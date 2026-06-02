“Actualidad Macroeconómica y Perspectivas a Futuro” / La propuesta de «La Rural» para el 12 de Junio

Desde La Rural de Ayacucho junto a las marcas que nos acompañan tienen el agrado de invitarlos a participar de un evento exclusivo, donde abordaremos la “Actualidad Macroeconómica y Perspectivas a Futuro”.

El evento tendrá lugar:

📅 Fecha: viernes 12 de Junio de 2026

🕒 Hora: 17.30 hs.

📍 Lugar: Predio Rural – Sociedad Rural de Ayacucho.

https://maps.app.goo.gl/oRKJNvVXJpUQbfbb8

🎙️ Invitado especial: Santiago Bulat. Lic. En Economía y Director de Invecq Consultora Económica.

Cronograma:

17.30 hs: Llegada de los invitados.

18:00 hs: Inicio disertación de Santiago Bulat.

19.30 hs: Espacio para preguntas y consultas.

20:00 hs: Lunch y cierre.

Adjuntamos el link de inscripción. Cupos limitados!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScluxLCz9_6Z2AF_WlILDQDd_IZbPPzhe1JXa2NrVW6ehEIjA/viewform?usp=header