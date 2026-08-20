2º Duatlón Cross Batán / Domingo 27 de Septiembre de 2026, con la crono de KMI

2º Duatlón Cross Batán
Fecha: Domingo 27 de Septiembre de 2026
Donde: Escuela de Educación Primaria Nº 9 Paraje Los Ortiz – Batan
Ubicación:CLICK ACÁ
Organiza: Batan Bike
Crono: Kilometro infinito
Modalidad: MTB y Running (5+23+5)
Distancia: Ciclismo (solo bicis de MTB): 23 km (dos vueltas de 11 kilómetros y medio)
Runnning: 10 km (dos vueltas de 5 kilómetros)
Cronograma:
Sábado 26/09/2026
10.00hs a 17.00 hs: Acreditación en 7 Lomas, Colectora y 42, Batan.
Domingo 27/09/2026
Acreditación de 8.00hs a 9.30 hs. En el lugar de largada
Charla técnica 09.45 hs.
Largada: 10.00 hs.
Premiación 13.00hs (aproximadamente)
Categorías:
Duatletas:
Caballeros A – hasta 29 años
Caballeros B – de 30 a 39 años
Caballeros C – de 40 a 49 años
Caballeros D – de 50 a 59 años
Caballeros E – de 60 en adelante
Damas A – hasta 34 años
Damas B – de 35 a 49 años
Damas C – de 50 a 59 años
Damas D – de 60 en adelante
Postas: (suma de las edades de los integrantes al 31/12/26)
Caballeros A – hasta 79 años
Caballeros B – de 80 a 99 años
Caballeros C – de 100 a 109 años
Cabellos D – de 110 en adelante
Damas A – hasta 89 años
Damas B – de 90 en adelante
Mixtos A – hasta 79 años
Mixtos B – de 80 a 99 años
Mixtos C – de 100 en adelante
Premiación: Del 1ro al 5to puesto en todas las categorías, medallones
Del 1ro al 3er puesto general: individuales, damas y caballeros, y postas.
CUPOS 200 CORREDORES
Costos de inscripción:
1ra etapa, del 15/06/2026 al 21/08/2026:
Individuales: $ 80.000 (si abonás antes del 25/07 tenés 10% de descuento, abonás $ 72.000)
Postas: $ 150.000 (si abonan antes del 25/07 tienen 10% de descuento, abonan $ 135.000)
2da etapa, del 22/08/2026 al 24/09/2026:
Individual: $ 90.000
Pareja: $ 170.000
Derechos de inscripción:
Kit del corredor, remera, cuello, dorsal, bebida isotónica, asistencia sanitaria, hidratación durante y post carrera, medalla Finisher y seguro.
Individuales CLICK ACA para preinscribirse
Postas CLIK ACA para preinscribirse
Al mail que nos indiques, te enviaremos los datos para abonar, la respuesta no es automática, se responde de lunes a viernes a las 13 y a las 19 hs.
No se olviden de revisar el correo Spam o No Deseado si creen que no les hemos respondido.
HABRA SERVICIO DE CANTINA
+INFO: 223-4360342 (Marcelo) – E-mail: marcelobonelli73@gmail.com
IG: Batanbike Facebook: Batan Bike
Comentarios