Alejandro Etcheverry Inmobiliaria tiene para la venta esta propiedad en 25 de Mayo y Arroyo

VENTA !! ZONA CENTRO AYACUCHO

✅Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo esquina Arroyo, cuenta con local a reciclar, donde funcionó una panadería. Y sobre calle Arroyo cuenta con dos departamentos.

✅El lote cuenta con 20,15 mts sobre 25 de mayo y 27,14 sobre calle Arroyo (superfie total 551 mts2)

✅Venta en blocke, local a reciclar más los dos departamentos (en buen estado con todos los servicios)

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Consultas: INMOBILIARIA ETCHEVERRY

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4690799

SE VENDE CASA DOS HABITACIONES !!!

✅Ubicada en calle Boero 1465, entre calles Sucre y Vilardaga, Ayacucho.

✅Cuenta con living, cocina comedor, baño dos habitaciones, lavadero y patio.

✅Todos los servicios.

✅Lote aproximado de 8 mts de frente por 20mts de fondo (PH)

💵38.000

Inmobilaria ETCHEVERRY

T°III – F° 500 – MN: 1170

25 de Mayo 1127 – Ayacucho

Tel: (02296) 45 – 2496

Cel: (0249) 15 4690799

SE VENDE CASA MUY BUEN ESTADO !! AYACUCHO

✅Inmueble ubicado en calle Poderoso 1368, entre calles Mitre y Alem, Ayacucho.

✅Cuenta con dos habitaciones, cocina, living-comedor, baño principal, toilette, patio de invierno, patio con parrilla y lavadero.

✅Muy buen estado.

Consultas:

Inmobiliaria ETCHEVERRY

📍25 de mayo 1127-Ayacucho#

☎️(02296) 45-2496

📱(249) 4690799

SE VENDE CASA CON LOCAL AYACUCHO

Ubicada en calle Arroyo 577, entre Avenida Solanet y calle Murgier.

Cuenta con local a la calle, entra a la vivienda por puerta garage, pasillo tipo living, dos habitaciones, cocina comedor, baño y patio

Cuenta con todos los servicios.

El estado del inmueble es Bueno-regular.

VALOR USD 45.000

Inmobilaria ETCHEVERRY

T°III – F° 500 – MN: 1170

25 de Mayo 1127 – Ayacucho

Tel: (02296) 45 – 2496

Cel: (0249) 4690799

VENTA !!! Lote sector quintas !!!

✅Lote de 40 mts de frente por 50 mts de fondo.

✅A metros de ruta 50.

✅ dos lotes disponibles, ambos de similar medidas y listos para escriturar.

Valor USD 30.000

Consultas: inmobiliaria ETCHEVERRY

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

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VENTA !!! Excelente casa quinta !!! Ayacucho

✅Casa quinta sobre lote de 42 mts x 60 mts (2515 mts2)

✅ Cuenta con pileta de material de 4 mts x 13 mts.

✅cocina comedor unificados. Patio de invierno. Baño completo y amplia habitación (preparada para hacer dos).

✅parrilla con comedor y baño.

✅Amplia baulera

✅entrada de auto semi cubierta.

✅Riego artificial

✅ubicada a pocos metros de ruta 50.

SE ACEPTA PERMUTA por dpto en Tandil-Capital-Mar del plata.

Consultas:

Inmobiliaria ETCHEVERRY

📍25 de Mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

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SE VENDE !!

✅Inmueble ubicado en calle Moreno 1384. Ayacucho.

✅Cuenta en planta baja con una habitacion, cocina, living-comedor, baño, entrada para autos, patio y churrasquera. En planta alta tiene dos habitaciones y baño.

✅lote de 7×42

✅Todos los servicios

✅Buen estado

Consultas:

📍inmobiliaria ETCHEVERRY

☎️(02296) 45-2496

📱249- 4 690799

SE VENDE !!

✅Inmueble ubicado en calle Alsina 1680, casi av. Bavio. Ayacucho.

✅Cuenta con dos habitaciones. Cocina-comedor, baño, entrada para auto semi cubierta y patio.

✅lote de 10×22

✅Todos los servicios

✅Buen estado

Valor: 💵 45.000

Consultas:

📍inmobiliaria ETCHEVERRY

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📱249- 4 690799

VENTA !!!!

✅inmueble ubicado en calle Murgier esquina Belgrano. Ayacucho.

✅lote de 21 mts sobre calle Murgier. Y 21 mts sobre Belgrano.

✅Cuenta con linvig-comedor, tres habitaciones, cocina comedor diario, baño completo. Garage-churrasquera con baño y lavadero. Patio.

Consultas

Inmobiliaria Etcheverry

📍25 de mayo 1127-Ayacucho

☎️(02296) 45-2496

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Casa en Venta – Zona Don Bosco – Residencial. Tandil, sobre lote de 3700mts

4 dormitorios, uno principal en suite. También un dormitorio en planta baja.

Cocina comedor amplia

Living

Lavadero

Quincho

Piscina

Esta casa tiene un entorno maravilloso de verde por su gran arboleda y sierras, a tan solo 5′ del centro exactamente.

Escuchan propuestas. Y aceptan permuta por vivienda de menor valor en Tandil.

Alejandro Etcheverry Inmobiliaria VENDE DPTO TIPO CASA !!!

Ubicado en calle Sáenz Peña 1743, entre Avenida Dindart y calle Belgrano. Cuenta con dos habitaciones, cocina, comedor baño completo y patio.

Cuenta con losa de 120 mts2 para futura construcción. Todos los servicios.

Se acepta permuta por rodado o inmueble en ciudad de La Plata o CABA.

Inmobiliaria ETCHEVERRY

Valor USD 40.000.-