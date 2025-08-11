4ta fecha de la LPF – Partidos, horarios, resultados y tablas al lunes 11 de Agosto de 2025

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA disputa la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025. Tomá nota y armá tu plan para seguir todo el fútbol argentino:

Jueves 7 de agosto
Godoy Cruz 1 Gimnasia 2 (Zona B) – Árbitro: Pablo Echavarría

San Lorenzo 1 Vélez 0 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello

Estudiantes 2 Independiente Rivadavia Mza. 1 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino

Viernes 8 de agosto
Tigre 0 Huracán 1 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo

Newell’s 1 Central Córdoba 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos

Lanús 1 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina

Sábado 9 de agosto
San Martín (SJ) 0 Sarmiento 1 (Zona B) -TNT Sports-

Boca 1 Racing 1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez

Independiente 0 River 0 (Zona B) – Árbitro: Nazareno Arasa

Belgrano 2 Banfield 1 (Zona A) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Atlético Tucumán 0 Rosario Central 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Echenique

Domingo 10 de agosto
Barracas Central 3 Aldosivi 1 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera

Instituto 1 Platense 1 (Zona B) – Árbitro: Andrés Gariano

Argentinos 1 Unión 0 (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez

HOY Lunes 11 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 9 4 3 0 1 7 5 2
GPGG
2
Estudiantes
 Estudiantes 9 4 3 0 1 5 3 2
PGGG
3
Belgrano
 Belgrano 7 4 2 1 1 5 2 3
GPEG
4
Central Córdoba
 Central Córdoba 6 4 1 3 0 4 3 1
EEGE
5
Huracán
 Huracán 6 4 2 0 2 3 5 -2
PPGG
6
Newell's
 Newell’s 5 4 1 2 1 4 4 0
GPEE
7
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 5 4 1 2 1 2 2 0
EPEG
8
Unión
 Unión 5 4 1 2 1 2 2 0
GEEP
9
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 5 4 1
PGEP
10
Defensa
 Defensa 4 3 1 1 1 3 2 1
EGP
11
Tigre
 Tigre 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
12
Racing
 Racing 4 4 1 1 2 2 3 -1
PGPE
13
Banfield
 Banfield 4 4 1 1 2 4 6 -2
EGPP
14
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEPE
15
Aldosivi
 Aldosivi 2 4 0 2 2 1 5 -4
EPEP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 8 4 2 2 0 7 1 6
GGEE
2
San Lorenzo
 San Lorenzo 8 4 2 2 0 3 1 2
GEEG
3
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2 1
PEGG
4
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 6 3 2 0 1 4 3 1
GPG
5
Lanús
 Lanús 6 4 2 0 2 3 2 1
PPGG
6
Central
 Central 6 4 1 3 0 2 1 1
EGEE
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 5 4 1 2 1 3 3 0
GEPE
8
Vélez
 Vélez 5 4 1 2 1 2 2 0
GEEP
9
Sarmiento
 Sarmiento 5 4 1 2 1 3 4 -1
EEPG
10
Instituto
 Instituto 5 4 1 2 1 2 5 -3
GPEE
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 4 4 1 1 2 4 5 -1
PGEP
12
Talleres
 Talleres 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
13
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEEP
14
Platense
 Platense 3 4 0 3 1 2 4 -2
PEEE
15
Independiente
 Independiente 2 4 0 2 2 3 5 -2
EPPE

