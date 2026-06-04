6 y 7 de Junio – Se hará la tradicional Fiesta de la Torta Negra en General Lavalle

La tradicional Fiesta de la Torta Negra se realizará el 6 y 7 de Junio sobre la calle principal del Casco Urbano y tendrá como gran atractivo el show de Los Palmeras, que se presentarán el domingo 7 por la noche.

El evento promete dos jornadas con música, gastronomía y propuestas para toda la familia. Habrá paseo de artesanos, emprendedores y productores de distintos puntos de la región, además de visitas guiadas y espectáculos en vivo durante todo el día.

Como cada año, la gran protagonista será la clásica torta negra lavallense, uno de los productos más representativos de la localidad y que convoca a visitantes de distintos lugares.