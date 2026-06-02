5 nuevos episodios a “Ideas en Jaque” – Las ideas y logros de Santi Liaudat, para compartir

📢 5 nuevos episodios a “Ideas en Jaque” (y reedición de anteriores)

En Mayo inició el ciclo acerca de la unidad latinoamericana:

📌 #199 | Precursores de la unidad latinoamericana

📌 #200 | El proyecto de San Martín y Bolívar

📌 #201 | La era confederal

📌 #202 | Identitarismo latinoamericano

📌 #203 | Antiimperialismo de entresiglos

🎧 En Spotify: https://open.spotify.com/show/2Sqfzssp4ADikRrvGsA6U5

🌎 También podés leer el contenido de este ciclo en la serie “El proyecto de la unidad latinoamericana”: https://ideasenjaque.com/

♟️ Les comento, además, que comenzamos a reeditar viejos episodios del podcast, comenzando por el 1, en miras a mejorar la calidad de sonido y quitar interrupciones.

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