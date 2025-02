85° Expo Ovina de Rauch – Desde Pila, vino el Gran Campeón

La 85º Exposición de Reproductores Ovinos que organiza la Sociedad Rural de Rauch es una de las más antiguas del país y ha perdurado con mucho sacrificio tanto de los cabañeros como de la entidad organizadora.

Como no podía ser de otra manera, atrajo de todos los productores de la región que concurrieron con sus mejores ejemplares.

Tras la Jura, un carnero Texel de Daniela Liberto, de Casalins -en el partido de Pila-, fue el Gran Campeón de la Exposición.

Un ejemplar de María Pérez Seeber fue el Reservado Campeón y el tercer premio también fue para Daniela Liberto.

En la Raza Hampshire Down, el Primer Premio y Campeón fue para Rodrigo De Loizaga, y el Segundo Premio y Reservado correspondió a Pablo Hernández, quedando el Primer Premio Diente de Leche para Abel Arana. En hembras, el primer premio fue para Zeberio Hnos.

En Raza Romney de Pedigree, el primer premio fue para Rodrigo de Loizaga.

En los Romney Puro por Cruza 2 dientes, los tres ejemplares fueron de Oscar Frías, quien también presentó seis ejemplares de Corriedale Puros por Cruza, llevándose el primer premio en hembras.

En la raza Dorper el campeón fue un ejemplar de Gustavo Lázaro y el segundo premio fue para Zeberio Hermanos.

En la raza Rambouillet, de dos dientes, el campeón fue para Zeberio hnos. y el reservado para Claudio Garralda.

También Zeberio hnos. se llevó el primer premio en raza Lincoln 2 dientes y para María Pérez Seeber correspondió el premio de Campeón en raza Texel Hembras.

Las ventas fueron desparejas, con algunos precios llamativos como los $ 880.000 que se pagaron por el Campeón Dorper de dos dientes, de Gustavo Lázaro, siendo las razas Texel y Corriedale las más vendidas, pero no llegaron a venderse ni el Gran Campeón ni el Reservado de Gran Campeón, que fueron los premios principales.

A pesar de ello, a Daniela Liberto, dueña de la Cabaña «Dos hermanos», una de las más antiguas de la región, estaba contenta por el rendimiento de los ejemplares que trajo a la Exposición «Estamos muy contentos, no solo con ese, sino con los otros premios del resto de los animales que trajimos. Venir a las exposiciones nos hace evaluarnos para ver cómo estamos. Y estamos bien, por suerte» cuenta a ABCHOY.

Daniela resume una amplia historia del lugar que representa «La cabaña la empezó mi papá hace unos cuantos años. Fue también uno de los promotores y estuvo en los inicios del armado de la Asociación Argentina de Productores de Texel. Él ya hace diez años que falleció. Y bueno, seguí yo en esto. Un poco por él» cuenta emocionada.

Este trabajo no es de una persona sola, sino de familia y un grupo de trabajo «Yo tengo un hermano. No le gusta mucho el campo, pero él y mi mamá me apoyan. Mi marido, mi chiquito y el chico que tengo en el campo, que es el que está todos los días con los animales».

La preparación de los animales para exposición lleva un gran trabajo «Lleva tiempo» explica Daniela «Primero es una selección de toda la majada, hay que ver que a veces uno elige algo y llega, y no da lo que uno espera. Ese animal llegaba a la exposición y hay que bajarlo porque no es el animal que uno quería o pensaba que se iba a hacer. Después, es todos los días empezar a amansarlos, que puedan caminar. El tema de la comida es gradual. Justo es una época donde hay mucho calor, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, después de estos días previos, bañar, recortar y demás».

No suele presentar ejemplares en muchas exposiciones, por lo que es una distinción que decidan concurrir a Rauch «En esta época es acá y ahora la semana que viene Ayacucho. Este, por ejemplo, gran campeón, no se vendió y seguramente va a ir Ayacucho. Por lo general no soy de andar con el mismo animal por varias exposiciones. Bueno, este tuvo un premio importante, así que el año pasado ese carnero sacó reservado gran campeón en esta exposición como diente de leche. Este año tiene dos dientes, o sea. Así que el año pasado me lo guardé porque dije va a ser un buen animal. Y bueno, ahora cumplió con las expectativas».

Este año la Expo de Rauch presentó una innovación en cuanto a los horarios y al atractivo para que concurra la gente. Daniela da su opinión sobre las mismas «La verdad que es una Expo en la que siempre las ventas cuesta mucho, pero es una Expo que me encanta por cómo te atienden, todo. Y este año quedó hermoso este galpón con todos los carteles, todos los corrales nuevos. Por ahí el tema que me pasó con clientes, es que sea a la noche el remate y tener que venir de lejos a comprar animales. Se les hace complicado eso. Tal vez el horario, pero después está todo hermoso».

