Agenda a full de FAB MAR: Boca, Temaikén, Buenos Aires, Flor Bertotti y más

FAB MAR Turismo tiene una importante agenda para los próximos días que sabemos bien que te gustará sumarte. Aquí el detalle resaltando que podés realizar tu consulta con Marisa al 2494 591634 o con Gabriela al 2494 539656

Viernes 28 de Agosto: Nos vamos a ver a Boca contra Lanús por una nueva fecha de la Liga Profesional.

Domingo 30 de Agosto: Visitamos Sierra de los Padres y después nos vamos para Mar del Plata.

Domingo 30 de Agosto: estaremos de visita en distintos barrios de Buenos Aires, que tienen cada uno su particularidad. Para que tengas en cuenta, estaremos en el Barrio Chino, en San Telmo como en Puerto Madero.

Domingo 6 de septiembre: Estaremos en Temaikén, un lugar soñado para aprovechar en familia.

Domingo 6 de Septiembre: recorrida en Buenos Aires por barrios y sitios tradicionales. Estaremos en el Jardín Japonés, en San Telmo, el Obelisco, la Casa Rosada, el Cabildo y más, para vivir Buenos Aires en un solo día.

Miércoles 16 de Septiembre: Nos vamos al show de despedida de Flor Bertotti con su espectáculo “Otra vuelta”, en el Teatro Gran Rex.