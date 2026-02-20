ABSA Ayacucho: finalizaron los trabajos en el tanque elevado

ABSA informa que finalizaron los trabajos de mantenimiento en el tanque elevado de Ayacucho. En estos momentos, el tanque se encuentra en instancia de llenado, por lo que el servicio de agua se restablecerá paulatinamente en la localidad.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar las reservas domiciliarias de agua, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.