30 de fondo.

250 mts2 cubiertos distribuidos en planta alta, dos habitaciones y sala, en planta baja cuenta con living, amplia cocina comedor con estufa hogar, dos baños completos, dos habitaciones, galeria, lavadero, galpon y pileta de material (estado regular).

Inmobilaria ETCHEVERRY
T°III – F° 500 – MN: 1170
25 de Mayo 1127 – Ayacucho
Tel: (02296) 45 – 2496
Cel: (0249) 15 4690799

VENTA !!!! Oportunidad
✅Inmueble a reciclar, ubicado en calle España 1673, entre calles Moreno y Belgrano.
✅Una habitación, baño, cocina comedor, patio y dependencia con baño.
✅Todos los servicios !!
💵USD 21.000

SE VENDE DPTO 100% RECICLADO !!! MAR DEL PLATA

DPTO UBICADO EN CALLE ALSINA 2460 (EDIFICIO RIVADAVIA) ENTRE CALLES GASCON Y FALUCHO. 2 AMBIENTES. 9no PISO. CONTRAFRENTE. ZONA GUEMES. MUY BUEN ESTADO.
USD 53.000

CONSULTAS:
Inmobiliaria ETCHEVERRY
T°III – F° 500 – MN: 1170
25 de Mayo 1127 – Ayacucho
Tel: (02296) 45 – 2496
Cel: (0249) 15 4690799

SE VENDE LOCAL CENTRICO !!! EXCELENTE ESTADO !! AYACUCHO
Local ubicado en calle 25 de Mayo 1278, pleno centro de la ciudad de Ayacucho, frente a la plaza principal. Cuenta con un frente sobre calle 25 de Mayo de 7,60 metros y de fondo 43 metros.
El local tiene un salón de 240 mts2 aproximadamente. Tiene un entrepiso de madera de 10 mts2. El local cuenta con dos baños, cocina y patio.
También en su parte posterior dicho local tiene una superficie de 50 mts2 a reciclar.

 

Departamento en Mar del Plata

Entre Ríos 2131 4° 3
Ambientes: 2
Expensas: $40000
Precio: USD 74.900
Escribanía asignada.

Descripción:

Amplio living comedor con grandes ventanales a la calle, Cocina integrada con doble barra, Amplio dormitorio a la calle con Placard a medida
Baño con pediluvio. Departamento totalmente reciclado, Muy luminoso

Se entrega totalmente amoblado y decorado

OPORTUNIDAD !!! Posible financiación !!!

SE VENDE DUPLEX A ESTRENAR !! Ayacucho

Ubicado en calle 1 de mayo 1494 esquina Rivadavia. Cuentan en planta alta con dos habitaciones y baño principal. En planta baja cocina comedor y toilette. Entrada para autos y patio. Calefacción por losa radiante.

Consultas:
Inmobiliaria ETCHEVERRY
T°III – F° 500 – MN: 1170
25 de Mayo 1127 – Ayacucho
Tel: (02296) 45 – 2496
Cel: (0249) 15 4690799

VENTA !!! DEPTO 2 AMBIENTES AL FRENTE !!! PALERMO (CABA)
Excelente 2 ambientes en muy buena ubicación. Súper Luminoso. Vista al frente y al contrafrente.
Living al frente con muy buena luz natural y circulación de aire. con espacio para lavarropa. Dormitorio con placard. Baño completo con duche.
Amplia cocina separada
Inmobiliaria ETCHEVERRY
T°III – F° 500 – MN: 1170
25 de Mayo 1127 – Ayacucho
Tel: (02296) 45 – 2496
Cel: (0249) 15 4690799
SE VENDE !! Propiedad en excelente estado !! Ayacucho.
✅Inmueble ubicado calle 25 de Mayo 1522, entre calles Rivadavia y Moreno de la ciudad de Ayacucho.
✅Cuenta con 226 mts2 cubiertos distribuidos en pasillo de entrada, living- comedor, sala, tres habitaciones (la habitacion principal con vestidor y baño en suite) cocina comedor, otro baño completo.
✅Todos los ambientes dan a una galería cerrada con vidrios que dan al patio de la casa. Muy luminosa en todos sus ambientes.
✅Posee también una dependencia con una habitación amplia con baño.
✅Sistema de calefacción por caldera.
✅Antigüedad 1 año
Consultas: Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de Mayo 1127
📲249-4690799
📞02296-452496
VENTA !!! INMUEBLE A RECICLAR !!! Oportunidad…
✅Inmueble ubicado en calle Sarmiento 1239, entre Av. Miguens y A. Del Valle.
✅Cuenta con un dpto de cocina comedor, una habitación, baño, y patio lateral más un garage.
✅Lote de 14 mts de frente x 9,70 mts de fondo.
Consultas: Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127 Ayacucho
📲249-4690799
📞(02296) 452496

Consultas: Inmobiliaria Etcheverry

25 de Mayo 1127-Ayacucho

(02296) 45-2496

(0249) 15-4690799

