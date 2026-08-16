8° “Desafío de los Leones” – 6 de Septiembre de 2026 en Balcarce con la crono de KMI

8ª EDICIÓN “DESAFÍO DE LOS LEONES”

06/SEP/2026 – BALCARCE

TODO CONTRARRELOJ

EN PAREJAS – 60 kms

INDIVIDUAL GRAVEL – 60 kms

INDIVIDUAL MTB – 40 kms

INDIVIDUAL PRINCIPIANTES – 20kms

Día: Domingo 06 de septiembre de 2026

Lugar : Anfiteatro Cerro El Triunfo: IMPORTANTE : por Disposición Municipal sólo se puede ingresar con vehículos al interior del Cerro El Triunfo por calle 35 y estacionar por detrás de “La Pulpería” y/o calle a la derecha del ingreso. Los gazebos pueden ser armados por delante y costado de “La Pulpería”

Organiza : Club de Leones Balcarce – A TOTAL BENEFICIO DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

Crono : Kilómetro Infinito

Cronograma : Domingo 6 de Septiembre de 2026

8,30 a 10,00 hs. Acreditaciones (no se inscribe el día de la competencia)

10,30 hs. Charla Técnica

11,00 hs. Largadas según orden preestablecido.

Modalidad : MTB Rural en Parejas Contrarreloj y Gravel: Cerro El Triunfo: 800 mts técnico baja dificultad , San Silverio, Sendero La Delia, Monte Cura (Total: 60 km : dificultad media)

Individual Contrarreloj 40 kms: Cerro El Triunfo: 800 mts técnico baja dificultad , rumbo a San Silverio, chalet Lahitte, Paraje La Martha, regreso calle paralela ruta 226 , cont. Favaloro, hacia Monte Cura, Cerro El Triunfo (Total 40 Km.; dificultad baja )

Individual Contrarreloj Principiantes: misma salida y recorrido hasta completar 10 km y dan vuelta para regresar por el mismo camino. (Total 20 Km. Dificultad baja)

CATEGORÍAS COMPETITIVAS EN PAREJAS – 60 Km

(definida por la suma de las edades de los participantes al 31/12/2026):

Damas “A” hasta 89 años

Damas “B” de 90 años en más

Mixtos “A” hasta 79 años

Mixtos “B” de 80 a 99 años

Mixtos “C” de 100 años en más

Caballeros “A” hasta 69 años

Caballeros “B” de 70 a 84 años

Caballeros “C” de 85 a 99 años

Caballeros “D” de 100 a 114 años

Caballeros “E” de 115 años en más

CATEGORÍA GRAVEL – 60 Km

Damas “única”

Caballeros A hasta 44 años (Clases 1982 / 83 / 84 y posteriores)

Caballeros B de 45 años en más (Clases 1981 / 80 / 79 y anteriores)

CATEGORIAS INDIVIDUALES – 40 km (se inscribe por año de nacimiento):

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Damas “C” de 50 años y más (1975 / 74 / 73 y anteriores)

Caballeros «A» hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Caballeros «B» de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Caballeros “C” de 50 a 59 años (1966 a 1975)

Caballeros “D” de 60 años y más (1965 / 64 / 63 y anteriores)

Observaciones: En caso de no completarse los podios en algunas categorías con un mínimo de 3 participantes, se fusionará con la categoría anterior, de no haber anterior, con la posterior

CATEGORIAS PRINCIPIANTES – 20 km (se inscribe por año de nacimiento)

Damas: Categoría única.

Nota: En caso de haber más de 10 damas inscriptas al 21/08, se desdoblará la categoría en 2 (similar a los caballeros)

Caballeros “A” hasta 39 años (Clases 1985/86 y posteriores)

Caballeros “B” de 40 años en más (Clases 1984/83 y anteriores)

Premios :

1º a 3º de la General de Parejas: “El Leoncito” y Obsequios de Sponsor – Copas a la pareja ganadora del “Desafío de Los Leones”



1º al 3º Generales Competitivas en Parejas Masculina, Damas y Mixtos: Indumentaria deportiva LUPO: Rompeviento Liviano



1º al 3º Categoría Competitivas en Parejas: Medallón de calidad + Indumentaria deportiva: Medias de compresión Cr OSX. Al 4° y 5°: Medallones de Calidad



1ª al 5ª Categorías Individuales, Gravel y Principiantes: Medallones de Calidad



Medalla Finisher del Club de Leones a todos los que finalicen el Desafío.

NOTA: el Club de Leones de Balcarce destinará todos los presentes que sean donados por firmas comerciales hacia los participantes del evento. Los mismos serán aplicados en el orden según detalle premiación precedente.

Costo de la Inscripción :

Del 06/07/26 al 31/07/26: $ 140.000 – La Pareja

$ 70.000 – Gravel e Individuales

$ 60.000 – Principiantes

Del 01/08/26 al 27/08/26: $ 160.000 – La Pareja

$ 80.000 – Gravel e Individuales

$ 70.000 – Principiantes

Del 28/08/26 al 02/09/26: $ 180.000 – La Pareja

$ 90.000 – Gravel e Individuales

$ 80.000 – Principiantes

PROMO GRUPOS : inscripción de grupos efectivamente acreditados por planilla el mismo día y abonado: cada 10 ciclistas PAGAN 9

CUPOS LIMITADOS

PARA QUEDAR EFECTIVAMENTE INSCRIPTOS, DEBERÁN ABONAR EL COSTO DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDO Y ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAG AL MAIL POR EL CUAL SE LES ENVIARÁN LOS DATOS PARA ABONAR.

NOTA : LA ORGANIZACIÓN RESPETARÁ LOS HORARIOS ESTABLECIDOS QUE CORRESPONDA A LA LARGADA DE CADA CORREDOR

NOTA DESLINDE DE RESPONSABILIDADES : deberá ser completada y entregada al momento de acreditación, o deberá ser completada y firmada en dicho acto.

APERTURA INSCRIPCIONES 06 DE JULIO 2026

CIERRE DE INSCRIPCIONES 02 DE SEPTIEMBRE 2026

La grilla de largada que será publicada el Sábado 05/09/26 al mediodía en www.kilometroinfinito.com.ar

Derechos de inscripción : Derecho a participar del evento – Kit del Corredor : (Cuello para ciclista personalizado Lupo, Turrón , Alfajor, Bebida Isotónica, placa nº y precintos ) – Seguro del Corredor – Atención Sanitaria: el evento contará con servicios de ambulancias para atender emergencias durante la competencia – Motoristas e inspectores de tránsito para controlar el desarrollo del evento – Cuerpo de 29 banderilleros en los circuitos – Radios de comunicación (handys) coberturas dentro del circuito – Dos (2) camionetas para rastrillaje – Puesto de hidratación durante la carrera categoría competitiva – Medalla Finisher para los que finalicen la competencia – Refrigerio post carrera – Premiación de acuerdo al detalle informado. Y, al igual que ediciones anteriores: entrega de algún elemento más en kit, de acuerdo a obsequios de Sponsors.

Equipamiento Obligatorio : Bicicleta estilo de montaña o Rural Bike en perfectas condiciones técnicas cuyos rodados permitidos son veintinueve, veintisiete y medio y veintiséis. No se permiten: bicicletas e-bike . Es obligatorio el uso de CASCO rígido de seguridad.

PRECAUCIÓN : Como el trazado incluyen caminos públicos, el ciclista deberá tener siempre presente que esos caminos son ABIERTOS AL TRÁNSITO, y si bien los organizadores toman todas las medidas de precaución posible, el ciclista deberá estar siempre atento en los cruces de calles.

Sobre sanciones reglamentarias

Las denuncias que efectúen algún competidor sobre otros ciclista, serán recibidas hasta cinco minutos después de finalizada la competencia por parte del denunciante, debiéndose depositar previamente el 50 % del monto al valor de la inscripción, importe que será reintegrado al comprobarse la denuncia. Esta debe realizarse por escrito, debiendo acompañar la firma de 2 corredores testigos que la avalen junto al competidor denunciante. En caso de que la denuncia interpuesta contra un ciclista no prospere, la plata no será reintegrada al denunciante. No se aceptarán denuncias de no corredores.

Formas de inscripción : mediante transferencia / depósito bancario, enviando los datos por las webs habilitadas a tal efecto, una vez recibidos los datos por parte de la organización, se les enviará al correo consignado en la ficha de inscripción, el número de cuenta para depositar.

LA RESPUESTA AL ENVÍO DE DATOS NO ES AUTOMÁTICA, SE RESPONDE DE LUNES A VIERNES A LAS 13 Y A LAS 19 HS.

NO OLVDES REVISAR TU CORREO SPAM O NO DESEADO, NO TARDAMOS MAS DE 48 HS EN CONTESTAR

Individuales CLICK ACA para preinscribirse

Parejas CLIK ACA para preinscribirse

Al mail que nos indiquen les enviaremos los datos de la cuenta para el depósito de la inscripción.

Recorduerden que, hasta no haber enviado el comprobante de pago POR MAIL, no tienen asegurado tu cupo.

Centros de inscripción (solo pago en efectivo):

En Balcarce : Bicicletería HTM Bikes – Calle 20 nª 671

: Bicicletería HTM Bikes – Calle 20 nª 671 En Mar del Plata : BICICLETERÍA AMIGORENA CYCLES – Colón 7199 –

: BICICLETERÍA AMIGORENA CYCLES – Colón 7199 – En Tandil: Daniel Conforti – 2494639039

Daniel Conforti – 2494639039 En Ayacucho y las carreras anteriores, Kilómetro Infinito.

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