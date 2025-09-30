Ahora sí, date el gusto en «Autos Oscar» con este Peugeot 208 GT T200 AT – Modelo 2025, 0 km

Peugeot 208 GT T200 AT – Modelo 2025 – 0 km.

CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS – CAMARA DE VISION TRASERA 180° – CONTROL DE ESTABILIDAD – FRENADO AUTOMATICO DE EMERGENCIA – ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – SISTEMA DE ARRANQUE MANOS LIBRES – VOLANTE MULTIFUNCION – PANTALLA MULTIMEDIA – CLIMATIZADOR AUTOMATICO – TECHO PANORAMICO

DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA

VTV VIGENTE

Listo para transferir

Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia

Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19 hs – Sábados de 8:30 a 13 hs