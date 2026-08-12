A la espera: Juanmi Arrayago en Rosario para el partido de Independiente por Copa Argentina

El joven ayacuchense Juan Miguel Arrayago, fue convocado nuevamente para ser parte del plantel de Independiente de Avellaneda, que afrontará hoy miércoles su partido por Copa Argentina en Rosario, ante Atlético de Tucumán. El partido será a las 19,15 donde aún no se conoce la formación del “rojo”.

El pibe de nuestra ciudad aún no ha debutado en el fútbol profesional pero claramente no tardará mucho para que eso ocurra ya que, desde hace meses no solo realizó la pretemporada con el plantel profesional sino que viene siendo convocado para estar en el banco de relevos.