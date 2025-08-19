7ma edición “Desafío de los Leones”/ Domingo 31 de Agosto, en Balcarce

“DESAFÍO DE LOS LEONES”

7ª EDICIÓN – 31/AGO/2025 – BALCARCE

PAREJAS – 60 KMS – Contrarreloj

INDIVIDUALES – 40 KMS – Contrarreloj

PRINCIPIANTES – 20 KMS – Contrarreloj

Día: Domingo 31 de agosto de 2025 – Balcarce.

Lugar : Anfiteatro Cerro El Triunfo – Ubicación: CLIK ACA

IMPORTANTE : por Disposición Municipal solo se puede ingresar con vehículos al interior del Cerro El Triunfo por calle 35 y estacionar por detrás de “La Pulpería” y/o calle a la derecha del ingreso. Los gazebos pueden ser armados por delante y costado de “La Pulpería”

Organiza : Club de Leones Balcarce – A TOTAL BENEFICIO DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

Crono y Locución : Kilómetro Infinito

Cronograma : 8,30 a 10,00 hs. Acreditaciones (no se inscribe el día de la competencia)

10,30 hs. Charla Técnica

11,00 hs. Largadas según orden preestablecido.

Modalidad : MTB Rural en Parejas Contrarreloj para Categorías competitivas: Cerro El Triunfo: 800 mts técnico baja dificultad, San Silverio, Sendero La Delia, Monte Cura (Total: 60 km : dificultad media)

Individual Contrarreloj para Categorías individuales y Gravel: Cerro El Triunfo: 800 mts técnico baja dificultad , rumbo a San Silverio, chalet Lahitte, Paraje La Martha, regreso calle paralela ruta 226 , cont. Favaloro, hacia Monte Cura, Cerro El Triunfo (Total 40 Km.; dificultad baja)

Individual Contrarreloj Categorías Principiantes: misma salida y recorrido hasta completar 10 km donde retomarán para regresar por el mismo camino. (Total 20 Km. Dificultad baja)

CATEGORÍAS COMPETITIVAS EN PAREJAS – 60 Km

(definida por la suma de las edades de los participantes al 31/12/2025):

Damas “A” hasta 89 años

Damas “B” de 90 años en más

Mixtos “A” hasta 79 años

Mixtos “B” de 80 a 99 años

Mixtos “C” de 100 años en más

Caballeros “A” hasta 69 años

Caballeros “B” de 70 a 84 años

Caballeros “C” de 85 a 99 años

Caballeros “D” de 100 a 114 años

Caballeros “E” de 115 años en más

CATEGORIAS INDIVIDUALES – 40 km

(se inscribe por año de nacimiento):

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Damas “C” de 50 años y más (1975 / 74 / 73 y anteriores)

Caballeros «A» hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Caballeros «B» de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Caballeros “C” de 50 a 59 años (1966 a 1975)

Caballeros “D” de 60 años y más (1965 / 64 / 63 y anteriores)

CATEGORÍA GRAVEL – 40 Km «libre»

Observaciones: En caso de no completarse los podios en algunas categorías con un mínimo de 3 participantes, se fusionará con la categoría anterior, de no haber anterior, con la posterior

CATEGORIAS PRINCIPIANTES – 20 km

(se inscribe por año de nacimiento)

Damas: Categoría única.

Nota: En caso de haber más de 10 damas inscriptas al 14/08, se desdoblará la categoría en 2 (similar a los caballeros)

Caballeros “A” hasta 39 años (Clases 1985/86 y posteriores)

Caballeros “B” de 40 años en más (Clases 1984/83 y anteriores)

Premios :

1º a 3º de la General de Parejas: “El Leoncito” y Obsequios de Sponsor.

Copas a la pareja ganadora del “Desafío de Los Leones”

1º al 3º Generales Competitivas Masculina, Mixtos y Damas: Kits artículos MTB Gentileza Bicicletería Bikes Amigorena y Obsequios de Sponsor.

1ª al 5ª Categorías Competitivas: Medallones de Calidad

1ª al 5ª Categorías Individuales, Gravel y Principiantes: Medallones de Calidad

Medalla del Club de Leones a todos los que finalicen el Desafío

NOTA: el Club de Leones de Balcarce destinará todos los presentes que sean donados por firmas comerciales hacia los participantes del evento. Los mismos serán aplicados en el orden según detalle premiación precedente. También el posible sorteo de artículos o indumentaria.

Costo de la Inscripción Efectivo y/o Mercado Pago en centros de inscripción:

Del 07/07/25 al 24/07/25: $ 80.000 la pareja

$ 40.000 individual y Gravel

$ 35.000 principiantes

(si enviaron sus datos el 24/07/25 después de las 20 hs, dicha inscripción se toma como recibida el 25/07/25 por ende abona el costo indicado para la 2ª etapa de inscripción)

Del 25/07/25 al 20/08/25: $ 90.000 la pareja

$ 45.000 individual y Gravel

$ 40.000 principiantes

(si enviaron sus datos el 20/08/25 después de las 20 hs, dicha inscripción se toma como recibida el 21/08/25 por ende abona el costo indicado para la 3ª etapa de inscripción)

Del 21/08/25 al 27/08/25: $ 100.000 la pareja

$ 50.000 individual y Gravel

$ 45.000 principiantes

PROMO GRUPOS : inscripción de grupos efectivamente acreditados por planilla el mismo día: cada 10 ciclistas PAGAN 9

CUPOS LIMITADOS

PARA QUEDAR EFECTIVAMENTE INSCRIPTOS, DEBERÁN ABONAR EL COSTO DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDO Y ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL MAIL POR EL CUAL SE LES ENVIARÁN LOS DATOS PARA ABONAR. 8kminfinito@live.com.ar)

NOTA : LA ORGANIZACIÓN RESPETARÁ LOS HORARIOS ESTABLECIDOS QUE CORRESPONDA A LA LARGADA DE CADA CORREDOR

NOTA DESLINDE DE RESPONSABILIDADES : deberá ser completada y entregada al momento de acreditación, o deberá ser completada y firmada en dicho acto.

APERTURA INSCRIPCIONES 07 DE JULIO 2025

CIERRE DE INSCRIPCIONES 27 DE AGOSTO 2025

La grilla de largada que será publicada el Sábado 30 al mediodía en www.kilometroinfinito.com.ar

Derechos de inscripción : Derecho a participar del evento – Kit del Corredor: (Turrón , Alfajor, Bebida Isotónica, placa nº y precintos ) – Seguro del Corredor – Atención Sanitaria: el evento contará con servicios de ambulancias para atender emergencias durante la competencia – Motoristas e inspectores de tránsito para controlar el desarrollo del evento – Cuerpo de 29 banderilleros en los circuitos – Radios de comunicación (handys) coberturas dentro del circuito – Dos (2) camionetas para rastrillaje – Puesto de hidratación durante la carrera categoría competitiva – Medalla Finisher para los que finalicen la competencia – Refrigerio post carrera – Premiación de acuerdo al detalle informado. Y, al igual que ediciones anteriores: entrega de algún elemento más en kit de obsequios de Sponsors.

Equipamiento Obligatorio : Bicicleta estilo de montaña o Rural Bike en perfectas condiciones técnicas cuyos rodados permitidos son veintinueve, veintisiete y medio y veintiséis. No se permiten: bicicletas e-bike . Tampoco los acoples apoyabrazos o cuernitos laterales. Es obligatorio el uso de CASCO rígido de seguridad.

PRECAUCIÓN : Como el trazado incluyen caminos públicos, el ciclista deberá tener siempre presente que esos caminos son ABIERTOS AL TRÁNSITO, y si bien los organizadores toman todas las medidas de precaución posible, el ciclista deberá estar siempre atento en los cruces de calles.

Sobre sanciones reglamentarias

Las denuncias que efectúen algún competidor sobre otros ciclista, serán recibidas hasta cinco minutos después de finalizada la competencia por parte del denunciante, debiéndose depositar previamente el 50 % del monto al valor de la inscripción, importe que será reintegrado al comprobarse la denuncia. Esta debe realizarse por escrito, debiendo acompañar la firma de 2 corredores testigos que la avalen junto al competidor denunciante. En caso de que la denuncia interpuesta contra un ciclista no prospere, la plata no será reintegrada al denunciante. No se aceptarán denuncias de no corredores.

Formas de inscripción : mediante transferencia / depósito bancario, Mercado Pago enviando los datos por las webs habilitadas a tal efecto, una vez recibidos los datos por parte de la organización, se les enviará al correo consignado en la ficha de inscripción, el número de cuenta para depositar.

LA RESPUESTA AL ENVÍO DE DATOS NO ES AUTOMÁTICA, SE RESPONDE DE LUNES A VIERNES A LAS 13 Y A LAS 19 HS.

¿Cómo completar la ficha de inscripción en el caso de las PAREJAS?

En cada cuadro del formulario poner los datos de ambos participantes separados por una barra o guion, x ej:

Apellido y Nombre: Perez Juan //// Lopez Juana

Localidad: Ayacucho /// Tandil

DNI: 25632563 /// 235639871

Fec. Nac.: 16-3-75 //// 24-5-74

Para los individuales, obviamente completan sus datos una sola vez.

CLIKACA para preinscribirse

Al mail que nos indiques te enviaremos los datos de la cuenta para el depósito de la inscripción.

Recordá que, hasta no haber enviado el comprobante de pago POR MAIL, no tenés asegurado tu cupo.

Centros de inscripción (solo pago en efectivo):

En Balcarce : Bicicletería HTM Bikes – Calle 20 nª 671

: Bicicletería HTM Bikes – Calle 20 nª 671 En Mar del Plata : BICICLETERÍA AMIGORENA CYCLES – Colón 7199 –

: BICICLETERÍA AMIGORENA CYCLES – Colón 7199 – En Tandil: Bicicleteria Modafari – Rodriguez 1612

Bicicleteria Modafari – Rodriguez 1612 En Ayacucho y las carreras anteriores, Kilómetro Infinito.

NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA CARRERA

HABRA SERVICIO DE CANTINA

Informes: jorge_baliña@yahoo.com.ar – Celular 2266 637738 (Jorge Baliña)