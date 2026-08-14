Aguas Bonaerenses suma Cuenta DNI como nuevo medio para el pago de los servicios

Aguas Bonaerenses informa que ya está disponible la opción de pago a través de Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Para poder acceder a esta nueva modalidad simple y segura, las personas usuarias deben contar con la aplicación instalada en sus dispositivos móviles. Una vez que cuenten con ella, ingresar a la misma y digitar los siguientes pasos:
- Ingresar a Pagar Servicios.
- Seleccionar Servicios y Pagos.
- Presionar Adherir Servicio.
- Optar por el botón Aguas Bonaerenses.
- En el Código de pago electrónico anteponer 000 al númerode Unidad de facturación.
Una vez ingresada la opción, toda persona usuaria podrá hacer efectivo el pago de los servicios de agua y cloacas. Esta nueva herramientase suma a las ya disponibles.
Aguas Bonaerenses también cuenta con la opción para abonar facturas de forma online:
https://www.aguasbonaerenses.com.ar/oficina-virtual/factura-digital/panel/unidad-de-facturacion/consultar/; así como también la posibilidadde adherir al pago por Débito Automático con tarjeta de crédito VISA o cuenta bancaria (CBU).
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