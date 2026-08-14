Aclaración sobre los Campeonatos Argentinos de Bowling

ACLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE BOWLING – PALOS CHICOS

La Liga Argentina de Bowling A.C. considera necesario efectuar la presente aclaración ante la comunidad deportiva, los medios de comunicación, instituciones y jugadores de todo el país, con el objeto de precisar el marco institucional correspondiente a la organización de los Campeonatos Nacionales de Bowling – Palos chicos.

Conforme surge de su Estatuto Social y de la documentación institucional correspondiente, la Liga Argentina de Bowling A.C. tiene entre sus facultades y objetivos la promoción, organización, desarrollo y fiscalización de competencias de carácter nacional relacionadas con esta especialidad deportiva.

En consecuencia, la Liga Argentina de Bowling A.C. reivindica su carácter de entidad nacional competente para laorganización de los Campeonatos Nacionales de Bowling – Palos chicos, dentro de las facultades que le reconocen su Estatuto Social y la normativa aplicable.

Asimismo, la Institución cuenta con antecedentes y reconocimiento dentro del ámbito deportivo nacional manteniendo vinculación institucional con organismos representativos del deporte argentino, entre ellos laConfederación Argentina de Deportes, circunstancia que forma parte de los antecedentes institucionales de la Liga.

Por tal motivo, ninguna institución, asociación, club o entidad ajena a la Liga Argentina de Bowling A.C. debería atribuirse, anunciar, organizar ni utilizar dicha denominación sin la correspondiente autorización y respaldo documental.

La presente aclaración se formula especialmente ante la posibilidad de que puedan difundirse públicamente informaciones, convocatorias o anuncios que generan confusión respecto de cuál es la entidad responsable de los Campeonatos Nacionales de Bowling – Palos chicos en la República Argentina.

La Liga Argentina de Bowling A.C. solicita a los medios de comunicación y periodistas especializados que, antes de publicar información referida a competencias nacionales de esta especialidad, verifiquen debidamente la entidadorganizadora y su legitimidad institucional, a fin de preservar la transparencia, la seriedad y el normal desarrollo de la actividad deportiva.

La Liga se encuentra en condiciones de aportar, ante quien corresponda, copia de su Estatuto Social, documentación Institucional y demás antecedentes que acreditan sus facultades para que la información pueda ser comprobada de manera objetiva.

La institución reafirma de esta manera su compromiso con el bowling argentino, con el respeto por las normas estatutarias y deportivas y con la defensa de la legítima representación institucional de la disciplina.

LIGA ARGENTINA DE BOWLING A.C.