4ta fecha de la LPF – Partidos, horarios y tablas al sábado 9-8 / HOY Boca-Racing e Independiente-River

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA disputa la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025. Tomá nota y armá tu plan para seguir todo el fútbol argentino:

Jueves 7 de agosto
Godoy Cruz 1 Gimnasia 2 (Zona B) – Árbitro: Pablo Echavarría

San Lorenzo 1 Vélez 0 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello

Estudiantes 2 Independiente Rivadavia Mza. 1 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino

Viernes 8 de agosto
Tigre 0 Huracán 1 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo

Newell’s 1 Central Córdoba 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos

Lanús 1 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina

HOY Sábado 9 de agosto
14.30 San Martín (SJ) – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Juan Pablo Loustau

16.30 Boca – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Ariel Suárez

18.30 Independiente – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Uziga

20.45 Belgrano – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastian Habib

20.45 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Nelson Sosa

Domingo 10 de agosto
15.00 Barracas Central – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi

17.00 Instituto – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisela Bosso

20.00 Argentinos – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua

Lunes 11 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Estudiantes
 Estudiantes 9 4 3 0 1 5 3 2
PGGG
2
Central Córdoba
 Central Córdoba 6 4 1 3 0 4 3 1
EEGE
3
Barracas
 Barracas 6 3 2 0 1 4 4 0
GPG
4
Huracán
 Huracán 6 4 2 0 2 3 5 -2
PPGG
5
Unión
 Unión 5 3 1 2 0 2 1 1
GEE
6
Newell's
 Newell’s 5 4 1 2 1 4 4 0
GPEE
7
Belgrano
 Belgrano 4 3 1 1 1 3 1 2
GPE
8
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 5 4 1
PGEP
9
Defensa
 Defensa 4 3 1 1 1 3 2 1
EGP
10
Banfield
 Banfield 4 3 1 1 1 3 4 -1
EGP
11
Tigre
 Tigre 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
12
Racing
 Racing 3 3 1 0 2 1 2 -1
PGP
13
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 2 3 0 2 1 1 2 -1
EPE
14
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 2 3 0 2 1 1 2 -1
EEP
15
Aldosivi
 Aldosivi 2 3 0 2 1 0 2 -2
EPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
San Lorenzo
 San Lorenzo 8 4 2 2 0 3 1 2
GEEG
2
River
 River 7 3 2 1 0 7 1 6
GGE
3
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2 1
PEGG
4
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 6 3 2 0 1 4 3 1
GPG
5
Lanús
 Lanús 6 4 2 0 2 3 2 1
PPGG
6
Central
 Central 5 3 1 2 0 2 1 1
EGE
7
Vélez
 Vélez 5 4 1 2 1 2 2 0
GEEP
8
San Martín SJ
 San Martín SJ 4 3 1 1 1 4 4 0
PGE
9
At. Tucumán
 At. Tucumán 4 3 1 1 1 3 3 0
GEP
10
Talleres
 Talleres 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
11
Instituto
 Instituto 4 3 1 1 1 1 4 -3
GPE
12
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEEP
13
Sarmiento
 Sarmiento 2 3 0 2 1 2 4 -2
EEP
14
Platense
 Platense 2 3 0 2 1 1 3 -2
PEE
15
Independiente
 Independiente 1 3 0 1 2 3 5 -2
EPP

