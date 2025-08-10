4ta fecha de la LPF – Partidos, horarios, resultados y tablas al domingo 10 de Agosto de 2025

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA disputa la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025. Tomá nota y armá tu plan para seguir todo el fútbol argentino:
Jueves 7 de agosto
Godoy Cruz 1 Gimnasia 2 (Zona B) – Árbitro: Pablo Echavarría
San Lorenzo 1 Vélez 0 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello
Estudiantes 2 Independiente Rivadavia Mza. 1 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino
Viernes 8 de agosto
Tigre 0 Huracán 1 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo
Newell’s 1 Central Córdoba 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos
Lanús 1 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina
HOY Sábado 9 de agosto
San Martín (SJ) 0 Sarmiento 1 (Zona B) -TNT Sports-
Boca 1 Racing 1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez
Independiente 0 River 0 (Zona B) – Árbitro: Nazareno Arasa
Belgrano 2 Banfield 1 (Zona A) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Atlético Tucumán 0 Rosario Central 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Echenique
HOY Domingo 10 de agosto
15.00 Barracas Central – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi
17.00 Instituto – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisela Bosso
20.00 Argentinos – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua
Lunes 11 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Estudiantes
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|
PGGG
|2
|
|Belgrano
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|
GPEG
|3
|
|Central Córdoba
|6
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|
EEGE
|4
|
|Barracas
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|
GPG
|5
|
|Huracán
|6
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|
PPGG
|6
|
|Unión
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|
GEE
|7
|
|Newell’s
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|
GPEE
|8
|
|Ind. Rivadavia
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|
PGEP
|9
|
|Defensa
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|
EGP
|10
|
|Tigre
|4
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|
PGEP
|11
|
|Racing
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|-1
|
PGPE
|12
|
|Banfield
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|
EGPP
|13
|
|Boca Jrs.
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|
EEPE
|14
|
|Argentinos Jrs.
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|
EPE
|15
|
|Aldosivi
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|2
|-2
|
EPE
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|8
|4
|2
|2
|0
|7
|1
|6
|
GGEE
|2
|
|San Lorenzo
|8
|4
|2
|2
|0
|3
|1
|2
|
GEEG
|3
|
|Gimnasia LP
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|
PEGG
|4
|
|Dep. Riestra
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|
GPG
|5
|
|Lanús
|6
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|
PPGG
|6
|
|Central
|6
|4
|1
|3
|0
|2
|1
|1
|
EGEE
|7
|
|At. Tucumán
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|
GEPE
|8
|
|Vélez
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|
GEEP
|9
|
|Sarmiento
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|
EEPG
|10
|
|San Martín SJ
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|
PGEP
|11
|
|Talleres
|4
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|
PGEP
|12
|
|Instituto
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|-3
|
GPE
|13
|
|Godoy Cruz
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|
EEEP
|14
|
|Independiente
|2
|4
|0
|2
|2
|3
|5
|-2
|
EPPE
|15
|
|Platense
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|3
|-2
|
PEE
