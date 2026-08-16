5to Duatlón Rural «Laguna de Mar Chiquita» / 30 de Agosto con la crono de KMI

5º DUATLON RURAL “LAGUNA DE MAR CHIQUITA” – 30/AGOSTO/2026 – MAR CHIQUITA
5º DUATLON RURAL
“LAGUNA DE MAR CHIQUITA”
2ª. Fecha del Campeonato “TRES PUEBLOS”
Cuando: Domingo 30 de Agosto de 2026 – 8,30 hs.Dónde: Centro de Atención al Visitante, Fernando Soler 1424, frente a la Laguna Mar Chiquita.
Ubicación: CLIK ACA.
Organiza: DC Eventos Deportivos
Auspicia: Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita.
Crono: Kilómetro InfinitoCronograma: 30/08/2026
08.30 hs a 10.00 hs : Acreditación
10.15 hs: Charla Técnica
10.30 hs: Largada
Distancias: 4k Run + 21k MTB (3 vueltas de 7 km) + 4k Run
CATEGORÍAS:
(en todos los casos se computa la edad de los atletas al 31/12/2026)
DUATLETAS CABALLEROS
A- hasta 29 años
B – 30 a 39 años
C – 40 a 49 años
D – 50 a 59 años
E – de 60 años en más
DUATLETAS DAMAS
A – hasta 34 años
B – 35 a 49 años
C – 50 a 59 años
D – de 60 años en más
POSTAS (suma de las edades de los integrantes del equipo al 31/12/2026)
Damas A hasta 89 años
Damas B de 90 años en más
Mixtos “A” hasta 79 años
Mixtos “B” de 80 a 99 años
Mixtos “C” de 100 años en más
Caballeros A (hasta 79 años)
Caballeros B (de 80 a 99 años)
Caballeros C (de 100 a 109 años)
Caballeros D (110 años en mas)
INICIO DE LA INSCRIPCIÓN, POR LA WEB Y CENTRO DE INSCRIPCIÓN HABILITADO, BIKES AMIGORENA:
DESDE EL 27/07/2026 – HASTA EL 27/08/2026
NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA COMPETENCIA
CUPO 200 PARTICIPANTES
Costo de la Inscripción:
Desde el 27/07/2026 hasta el 07/08/2026 (si envían sus datos el 7/8/26 después de las 20 hs, se toma como recibido el 8/8/26 y cambia el valor)
Duatletas: $ 50.000
Postas: $ 100.000 (los dos)
Desde el 08/08/2026 hasta el 21/08/2026 (si envían sus datos el 8/8/26 después de las 20 hs, se toma como recibido el 22/8/26 y cambia el valor)Duatletas: $ 55.000
Postas: $ 110.000 (los dos)
Desde el 22/08/2026 hasta el 27/08/2026
Duatletas: $ 60.000
Postas: $ 120.000 (los dos)
CUPOS LIMITADOS, 200 PARTICIPANTES ENTRE AMBAS MODALIDADES
NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA CARRERA
NO HAY PREINSCRIPCIÓN, HASTA NO RECIBIR EL COMPROBANTE DE PAGO NO ESTÁ ASEGURADO EL CUPO
Premiación
Del 1º al 5º medallas, en todas las categorías.
Derechos de inscripción:
Kit del corredor – Asistencia Sanitaria –Premiación de acuerdo con lo publicado – Medallas finisher para todos los competidores.
La respuesta al formulario de inscripción NO es automática, se responde de lunes a viernes después las 13 hs. y después a las 20 hs.
Al mail indicado te enviaremos la confirmación de tu preinscripción y los datos bancarios para abonar. Por favor verifica que puedas recibir nuestro mail, no tardamos más de 48 hs en responder. Salvo fines de semana.
Duatletas, CLICK ACA, para PREinscribirse.
Postas, CLICK ACA, para PREinscribirse.
Habrá servicio de cantina
MAS INFO:
Celular: (223) 5933807 – E-mail: kminfinito@live.com.ar
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