9na fecha de la URD / Este viernes el clásico Defensores – Sarmiento con transmisión de La 95.3

22 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
La 95.3 transmitirá con su equipo 4-3-3:
Este viernes, desde las 20 relata Pablo y comentarios de Sergio Loscalzo, desde las 20 para Defensores –  Sarmiento. Opera técnicamente Marcos Goroso.
El día sábado de las 19-45 horas Atlético – Santamarina con Cholo Marañon y Jorge Galzadet, con Néstor Daniel Vesce en locución comercial y puesta en el aire. Leonardo Del Vechio en la puesta en el aire, con la coordinación general de Emilio Quintana en ambas jornadas.
📌 ¡SE CONOCE LA PROGRAMACIÓN!
📋 La Liga Tandilense de Fútbol confirmó el cronograma de partidos para el próximo fin de semana…
🏆Se disputará la novena fecha del torneo (octava para la Zona C).
👉 Habrá días y horarios diferentes a los habituales debido a la fecha de recupero programada para el lunes 25 de mayo y la final del Torneo Apertura de AFA.
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