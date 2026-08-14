“2ª Vuelta de Ciclismo Rural en Azucena RURAL” – Domingo 23-8, con la Crono de KMI

“2ª VUELTA de CICLISMO RURAL A AZUCENA” – DOMINGO 23 DE AGOSTO 2026 – AZUCENA (Tandil)

Fecha del 17º Campeonato KMI 20 AÑOS “COPA BIKES AMIGORENA”

Lugar: Club Azucena Juniors (Azucena – Tandil) – Ubicación: CLIK ACA

Organiza: Tandil Cicles Club.

Crono y locución: Kilómetro Infinito “único límite tu imaginación”

Distancias: 60 kms y 30 kms.

Modalidad: Ciclismo Rural, Individual en Pelotón.

CRONOGRAMA :

Sábado 22/08/2026; de 19,30 a 21 hs. Acreditación; en la sede del Tandil Cicles Club, Colombia 1389.

Domingo 23/08/2026; en el lugar de la competencia:

Acreditación, de 8,30 a 10 hs.

Inicio de las largadas, 10,30 hs.

Categoría Competitivas – 60 kms (1 vuelta)

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2026)

DAMAS

“A” – hasta 39 años

“B” de 40 a 49 años

“C” de 50 años y más

CABALLEROS

Elite de 16 a 34 años

Master A de 35 a 39 años

Master B1 de 40 a 44 años

Master B2 de 45 a 49 años

Master C1 de 50 a 54 años

Master C2 de 55 a 59 años

Master D1 de 60 a 64 años

Master D2 de 65 a 69 años

Master E de 70 años y mas (realizarán el mismo recorrido que la promo, 30 kms)

GRAVEL “libre”

Las bicicletas GRAVEL no clasifican a la general de MTB.

Categorías Promocionales – 30 kms (1 vuelta)

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2026)

DAMAS

“A” – hasta 39 años

“B” de 40 a 49 años

“C” de 50 años y más

CABALLEROS

“A” – hasta 39 años

“B” de 40 a 49 años

“C” de 50 a 59 años

“D” de 60 años y más

Los menores de edad, en cualquier categoría, deberán llevar una autorización firmada por padre, madre o tutor.

Sanciones reglamentarias

Las denuncias que efectúen los competidores sobre otros atletas, serán recibidas hasta cinco minutos después de finalizada la competencia por parte del denunciante, debiéndose depositar previamente monto igual al valor de la inscripción, importe que será reintegrado al comprobarse la denuncia. Esta debe realizarse por escrito, debiendo acompañar la firma de 2 corredores testigos que la avalen junto al competidor denunciante. En caso de que la denuncia interpuesta contra un atleta no prospere, la plata no será reintegrada al denunciante. No se aceptarán denuncias de no corredores.

CUPOS LIMITADOS.

NO HAY PREINSCRIPCIÓN – NO SE RESERVAN LUGARES

POR FAVOR NO ENVIAR INSCRIPCIONES POR OTRO MEDIO QUE NO SEA ESTA PÁGINA (ni WhatsApp, ni Messenger, ni Instagram, ni Facebook),

A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. GRACIAS.

INICIO DE LA INSCRIPCIÓN: Miércoles 15/JULIO/2026.

CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: Jueves 20/08/2026 – 13 hs. O cuando se complete el cupo establecido. Lo que ocurra primero.

Para considerarse efectivamente inscriptos deberán abonar el costo de la inscripción y enviar el comprobante de la misma al mail de contacto.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:

Para que se les reserve el cupo y queden efectivamente inscriptos, realizar el depósito y enviar el comprobante del mismo al mail por el cual se les enviaron dichos datos.

Anticipada con depósito bancario o en centros de inscripción habilitados,

Desde el 15/07/2026 hasta el 31/07/2026 – 20 hs. $ 50.000. (si enviaste los datos el 31/07 después de las 20 hs, se toma como inscripción del 01/08 por lo cual cambio el costo)

Desde el 01/08/2026 hasta el 14/08/2026 – 20 hs. $ 60.000. (si enviaste los datos el 14/08 después de las 20 hs, se toma como inscripción del 15/08 por lo cual cambio el costo)

Desde el 15/08/2026 hasta el 20/08/2026 -18 hs. $ 70.000

NO SE TOMARÁN NUEVAS INSCRIPCIONES NINGUNO DE LOS 2 DÍAS DE ACREDITACIÓN.

Los socios con la cuota al día, abonarán el 50% del valor de la inscripción, de acuerdo a la fecha en la cual abonen.

Quienes no hayan abonado hasta el 21/AGO/2026, NO PODRÁN PARTICIPAR DEL EVENTO – NO SE TOMAN NUEVAS INSCRIPCIONES NI SE HACEN CAMBIOS DE CORREDOR NI DE CATEGORÍA EL DÍA DE LA CARRERA.

CONSULTAR POR PROMO GRUPOS/TEAMS.

PREMIO ESPECIAL PARA EL TEAM QUE MÁS CORREDORES INSCRIBA.

Derechos de inscripción: Premiación de acuerdo a lo detallado más abajo – Medalla Finisher – Kit del Corredor – Asistencia Sanitaria – Clasificación – Derecho a participar.

PREMIOS:

EN TODAS LAS CATEGORÍAS: del 1º al 5º

EN AMBAS GENERALES COMPETITIVAS: del 1º al 3º.

Las bicicletas GRAVEL no clasifican a la general de MTB

MODO DE INSCRIPCIÓN:

A través del formulario de contacto de esta página, una vez recibido el mail con los datos, se les responderá al mail que consignaron en sus datos, informándoles los datos de la cuenta para abonar.

Los mails recibidos durante la mañana se responden de 13 a 13,30 hs. Y los enviados por la tarde, de 20 a 20,30 hs. No es respuesta automática.

Una vez que abonen, deberán enviar al mail por el que les respondimos, el comprobante para de estar forma quedar confirmados como inscriptos.

CLIK ACA para pre-inscribirse.

No olviden revisar el correo spam si no les aparece la respuesta en bandeja de entrada dentro de las 48 hs de enviar sus datos.

Centros de inscripción habilitados (solo tomarán inscripciones con pago en efectivo, por favor no los comprometan, gracias)

👉 En Mar del Plata: Bikes Amigorena de Guillermo Amigorena, en Av. Colón 7199.

👉 En Tandil: Bicicletería Modafari, Rodriguez 1612.

👉 En Rauch : Bicicletería ALMAR, 9 de Julio y San Martín.

👉 Con Kilómetro Infinito en carreras previas, si las hubiese.

HABRÁ SERVICIO DE CANTINA.

INFORMES: 2494278390 (Danilo) – 2494585682 (Jorge) – kminfinito@live.com.ar