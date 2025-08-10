Alejandro Etcheverry Inmobiliaria vende Departamento tipo casa a estrenar, ubicado en calle Guemes 632

VENTA !!! Dpto tipo casa !!! A estrenar !!
✅ ubicado en calle Guemes 632, entre calles Poderoso y Murgier.
✅Dos habitaciones, cocina, living-comedor, pequeño patio, baño, y entrada para auto.
✅Todos los servicios.
Consultas: Inmobiliaria Etcheverry
📍25 de mayo 1127-Ayacucho
☎️(02296) 45-2496
📱(249) 4690799
VENTA !!! Dpto 2 ambientes !! MAR DEL PLATA !
Ubicado en calle Lamadrid 2381, esquina Falucho.
45 mts cubiertos, compuesto de cocina con entrada de servicio, comedor-living con entrada principal, baño completo y habitación con ventana a calle Falucho.
Buen estado !!
VENTA !!! Chacra de 16 hectáreas !! Ayacucho
✅Sobre ruta 74 se encuentra esta Chacra de 16 hectáreas, a pocos metros de acceso Peron.
✅Cuenta con casa, luz eléctrica, manga, corral, molino.
✅Ubicada justo al lado del basural municipal.
OPORTUNIDAD !!!
SE VENDE CASA. ZONA CENTRO, MUY BUEN ESTADO!!!! AYACUCHO…
✅Inmueble ubicado en calle A. del Valle 1272, entre calles 9 de Julio y Alem.
✅El inmueble cuenta con living, cocina-comedor, tres habitaciones, baño principal, toilette, patio con pileta, y entrada para auto.
✅El lote tiene 11,35 mts de frente por 30 mts de fondo.
SE VENDE !!! EXCELENTE SEMIPISO C/cochera !! EDIFICIO ESTRELLA, AYACUCHO
Ubicado en calle 25 de Mayo 1214, esquina calle 9 de Julio, 1er piso dpto A. Totalmente reciclado.
Al ingresar al departamento se puede hacer por una entrada principal y otra de servicio, posee living-comedor unificado con balcon saliente sobre calle 25 de mayo. Dos habitaciones con placares empotrados, una de ellas con balcon saliente sobre calle 9 de julio. Baño principal y baño de servicio, cocina amueblada, lavadero vidriado a patio-terraza.
El dpto posee cochera que se comunica con el edificio, y posee baulera compartida.
VENTA !!! CAMPO 22 Has. Agrícola !!! Ubicado en Cangallo.
✅Suelo agrícola bueno
✅Actualmente sembrado con maíz
✅Alambrados en muy buen estado
✅Molino
✅Acceso por camino de tierra
SE VENDE GALPON !!! AYACUCHO
Ubicado sobre calle Vilardaga 2161, entre calles Alsina y Bousson.
Cuenta con 281 mts2 cubiertos, tiene piso de cemento en la mitad del galpon, la otra mitad es de tierra.
El lote es de 32 metros de frente por 26 metros de fondo.
Posee luz y agua.
OPORTUNIDAD SE VENDE CASA QUINTA !!!! AYACUCHO
Ubicada sobre ruta 50, a pocos metros de la planta urbana.
Posee luz eléctrica.
Lote de 25 mts de frente por 43,30 mts de fondo.
La casa cuenta con dos habitaciones, cocina, living comedor, baño y galpón. VALOR USD 40.000
SE ACEPTA PERMUTA POR PROPIEDAD DE MENOR VALOR.
DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA
2 ambientes todo al frente con balcón francés.
La unidad cuenta con:
Comodo living comedor a la calle con balcón francés.
Cocina separada por barra desayunadora, y espacio para lavarropas.
Pasillo distribuidor con amplios placares.
Dormitorio a la calle con balcón francés.
Baño completo con bañera.
Calefactores por tiro balanceado en living y dormitorio.
Departamento
Muy luminoso, se entrega totalmente amoblado y decorado
Ubicación: Belgrano 2308 3° «C»
Expensas: $ 40.000 mensuales aprox
Valor: U$S 71.900
Metros: 35,42 M2 aprox
Ubicada en Avenida Solanet 859, entre calles Arroyo y Guémes, Ayacucho. Emplazada sobre dos lotes, uno de 11,60 mts de frente por 30 mts de fondo y el otro de 9,40 mts de frente por 30 de fondo.
250 mts2 cubiertos distribuidos en planta alta, dos habitaciones y sala, en planta baja cuenta con living, amplia cocina comedor con estufa hogar, dos baños completos, dos habitaciones, galeria, lavadero, galpon y pileta de material (estado regular).
SE VENDE DPTO 100% RECICLADO !!! MAR DEL PLATA
DPTO UBICADO EN CALLE ALSINA 2460 (EDIFICIO RIVADAVIA) ENTRE CALLES GASCON Y FALUCHO. 2 AMBIENTES. 9no PISO. CONTRAFRENTE. ZONA GUEMES. MUY BUEN ESTADO.
USD 53.000
Entre Ríos 2131 4° 3
Ambientes: 2
Expensas: $40000
Precio: USD 74.900
Escribanía asignada.
Descripción:
Amplio living comedor con grandes ventanales a la calle, Cocina integrada con doble barra, Amplio dormitorio a la calle con Placard a medida
Baño con pediluvio. Departamento totalmente reciclado, Muy luminoso
Se entrega totalmente amoblado y decorado
SE VENDE DUPLEX A ESTRENAR !! Ayacucho
Ubicado en calle 1 de mayo 1494 esquina Rivadavia. Cuentan en planta alta con dos habitaciones y baño principal. En planta baja cocina comedor y toilette. Entrada para autos y patio. Calefacción por losa radiante.
