Aguas Bonaerenses suma Cuenta DNI como nuevo medio para el pago de los servicios

Aguas Bonaerenses informa que ya está disponible la opción de pago a través de Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Para poder acceder a esta nueva modalidad simple y segura, las personas usuarias deben contar con la aplicación instalada en sus dispositivos móviles. Una vez que cuenten con ella, ingresar a la misma y digitar los siguientes pasos:

Ingresar a Pagar Servicios.

Seleccionar Servicios y Pagos.

Presionar Adherir Servicio.

Optar por el botón Aguas Bonaerenses.

En el Código de pago electrónico anteponer 000 al númerode Unidad de facturación.

Una vez ingresada la opción, toda persona usuaria podrá hacer efectivo el pago de los servicios de agua y cloacas. Esta nueva herramientase suma a las ya disponibles.

Aguas Bonaerenses también cuenta con la opción para abonar facturas de forma online:

https://www.aguasbonaerenses.com.ar/oficina-virtual/factura-digital/panel/unidad-de-facturacion/consultar/; así como también la posibilidadde adherir al pago por Débito Automático con tarjeta de crédito VISA o cuenta bancaria (CBU).