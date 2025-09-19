Aldosivi de Mar del Plata visita a Tigre, con el ayacuchense Facundo De La Vega de titular

En Victoria, el Tiburón de Farré buscará el primer triunfo en el campeonato en su visita al Matador por la novena jornada. Conocé lo que debés saber del duelo que será el sábado a las 19. El ayacuchense Facundo De La Vega, será titular según trascendió en la ciudad feliz.

Tigre y Aldosivi se enfrentarán el sábado a partir de las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El Matador buscará salir de su andar irregular y volver al triunfo ante su gente, mientras que el Tiburón de Farré está obligado a una victoria para salir del fondo de ambas tablas. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Tigre y Aldosivi al duelo del Torneo Clausura

Tigre entró en una etapa irregular. El Matador viene de empatar sin goles ante Talleres en condición de local y acumula apenas un triunfo en los últimos seis partidos disputados. Buscará, otra vez en su estadio, un triunfo ante el debil Aldosivi para meterse en la pelea por quedar en puestos de playoffs. Jalil Elías y Tomás Cardona se recuperaron de sus respectivas lesiones y trabajaron a la par del plantel, pero Diego Dabove tendrá que decidir si concentran o no.

Guillermo Farré no tuvo el mejor debut como técnico de Aldosivi, ya que perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo crucial por la permanencia. El Tiburón, que aún no ganó en lo que va del Clausura, está último en la tabla anual y en la de promedios junto a San Martín (SJ), por ende, antes del arranque de la fecha, habría un doble desempate entre estos dos equipos. El entrenador, en exclusiva con La Voz del Estadio, aseveró: «Tenemos que afrontar esta última parte del torneo con una mentalidad más agresivo.

La probable formación de Tigre vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

El posible once de Aldosivi vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Tigre vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Gastón Monzón Brizuela

Estadio: José Dellagiovanna

Tigre vs. Aldosivi en vivo, por Liga Profesional de Fútbol: minuto a minuto

