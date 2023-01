Alberto Volontín ex-jugador y técnico de fútbol / Un «fenómeno» dentro y fuera de la cancha

Realizada 9-5-2022. En este tiempo distinto que nos plantea nuestra profesión, seguimos trayendo a la actualidad viejos logros, importantes historias, y trayectorias inolvidables de figuras del deporte local. Hoy en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar nos toca entrevistar a Alberto Volontín, reconocido más allá de su rol actual como comerciante y lider de la Fiesta del Ternero, como arquero y DT del fútbol local.

A. al D; ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

A. V; “Mis inicios fueron en el Baby Fútbol, jugando para el Club sarmiento. Se jugaba en el cicles cuando estaba ubicado en Plaza Ciaño, hoy la ex-Escuela Nacional. Y nos dirigía “el negro” Bachex, por el que guardo un cariño especial”.

A. al D; ¿En que año comenzaste y como se dio de practicar este deporte?

A. V; “En la temporada 1956-57, a la mayoría nos gustaba hacer deportes. Yo jugaba todos los días al fútbol con mis compañeros de escuela, donde había un terreno. Armamos dos arcos y jugamos a la pelota. Recuerdo un terreno en calle Alem 550, en la quinta de Manazza en Av. Miguens y Alsina, más el Cicles en Plaza Ciaño, que estaba en el barrio. Jugamos con pelota de goma y teníamos un futbol mucho mejor”.

A. al D; ¿Siempre fuiste arquero, o jugaste en otro puesto?

A. V; “Jugaba de número 9, quería ser goleador. Pero un día nuestro arquero “curucho” Cangaro tuvo que viajar, y el DT me dijo que yo tenía condiciones para reemplazarlo, y desde ese momento hasta mí retiro siempre jugué de arquero”.

A. al D; ¿En que años y que divisiones jugaste en inferiores?

A. V; “Cuando tenía 11 o 12 años, no tenía puesto asegurado en las divisiones inferiores, y había tres arqueros más grandes que yo. Un día me vino ha ver el Sr. Pablo Tusq (tu papá) y me dijo si no quería jugar en el Ateneo Estrada. No lo dudé, yo quería jugar y acepté enseguida. Comense en la 4ta división los días domingo por la mañana. Me pasaba a buscar Ramón Albelo (Un Señor), ya que en esa época los dirigentes acompañaban a los más chicos a pedido de nuestros padres. Después también en la 3era división, los sábados por la tarde”.

A. al D; En que año debutaste en primera?

A. V; “En la temporada 1962-63 Aroldo Sammarone y Aníbal Sánchez técnicos de la primera, me preguntaron si me animaba a jugar, y debuté en la liga cuando la cancha estaba en Belgrano y España. La noche anterior no pude dormir.

Pensaba que mis atajadas iban a servir para que lográramos ganar. Y ganamos, porque mis compañeros jugaron un gran partido, y me defendían muy cerca del arco. Me alentaban y me decían “Bien pibe”. Después gané mi primer campeonato, y vencimos en la final al Club Estudiantes 1 a 0”.

A. al D; ¿Siempre jugaste en Estrada?

A. V; “Desde que llegué hasta mí retiro. Hubo un año cuando se arregló el piso del estadio, nos fuimos a jugar en ese lapso al campeonato de la Liga Agraria. También tuve oportunidad de ir a Santamarina de Tandil, y como era muy joven decidí quedarme en Estrada. En el año 1968 tuve una prueba en el Club independiente de Avellaneda, pero una lesión en la muñeca me obligó a regresar. Habíamos ido con mi amigo y compañero Lolo Reyes. En toda mi carrera hubo una persona que me fue enseñando en el deporte y en la vida, al que tengo mucho que agradecer, y me estoy refiriendo a mi amigo Agustín Moro”.

A. al D; ¿Qué títulos o que logros recordás, o consideras más importantes?

A. V; “Títulos, varios campeonatos relámpago y preparación, nunca un oficial. Casi siempre llegábamos a jugar las finales, pero no lográbamos el título tan anhelado. En el año 1967, fue a decir de varios y del periodismo, un año excelente para mí. El logro más importante, fue haber recibido el diploma “Al merito deportivo” en la temporada 1979, en la especialidad fútbol. Mi saludo a todos con quienes a lo largo de estos años compartimos un mismo vestuario, y mis respetos a quienes integraron los diferentes equipos de la liga ayacuchense”.

A. al D; ¿La de la selección fue una linda epoca verdad?

A. V; “Con la contratación del Sr. Miguel Dodero como DT hubo un cambio importante, la llegada de jugadores de renombre, y aumento la pasión de nuestros hinchas a tal punto que nos acompañaban adonde jugáramos en todos los Campeonatos Argentinos, y nos esperaban a varios kilómetros. Todo era festejos y deseos para que nuestra selección siguiera participando. Me tocó ser suplente de dos grandes arqueros, Santos y Galelli, que vinieron junto con otros muy buenos jugadores sumados a los mejores locales. Conformando así un gran seleccionado.

A. al D; ¿En esos años también vinieron jugadores importantes a integrar los equipos?

A. V; “Si a los diferentes equipos locales llegaron jugadores foráneos, que prestigiaron aún más los distintos encuentros organizados por la Liga Ayacuchense de Fútbol”.

A. al D; ¿Puesto bravo el de arquero, no? Aunque vos eras muy bueno…(risas)

A.V; “Sí es como todo. Sí vos estás a gusto y con confianza lo sobrellevas, porque un error que tenés se transforma en gol y es un fracaso amargo, no tenes revancha, en cambio un delantero falla varias veces, y al final cuando convierte es el héroe de la jornada. Y en cuanto a esa afirmación, no soy yo quién tiene que opinar-risas-”.

A. al D; ¿Algún jugador de tenía de hijo como se dice, o siempre te hacia goles?

A. V; “Sí, hoy en día me dicen; ¿Te acordás del gol que te hice?. Yo le digo que si…Pero no lo recuerdo, – nuevamente risas-. Pero respondiendo a tú pregunta, mi verdugo fue “Cachito” Asta, que jugaba en Sarmiento y definía muy bien”.

A. al D; ¿Siempre hubo “pica” entre los equipos locales? ¿Cual era el rival que mas disfrutabas al enfrentarlo?

A. V; “El que más me gustaba enfrentar era a Sarmiento, que estaba siempre bien parado, tuvo muy buenos jugadores, y tenía que revolcarme casi todo el partido, porque para un arquero, como en mi caso, lo mejor es que “te peloteen” permanentemente!”.

A. al D; Siempre suele decirse que un arquero tuvo la ataja de su vida ¿Cuál sería la tuya?

A. V; “Fue en Azul, en el año 1970. La pelota pegó en el lado interno del poste, junto con mí mano y mí frente, pero logré sacarla. No fue gol por milagro, pero terminé perdiendo el conocimiento por casi cuatro horas. Y en el Ateneo, un mal rechazo de cabeza de un compañero mío, la pelota se metía bien en el ángulo derecho y con mucho agilidad, logré enviarla afuera. Recuerdo muy bien las palabras del Lolo Reyes que me dijo; ¿Para que te tirás, sí iba afuera?…Y yo me lo quería comer…”.

A. al D; ¿Recordás contra quién y como fue el último partido atajando?

A. V; “En Estrada, frente al Club Independiente. En la selección, partido despedida con la 3era división de Gimnasia y Esgrima de La Plata”.

A.al D; ¿También tuviste tu época de DT? ¿Cómo fue?

A. V; “Dirigí durante años. Logramos dos títulos oficiales y un campeonato regional. Ambos logros fueron porque teníamos un gran equipo, con jugadores que entrenaban con gran responsabilidad y ponían para bien de la casaca amarilla. Deseo destacar el gran trabajo del profe Carlos Cabarrou, en la parte física. El acompañamiento de Pedro Santana y posteriormente de Neco Díaz, que sumado al trabajo de la institución y el apoyo de nuestros simpatizantes, logramos esto tan deseado por toda la familia estradista”.

A.al D; Tambien por tanta pasión y entrega por este deporte, ¿hoy tu cuerpo lo evidencia?

A.V; “Si, me está pasando factura. Al problema de ambas rodillas, ahora le sume dos intervenciones de columna, pero no me arrepiento de haber practicado todo tipo de deportes. He logrado amigos, que hoy valoro mucho y mil gracias a Mercedes, quién me acompaña y padece mis “nanas”.

A.al D; ¿Cómo estas viviendo estos días tan especiales? ¿Sirven para reflexionar, repensar cosas, tomárselas de otra manera?

A.V; “Esta pandemia, nos hace reflexionar. Vivir hoy, el presente, todo lo pendiente hacerlo ahora. Dile a tus amigos, y a todos los que querés que vas a estar más cerca de ellos. Se solidario siempre. Si alguien necesita ayuda no lo dudes. Esto te hace repensar muchas cosas. Que en esta vida somos iguales, y deseo en un futuro no lejano podamos reunirnos con nuestros hijos, y nietos (Como se extrañan ¡!!). Y poder abrazarnos con toda la familia. Tomar un café, comer un asado, compartir momentos gratos con nuestros amigos. Pero juntos por favor”.

A. al D; Como máximo referente actual de la Fiesta del Ternero, estar relacionado a tantas instituciones y con la comunidad en general, que reflexión se te ocurre, que le dirías a cada persona que esta leyendo esta nota…

A. V; “La realidad que estamos viviendo no escapa a la Fiesta del Ternero. Sabemos que fue acertada la decisión de postergar la edición de este año. Durante 2020 la fiesta estaba presente, organizando todo tipo de eventos, recaudando fondos para la próxima edición. Hoy estamos esperando que todo se normalice, y entre todos…Instituciones, municipio, comisión directiva y comunidad toda, trabajaremos codo a codo con el motivo de engrandecer aún más, nuestra querida fiesta, que es orgullo de todos los ayacuchenses”.