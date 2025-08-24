6ta fecha del Torneo Clausura de la LPF – Jornada de este domingo 24-8, tablas y detalles

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 6 del Torneo Betano, con el clásico rosarino como gran protagonista:
Fecha 6
Viernes 22 de agosto
Barracas Central 1 Defensa y Justicia 1 (Zona A) – Árbitro: Yael Falcón Pérez
Tigre 1 Indepte. Rivadavia Mza 1 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina
Sábado 23 de agosto
San Lorenzo 1 Instituto 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Echenique
Rosario Central 1 Newell’s 0 (Interzonal) – Árbitro: Darío Herrera
San Martín (SJ) 1 Gimnasia 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Espinoza
Atlético Tucumán 3 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Andrés Gariano
HOY Domingo 24 de agosto
14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Negrete
16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Sebastián Bresba
18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato
20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 25 de agosto
15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Mariano Agli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gabriel Chade
17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Carla López
19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Diego Verlotta
19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Barracas
|11
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|2
|
GPGGEE
|2
|
|Defensa
|9
|6
|2
|3
|1
|6
|4
|2
|
EGPGEE
|3
|
|Estudiantes
|9
|5
|3
|0
|2
|7
|6
|1
|
PGGGP
|4
|
|Huracán
|9
|5
|3
|0
|2
|4
|5
|-1
|
PPGGG
|5
|
|Unión
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|2
|4
|
GEEPG
|6
|
|Belgrano
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|2
|3
|
GPEGE
|7
|
|Tigre
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|
PGEPGE
|8
|
|Central Córdoba
|7
|5
|1
|4
|0
|5
|4
|1
|
EEGEE
|9
|
|Banfield
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|
EGPPG
|10
|
|Boca Jrs.
|6
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|2
|
EEPEG
|11
|
|Newell’s
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|
GPEEEP
|12
|
|Argentinos Jrs.
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|
EPEGP
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|
PGEPPE
|14
|
|Racing
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|
PGPEP
|15
|
|Aldosivi
|3
|5
|0
|3
|2
|1
|5
|-4
|
EPEPE
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|11
|5
|3
|2
|0
|11
|3
|8
|
GGEEG
|2
|
|San Lorenzo
|11
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|2
|
GEEGPG
|3
|
|Central
|10
|6
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|
EGEEEG
|4
|
|At. Tucumán
|9
|6
|2
|3
|1
|8
|5
|3
|
GEPEEG
|5
|
|Lanús
|9
|5
|3
|0
|2
|5
|3
|2
|
PPGGG
|6
|
|Vélez
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|
GEEPG
|7
|
|San Martín SJ
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|5
|0
|
PGEPEG
|8
|
|Dep. Riestra
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|
GPGPE
|9
|
|Gimnasia LP
|7
|6
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|
PEGGPP
|10
|
|Sarmiento
|6
|5
|1
|3
|1
|5
|6
|-1
|
EEPGE
|11
|
|Platense
|6
|5
|1
|3
|1
|4
|5
|-1
|
PEEEG
|12
|
|Talleres
|5
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|
PGEPEP
|13
|
|Instituto
|5
|6
|1
|2
|3
|2
|10
|-8
|
GPEEPP
|14
|
|Godoy Cruz
|3
|5
|0
|3
|2
|4
|7
|-3
|
EEEPP
|15
|
|Independiente
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|
EPPEP
