Alejandro Etcheverry Inmobiliaria vende Departamento tipo casa a estrenar, ubicado en calle Guemes 632

✅Sobre ruta 74 se encuentra esta Chacra de 16 hectáreas, a pocos metros de acceso Peron.

VENTA !!! Chacra de 16 hectáreas !! Ayacucho

VENTA !!! Dpto 2 ambientes !! MAR DEL PLATA ! Ubicado en calle Lamadrid 2381, esquina Falucho. 45 mts cubiertos, compuesto de cocina con entrada de servicio, comedor-living con entrada principal, baño completo y habitación con ventana a calle Falucho. Buen estado !!

✅ ubicado en calle Guemes 632, entre calles Poderoso y Murgier. ✅Dos habitaciones, cocina, living-comedor, pequeño patio, baño, y entrada para auto. ✅Todos los servicios.

VENTA !!! Dpto tipo casa !!! A estrenar !!

SE VENDE CASA. ZONA CENTRO, MUY BUEN ESTADO!!!! AYACUCHO…

✅Inmueble ubicado en calle A. del Valle 1272, entre calles 9 de Julio y Alem.

✅El inmueble cuenta con living, cocina-comedor, tres habitaciones, baño principal, toilette, patio con pileta, y entrada para auto.

✅El lote tiene 11,35 mts de frente por 30 mts de fondo.

SE VENDE !!! EXCELENTE SEMIPISO C/cochera !! EDIFICIO ESTRELLA, AYACUCHO

Ubicado en calle 25 de Mayo 1214, esquina calle 9 de Julio, 1er piso dpto A. Totalmente reciclado.

Al ingresar al departamento se puede hacer por una entrada principal y otra de servicio, posee living-comedor unificado con balcon saliente sobre calle 25 de mayo. Dos habitaciones con placares empotrados, una de ellas con balcon saliente sobre calle 9 de julio. Baño principal y baño de servicio, cocina amueblada, lavadero vidriado a patio-terraza.

El dpto posee cochera que se comunica con el edificio, y posee baulera compartida.

Inmobilaria ETCHEVERRY

T°III – F° 500 – MN: 1170

25 de Mayo 1127 – Ayacucho

Tel: (02296) 45 – 2496

Cel: (0249) 15 4690799

VENTA !!! CAMPO 22 Has. Agrícola !!! Ubicado en Cangallo.

✅Suelo agrícola bueno

✅Actualmente sembrado con maíz

✅Alambrados en muy buen estado

✅Molino

✅Acceso por camino de tierra

SE VENDE GALPON !!! AYACUCHO

Ubicado sobre calle Vilardaga 2161, entre calles Alsina y Bousson.

Cuenta con 281 mts2 cubiertos, tiene piso de cemento en la mitad del galpon, la otra mitad es de tierra.

El lote es de 32 metros de frente por 26 metros de fondo.

Posee luz y agua.

Inmobiliaria ETCHEVERRY

OPORTUNIDAD SE VENDE CASA QUINTA !!!! AYACUCHO

Ubicada sobre ruta 50, a pocos metros de la planta urbana.

Posee luz eléctrica.

Lote de 25 mts de frente por 43,30 mts de fondo.

La casa cuenta con dos habitaciones, cocina, living comedor, baño y galpón. VALOR USD 40.000

Inmobiliaria ETCHEVERRY

T°III – F° 500 – MN: 1170

25 de Mayo 1127 – Ayacucho

Tel: (02296) 45 – 2496

Cel: (0249) 15 4690799

SE ACEPTA PERMUTA POR PROPIEDAD DE MENOR VALOR.

Consultas:

Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127 – Ayacucho

☎️(02296) 45 2496

📱249 4690799

DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA

2 ambientes todo al frente con balcón francés.

La unidad cuenta con:

Comodo living comedor a la calle con balcón francés.

Cocina separada por barra desayunadora, y espacio para lavarropas.

Pasillo distribuidor con amplios placares.

Dormitorio a la calle con balcón francés.

Baño completo con bañera.

Calefactores por tiro balanceado en living y dormitorio.

Departamento

Muy luminoso, se entrega totalmente amoblado y decorado

Ubicación: Belgrano 2308 3° «C»

Expensas: $ 40.000 mensuales aprox

Valor: U$S 71.900

Metros: 35,42 M2 aprox