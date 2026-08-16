5to Duatlón Rural «Laguna de Mar Chiquita» / 30 de Agosto con la crono de KMI

16 agosto, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

5º DUATLON RURAL “LAGUNA DE MAR CHIQUITA” – 30/AGOSTO/2026 – MAR CHIQUITA

 5º DUATLON RURAL

“LAGUNA DE MAR CHIQUITA”

2ª. Fecha del Campeonato “TRES PUEBLOS”

Cuando: Domingo 30 de Agosto de 2026 – 8,30 hs.Dónde: Centro de Atención al Visitante, Fernando Soler 1424, frente a la Laguna Mar Chiquita.

Ubicación: CLIK ACA.

Organiza: DC Eventos Deportivos

Auspicia: Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Crono: Kilómetro InfinitoCronograma: 30/08/2026

08.30 hs a 10.00 hs : Acreditación

10.15 hs: Charla Técnica

10.30 hs: Largada

Distancias: 4k Run + 21k MTB (3 vueltas de 7 km) + 4k Run

CATEGORÍAS:

(en todos los casos se computa la edad de los atletas al 31/12/2026)

DUATLETAS CABALLEROS

A- hasta 29 años

B – 30 a 39 años

C – 40 a 49 años

D – 50 a 59 años

E – de 60 años en más

 

DUATLETAS DAMAS


A – hasta 34 años

B – 35 a 49 años

C – 50 a 59 años

D – de 60 años en más


POSTAS (suma de las edades de los integrantes del equipo al 31/12/2026)

Damas A hasta 89 años

Damas B de 90 años en más

Mixtos “A” hasta 79 años

Mixtos “B” de 80 a 99 años

Mixtos “C” de 100 años en más

Caballeros A (hasta 79 años)

Caballeros B (de 80 a 99 años)

Caballeros C (de 100 a 109 años)

Caballeros D (110 años en mas)

 

INICIO DE LA INSCRIPCIÓN, POR LA WEB Y CENTRO DE INSCRIPCIÓN HABILITADO, BIKES AMIGORENA:

DESDE EL 27/07/2026 – HASTA EL 27/08/2026

NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA COMPETENCIA

CUPO 200 PARTICIPANTES

Costo de la Inscripción:

Desde el 27/07/2026 hasta el 07/08/2026 (si envían sus datos el 7/8/26 después de las 20 hs, se toma como recibido el 8/8/26 y cambia el valor)

Duatletas: $ 50.000

Postas: $ 100.000 (los dos)

Desde el 08/08/2026 hasta el 21/08/2026 (si envían sus datos el 8/8/26 después de las 20 hs, se toma como recibido el 22/8/26 y cambia el valor)Duatletas: $ 55.000

Postas: $ 110.000 (los dos)

Desde el 22/08/2026 hasta el 27/08/2026

Duatletas: $ 60.000

Postas: $ 120.000 (los dos)

CUPOS LIMITADOS, 200 PARTICIPANTES ENTRE AMBAS MODALIDADES

NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA CARRERA

NO HAY PREINSCRIPCIÓN, HASTA NO RECIBIR EL COMPROBANTE DE PAGO NO ESTÁ ASEGURADO EL CUPO

Premiación
Del 1º al 5º medallas, en todas las categorías.

Derechos de inscripción:

Kit del corredor – Asistencia Sanitaria –Premiación de acuerdo con lo publicado – Medallas finisher para todos los competidores.

La respuesta al formulario de inscripción NO es automática, se responde de lunes a viernes después las 13 hs. y después a las 20 hs.

Al mail indicado te enviaremos la confirmación de tu preinscripción y los datos bancarios para abonar. Por favor verifica que puedas recibir nuestro mail, no tardamos más de 48 hs en responder. Salvo fines de semana.

Duatletas, CLICK ACA, para PREinscribirse.

Postas, CLICK ACA, para PREinscribirse.

Habrá servicio de cantina

MAS INFO:

Celular: (223) 5933807 – E-mail: kminfinito@live.com.ar

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