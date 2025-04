A 43 años de Malvinas…La nota con Oscar Poltronieri / Uno de los máximos héroes de la Guerra

Recuerdo. Tiempo atrás dialogamos con él y hoy la revivimos…Oscar Ismael Poltronieri, nacido el 3 de febrero de 1962 en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, es uno de los soldados que combatió en la Guerra de las Malvinas y es el único soldado conscripto en recibir la máxima condecoración militar Argentina «La Cruz La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate».

Estuvo en Ayacucho en un par de oportunidades, y en 2018 en la Fiesta del Ternero hablamos con él, para diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar . Recordamos esta entrevista para destacar a héroes anónimos que a diario caminan por nuestro país.

Destacado y reconocido por su hazaña y heroísmo durante la Batalla del Cerro de Dos Hermanas en la Guerra por Las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña en 1982, cabe destacar que pertenecía al «Regimiento de Infantería Mecanizado número 6» del Ejército Argentino, en la categoría de clase 62. En el año 2018 nuestra ciudad, contó con un stand en la Muestra de Microempresarios, junto con su ex compañero y amigo Gustavo Barranco.

Entrevista con ayacuchoaldia.com

En la Fiesta del Ternero Nro 46 estuvo en uno de los stands destacados de la Expo de la Cámara de Microempresarios, se encontraban Oscar y Gustavo ex combatientes de Malvinas, con recuerdos, remeras, jarros, vasos y recuerdos de las Islas. En declaraciones a www.ayacuchoaldia.com.ar Oscar Ismael Poltronieri, quién visita nuevamente la ciudad como el año pasado, indicó “estamos ofreciendo algunos artículos para la gente y a su vez difundiendo una campaña de ayuda para los hermanos de Salta que sufrieron pérdidas por el temporal, mandando un semi del Ejercito con lo reunido en los próximos días”.

Cabe recordar que siendo todavía un recluta en fase de adiestramiento del Servicio Militar Obligatorio, Poltronieri combatió en la guerra de las Malvinas, donde su destacado accionar y sus actos de entrega y desinteresado heroísmo le valieron ser uno de los dos únicos soldados conscriptos argentinos (el otro fue Félix Ernesto Aguirre del BIM5, muerto en combate), en recibir el reconocimiento de la Cruz al Heroico Valor en Combate.

Por sus acciones de combate durante la batalla del cerro Dos Hermanas, en donde era operador de una ametralladora, desoyendo la orden de retirada y quedándose combatiendo él solo, permitiendo el repliegue de todos sus compañeros a zonas seguras y aferrando al enemigo con su única boca de fuego, impidiéndole avanzar a todo el dispositivo ofensivo británico.

Poltronieri estuvo en combate en la Batalla del monte Dos Hermanas (Two Sisters) donde él solo cubrió la retirada del pelotón del subteniente Aldo Eugenio Franco con su ametralladora FN MAG luego de que los hombres de Franco habían cubierto el retroceso de los defensores del Dos Hermanas Norte. Voluntariamente, Oscar Poltronieri, se ofreció a quedarse a cubrir la retirada de sus camaradas negándose a las insistencias de ellos en retirarse con él.

Durante la Batalla de Monte Tumbledown Poltronieri guió al pelotón de ingenieros anfibios del teniente de corbeta Héctor Omar Miño en un contraataque contra los elementos avanzados de la Guardia Escocesa: Supuesto muerto en acción por su unidad, fue recibido con total sorpresa y algarabía cuando sus oficiales, suboficiales y soldados lo vieron regresar, dos días después, de lo que presumían era una muerte segura.

Hazañas

Allí hice ‘repeche’ señala con lágrimas en los ojos, y cuenta “me encontré con un teniente de Infantería de Marina con el que hicimos el avance; yo iba adelante y atrás venían un montón de compañeros, cuando escuché una voz que no era de las nuestras. Entonces le dije al oficial que adelante nuestro estaban los ingleses tirando tiros y tomando whisky, y éste les arrojó una granada; ellos respondieron con fuego hacia nosotros y le dieron a él. Desde entonces, hace más de 30 años, no lo vi más; pero me dijeron que está vivo».

Supuesto muerto en acción por su unidad, fue recibido con total sorpresa y algarabía cuando sus oficiales, suboficiales y soldados lo vieron regresar, dos días después, de lo que presumían era una muerte segura. “Me dieron por muerto tres veces”, enfatizó.

Homenajes

Poltronieri en junio de 2014, fue distinguido por la entonces presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración del Museo de las Islas Malvinas.

A 30 años del conflicto bélico, hubo importantes conmemoraciones realizadas en el país. Se menciona a Poltronieri, como protagonista de la historia ‘El héroe del Monte Dos Hermanas’, concretada en 2010 en Argentina. La presentación de Kino Palais es en el marco de un programa dedicado al análisis del concepto de memoria a través del cine. Siete programas en los que se repasan algunos retratos del segmento más negro de la historia reciente del país. La Dirección del film es de Rodrigo Hernán Vila.

