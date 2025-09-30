5ta Juntada 2025 de los Jeeperos y Barreros de Ayacucho, será los días 29 y 30-11

Cuenta regresiva para lo que será una nueva realización de los jeeperos y barreros de nuestra ciudad.

Cabe mencionar que es el quinto, ya que arrancó en 2019 el 1ero, luego por la pandemia del COVID no se hizo en 2020, se concretó el 2do en el 2021, por la seca y debido a que del lugar donde se extrae el agua para poner y agregar en el circuito estaba seco no se concretó en 2022, se hizo el 3ero en 2023, y el 4to con gran éxito en 2024.

Es esta una muy buena oportunidad para ver un espectáculo muy divertido, charlar con fierreros, compartir una rico asado ayacuchense y hacer nuevos amigos. Y esto se está logrando largamente, con mucha gente acompañando en cada ocasión.