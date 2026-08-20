2º Duatlón Cross Batán / Domingo 27 de Septiembre de 2026, con la crono de KMI

2º Duatlón Cross Batán

Fecha: Domingo 27 de Septiembre de 2026

Donde: Escuela de Educación Primaria Nº 9 Paraje Los Ortiz – Batan

Ubicación:CLICK ACÁ

Organiza: Batan Bike

Crono: Kilometro infinito

Modalidad: MTB y Running (5+23+5)

Distancia: Ciclismo (solo bicis de MTB): 23 km (dos vueltas de 11 kilómetros y medio)

Runnning: 10 km (dos vueltas de 5 kilómetros)

Cronograma:

Sábado 26/09/2026

10.00hs a 17.00 hs: Acreditación en 7 Lomas, Colectora y 42, Batan.

Domingo 27/09/2026

Acreditación de 8.00hs a 9.30 hs. En el lugar de largada

Charla técnica 09.45 hs.

Largada: 10.00 hs.

Premiación 13.00hs (aproximadamente)

Categorías:

Duatletas:

Caballeros A – hasta 29 años

Caballeros B – de 30 a 39 años

Caballeros C – de 40 a 49 años

Caballeros D – de 50 a 59 años

Caballeros E – de 60 en adelante

Damas A – hasta 34 años

Damas B – de 35 a 49 años

Damas C – de 50 a 59 años

Damas D – de 60 en adelante

Postas: (suma de las edades de los integrantes al 31/12/26)

Caballeros A – hasta 79 años

Caballeros B – de 80 a 99 años

Caballeros C – de 100 a 109 años

Cabellos D – de 110 en adelante

Damas A – hasta 89 años

Damas B – de 90 en adelante

Mixtos A – hasta 79 años

Mixtos B – de 80 a 99 años

Mixtos C – de 100 en adelante

Premiación: Del 1ro al 5to puesto en todas las categorías, medallones

Del 1ro al 3er puesto general: individuales, damas y caballeros, y postas.

CUPOS 200 CORREDORES

Costos de inscripción :

1ra etapa, del 15/06/2026 al 21/08/2026:

Individuales: $ 80.000 (si abonás antes del 25/07 tenés 10% de descuento, abonás $ 72.000)

Postas: $ 150.000 (si abonan antes del 25/07 tienen 10% de descuento, abonan $ 135.000)

2da etapa, del 22/08/2026 al 24/09/2026:

Individual: $ 90.000

Pareja: $ 170.000

Derechos de inscripción:

Kit del corredor, remera, cuello, dorsal, bebida isotónica, asistencia sanitaria, hidratación durante y post carrera, medalla Finisher y seguro.

Individuales CLICK ACA para preinscribirse

Postas CLIK ACA para preinscribirse

Al mail que nos indiques, te enviaremos los datos para abonar, la respuesta no es automática, se responde de lunes a viernes a las 13 y a las 19 hs.

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HABRA SERVICIO DE CANTINA

+INFO: 223-4360342 (Marcelo) – E-mail: marcelobonelli73@gmail.com

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