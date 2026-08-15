5ta fecha de la LPF – Partidos, TV, árbitros y tablas al sábado 15 de Agosto

15 agosto, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

Agenda de la fecha 5

Conocé los días y horarios de los partidos del quinto capítulo del Torneo Clausura Mercado Libre.

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 5 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026.

Fecha 5

Viernes 14 de agosto
Racing 0 Banfield 1 (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi

HOY Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Carla López

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Platense – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez

Domingo 16 de agosto
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña

18.00 River – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Diego Romero

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Germanotta

20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga

Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa

17.00 Lanús – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Jorge Broggi

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Bresba

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Joaquín Gil

Tablas de posiciones;

Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Vélez 10
4
3
1
0
6
2
 4
2 Instituto 9
4
3
0
1
4
2
 2
3 Defensa y Justicia 7
4
2
1
1
5
6
 -1
4 Dep. Riestra 6
4
2
0
2
6
3
 3
5 Lanús 6
4
2
0
2
5
3
 2
6 Independiente 6
4
2
0
2
3
2
 1
7 Gimnasia (Mendoza) 6
4
2
0
2
3
2
 1
8 Central Córdoba (SE) 6
4
2
0
2
3
4
 -1
9 Boca Juniors 5
4
1
2
1
4
6
 -2
10 Newell`s 4
4
1
1
2
4
5
 -1
11 Unión 4
4
1
1
2
5
7
 -2
12 Platense 4
4
1
1
2
4
8
 -4
13 Talleres 3
4
1
0
3
5
7
 -2
14 Estudiantes 3
4
1
0
3
3
5
 -2
15 San Lorenzo 3
4
1
0
3
1
4
 -3
Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Argentinos Juniors 12
4
4
0
0
9
3
 6
2 Gimnasia 9
4
3
0
1
6
3
 3
3 Barracas Central 9
4
3
0
1
3
2
 1
4 Tigre 7
4
2
1
1
4
2
 2
5 Belgrano 7
4
2
1
1
4
2
 2
6 Huracán 7
4
2
1
1
4
2
 2
7 Independiente Riv. (M) 7
4
2
1
1
5
4
 1
8 Rosario Central 7
4
2
1
1
4
3
 1
9 Banfield 7
5
2
1
2
4
5
 -1
10 Sarmiento 6
4
2
0
2
8
8
 0
11 Atlético Tucumán 5
4
1
2
1
3
2
 1
12 Racing Club 4
5
1
1
3
4
7
 -3
13 Estudiantes (RC) 4
4
1
1
2
2
5
 -3
14 Aldosivi 1
4
0
1
3
3
6
 -3
15 River Plate 0
4
0
0
4
0
4
 -4

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*