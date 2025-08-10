4ta fecha de la LPF – Partidos, horarios, resultados y tablas al domingo 10 de Agosto de 2025

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA disputa la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025. Tomá nota y armá tu plan para seguir todo el fútbol argentino:

Jueves 7 de agosto
Godoy Cruz 1 Gimnasia 2 (Zona B) – Árbitro: Pablo Echavarría

San Lorenzo 1 Vélez 0 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello

Estudiantes 2 Independiente Rivadavia Mza. 1 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino

Viernes 8 de agosto
Tigre 0 Huracán 1 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo

Newell’s 1 Central Córdoba 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos

Lanús 1 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina

HOY Sábado 9 de agosto
San Martín (SJ) 0 Sarmiento 1 (Zona B) -TNT Sports-

Boca 1 Racing 1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez

Independiente 0 River 0 (Zona B) – Árbitro: Nazareno Arasa

Belgrano 2 Banfield 1 (Zona A) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Atlético Tucumán 0 Rosario Central 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Echenique

HOY Domingo 10 de agosto
15.00 Barracas Central – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi

17.00 Instituto – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisela Bosso

20.00 Argentinos – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua

Lunes 11 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Estudiantes
 Estudiantes 9 4 3 0 1 5 3 2
PGGG
2
Belgrano
 Belgrano 7 4 2 1 1 5 2 3
GPEG
3
Central Córdoba
 Central Córdoba 6 4 1 3 0 4 3 1
EEGE
4
Barracas
 Barracas 6 3 2 0 1 4 4 0
GPG
5
Huracán
 Huracán 6 4 2 0 2 3 5 -2
PPGG
6
Unión
 Unión 5 3 1 2 0 2 1 1
GEE
7
Newell's
 Newell’s 5 4 1 2 1 4 4 0
GPEE
8
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 5 4 1
PGEP
9
Defensa
 Defensa 4 3 1 1 1 3 2 1
EGP
10
Tigre
 Tigre 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
11
Racing
 Racing 4 4 1 1 2 2 3 -1
PGPE
12
Banfield
 Banfield 4 4 1 1 2 4 6 -2
EGPP
13
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEPE
14
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 2 3 0 2 1 1 2 -1
EPE
15
Aldosivi
 Aldosivi 2 3 0 2 1 0 2 -2
EPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 8 4 2 2 0 7 1 6
GGEE
2
San Lorenzo
 San Lorenzo 8 4 2 2 0 3 1 2
GEEG
3
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2 1
PEGG
4
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 6 3 2 0 1 4 3 1
GPG
5
Lanús
 Lanús 6 4 2 0 2 3 2 1
PPGG
6
Central
 Central 6 4 1 3 0 2 1 1
EGEE
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 5 4 1 2 1 3 3 0
GEPE
8
Vélez
 Vélez 5 4 1 2 1 2 2 0
GEEP
9
Sarmiento
 Sarmiento 5 4 1 2 1 3 4 -1
EEPG
10
San Martín SJ
 San Martín SJ 4 4 1 1 2 4 5 -1
PGEP
11
Talleres
 Talleres 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
12
Instituto
 Instituto 4 3 1 1 1 1 4 -3
GPE
13
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEEP
14
Independiente
 Independiente 2 4 0 2 2 3 5 -2
EPPE
15
Platense
 Platense 2 3 0 2 1 1 3 -2
PEE

