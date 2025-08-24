6ta fecha del Torneo Clausura de la LPF – Jornada de este domingo 24-8, tablas y detalles

24 agosto, 2025 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 6 del Torneo Betano, con el clásico rosarino como gran protagonista:

Fecha 6

Viernes 22 de agosto
Barracas Central 1 Defensa y Justicia 1 (Zona A) – Árbitro: Yael Falcón Pérez

Tigre 1 Indepte. Rivadavia Mza 1 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina

Sábado 23 de agosto
San Lorenzo 1 Instituto 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Echenique

Rosario Central 1 Newell’s 0 (Interzonal) – Árbitro: Darío Herrera

San Martín (SJ) 1 Gimnasia 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Espinoza

Atlético Tucumán 3 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Andrés Gariano

HOY Domingo 24 de agosto
14.00 Unión – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Negrete

16.15 Argentinos Juniors – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Sebastián Bresba

18.15 Boca – Banfield (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato

20.30 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 25 de agosto
15.00 Deportivo Riestra – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Mariano Agli
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gabriel Chade

17.00 Godoy Cruz – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Carla López

19.00 Belgrano – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Diego Verlotta

19.15 Estudiantes – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: Sebastián Habib

21.15 Lanús – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 11 6 3 2 1 9 7 2
GPGGEE
2
Defensa
 Defensa 9 6 2 3 1 6 4 2
EGPGEE
3
Estudiantes
 Estudiantes 9 5 3 0 2 7 6 1
PGGGP
4
Huracán
 Huracán 9 5 3 0 2 4 5 -1
PPGGG
5
Unión
 Unión 8 5 2 2 1 6 2 4
GEEPG
6
Belgrano
 Belgrano 8 5 2 2 1 5 2 3
GPEGE
7
Tigre
 Tigre 8 6 2 2 2 6 6 0
PGEPGE
8
Central Córdoba
 Central Córdoba 7 5 1 4 0 5 4 1
EEGEE
9
Banfield
 Banfield 7 5 2 1 2 7 8 -1
EGPPG
10
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 6 5 1 3 1 5 3 2
EEPEG
11
Newell's
 Newell’s 6 6 1 3 2 5 6 -1
GPEEEP
12
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 5 5 1 2 2 2 3 -1
EPEGP
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 5 6 1 2 3 6 8 -2
PGEPPE
14
Racing
 Racing 4 5 1 1 3 3 5 -2
PGPEP
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 5 0 3 2 1 5 -4
EPEPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 11 5 3 2 0 11 3 8
GGEEG
2
San Lorenzo
 San Lorenzo 11 6 3 2 1 5 3 2
GEEGPG
3
Central
 Central 10 6 2 4 0 4 2 2
EGEEEG
4
At. Tucumán
 At. Tucumán 9 6 2 3 1 8 5 3
GEPEEG
5
Lanús
 Lanús 9 5 3 0 2 5 3 2
PPGGG
6
Vélez
 Vélez 8 5 2 2 1 4 3 1
GEEPG
7
San Martín SJ
 San Martín SJ 8 6 2 2 2 5 5 0
PGEPEG
8
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 7 5 2 1 2 5 5 0
GPGPE
9
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 6 2 1 3 4 5 -1
PEGGPP
10
Sarmiento
 Sarmiento 6 5 1 3 1 5 6 -1
EEPGE
11
Platense
 Platense 6 5 1 3 1 4 5 -1
PEEEG
12
Talleres
 Talleres 5 6 1 2 3 3 7 -4
PGEPEP
13
Instituto
 Instituto 5 6 1 2 3 2 10 -8
GPEEPP
14
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 5 0 3 2 4 7 -3
EEEPP
15
Independiente
 Independiente 2 5 0 2 3 4 7 -3
EPPEP

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*