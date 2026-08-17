4º Rally Mar y Sierras – Domingo 13/09/2026 en Mar del Plata con la crono de KMI

4º RALLY MAR Y SIERRAS – 13/09/2026 – MAR DEL PLATA

4º RALLY MAR Y SIERRAS

13/SEP/2026 – Mar del Plata

Fecha del Campeonato KMI 20 Años “Copa Bikes Amigorena”

Día: Domingo 13 de Septiembre de 2026

Lugar: Estancia “La Aurora” – Ubicación: CLIK ACA

MUY IMPORTANTE: Por tratarse de un predio privado NO SE PODRÁ INGRESAR a la Estancia “LA AURORA”, hasta el sábado 12 de Septiembre bajo ningún concepto.

Organiza: Subcomisión de Ciclismo, C.A.R.P.MD.P.

Crono: Kilometro Infinito

Modalidad: Rally Bike

Distancias: 80 kms Competitivos – 35 kms Promocionales – 20 kms Principiantes.

Cronograma:

Sábado 12/09/2026:

De 10 a 16 hs. Acreditaciones, y de haber cupos disponibles, últimas inscripciones. En la sede del Club River Plate, Juan B. Justo 5775, Mar del Plata.

Domingo 13/09/2026:

de 8,30 a 10,00 hs. Solo Acreditaciones. En el predio de largada. Estancia “La Aurora”

11,00 hs. Largadas

CATEGORÍAS COMPETITIVAS – 80 kms – 1 sola vuelta

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2026) –

DAMAS:

Damas PRO “libre”

Damas “A” – hasta 39 años (Clases 1987/88/89 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1977 a 1988)

Damas “C” de 50 años en más (1976 / 75 / 74 y anteriores)

CABALLEROS:

PRO “libre”

Elite de 18 a 34 años (Clases 1992 a 2008)

Master A de 35 a 39 años (Clases 1987 a 1991)

Master B1 de 40 a 44 años (Clases 1982 a 1986)

Master B2 de 45 a 49 años (Clases 1977 a 1981)

Master C1 de 50 a 54 años (Clases 1972 a 1976)

Master C2 de 55 a 59 años (Clases 1967 a 1971)

Master D1 de 60 a 64 años (Clases 1962 a 1966)

Master D2 de 65 a 69 años (Clases 1957 a 1961)

Master E de 70 años y más (Clases 1956/55/54 y anteriores)

Gravel “única”

E-bike “única”

CATEGORÍAS PROMOCIONALES – 35 kms. – 1 sola vuelta

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2026)

DAMAS

Damas “A” – hasta 39 años, (Clases 1987/88/89 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1977 a 1986)

Damas “C” de 50 años en más (Clases 1976/75/74 y anteriores)

CABALLEROS

Caballeros “A” – hasta 39 años, (Clases 1987/88/89 y posteriores)

Caballeros “B” de 40 a 49 años (Clases 1977 a 1986)

Caballeros “C” de 50 a 59 años (Clases 1967 a 1976)

Caballeros “D” de 60 años y más (Clases 1966/65/64 y anteriores)

CATEGORÍAS PRINCIPIANTES – 20 kms. – 1 sola vuelta

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2026)

DAMAS

Damas “A” – hasta 39 años, (Clases 1987/88/89 y posteriores)

Damas “B” de 40 años en más (Clases 1986/85/84 y anteriores)

CABALLEROS

Caballeros “A” – hasta 39 años, (Clases 1987/88/89 y posteriores)

Caballeros “B” de 40 años en más (Clases 1986/85/84 y anteriores)

CATEGORÍAS INFANTILES sin costo de inscripción, se inscriben el día de la carrera.

Premiación:

Efectivo en las categorías PRO, tanto de Damas como de Caballeros.

Trofeos del 1º al 5º en todas las categorías.

Jersey a todos los ganadores de cada categoría.

Medalla Finisher para todos los que participen.

INICIO DE INSCRIPCIONES, 13 DE JUNIO

CIERRE DE INSCRIPCIONES, 10 DE SEPTIEMBRE – 19 hs.

O, CUANDO SE COMPLETE EL CUPO DE 400 CORREDORES.

Costo de la Inscripción:

Categorías PRO:

Del 13/06/2026 al 10/07/2026 $ 80.000

Del 11/07/2026 al 13/08/2026 $ 90.000

Del 14/08/2026 al 11/09/2026 $ 100.000

Categorías Competitivas, Promocionales y Principiantes:

Del 13/06/2026 al 10/07/2026 $ 60.000

Del 11/07/2026 al 13/08/2026 $ 70.000

Del 14/08/2026 al 11/09/2026 $ 80.000

En caso de haber cupos disponibles, el día sábado durante la acreditación podrán inscribirse con valores a determinar por la organización.

NO SE TOMAN INSCRIPCIONES POR INSTAGRAM, MESSENGER, NI WHATSAPP.

A continuación, envía tus datos, y al mail que nos indiques te enviaremos la confirmación y el número de cuenta para el pago de la inscripción (por favor revisar bien los datos antes de enviarlos y un mail que funcione, gracias)

La respuesta no es automática, se responde de lunes a viernes a las 13 y a las 19 hs.

CLIK ACA, para enviar los datos, y, en los horarios indicados responderemos al mail que nos indiquen.

Personalmente podés inscribirte en:

Mar del Plata:

Bikes Amigorena, Colón 7199.

Scott Store Arrate Bikes, Luro 2651

Luro Bikes, Luro 7199

Con Kilómetro Infinito en las carreras previas.

HABRA SERVICIO DE CANTINA

Informes: 223-4669428 (Gustavo) // 223-6328872 (Hernán) // 223-4228700 (David) // 223-5354681 (Jose)