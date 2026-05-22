9na fecha de la URD / Este viernes el clásico Defensores – Sarmiento con transmisión de La 95.3

La 95.3 transmitirá con su equipo 4-3-3:

Este viernes, desde las 20 relata Pablo y comentarios de Sergio Loscalzo, desde las 20 para Defensores – Sarmiento. Opera técnicamente Marcos Goroso.

El día sábado de las 19-45 horas Atlético – Santamarina con Cholo Marañon y Jorge Galzadet, con Néstor Daniel Vesce en locución comercial y puesta en el aire. Leonardo Del Vechio en la puesta en el aire, con la coordinación general de Emilio Quintana en ambas jornadas.

¡SE CONOCE LA PROGRAMACIÓN!

La Liga Tandilense de Fútbol confirmó el cronograma de partidos para el próximo fin de semana…

Se disputará la novena fecha del torneo (octava para la Zona C).

Habrá días y horarios diferentes a los habituales debido a la fecha de recupero programada para el lunes 25 de mayo y la final del Torneo Apertura de AFA.

Enterate de todos los encuentros, días y horarios en el detalle completo. #LigaTandilense #Fútbol #Tandil #Programación #Fecha9 LigaTandilenseDeFútbol