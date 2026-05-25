25 de Mayo de 2026, el Grupo «Hinchas de Chevrolet de Ayacucho» cumple 22 años

Este 25 de Mayo es un día muy especial para los seguidores de la marca del «moño» de Ayacucho. El Grupo Hinchas de Chevrolet cumple 22 años de trayectoria, y desde el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar queremos recordarlo, y haciendo un reconocimiento muy especial a todos sus integrantes, por sus acciones solidarias así como el enorme esfuerzo para, desde el amor a una marca, dar todo de sí sin mirar a quien o quienes.

En su momento habíamos compartido la palabra de Daniel Carbone, uno de sus integrantes; quién nos contó «La agrupación se inició un 25 de Mayo del año 2004 con una juntada en la plaza Colón, donde contamos con la presencia de varios amantes de la marca. La idea fue de Josengo Rodríguez y su esposa Susana. Con el transcurrir de él tiempo vino el primer encuentro, siempre para colaborar con distintas instituciones”.

En aquella nota, también nos confió que; «Lo importante es que estamos en contacto con muchas agrupaciones de que están en la misma situación que nosotros. En este sentido queremos hacer un agradecimiento a todos los que siempre nos han dado una mano para poder realizar los encuentros, tenemos que seguir trabajando para colaborar con las escuelas rurales. Tenemos pedidos de escuelas que realmente tienen muchas necesidades”.

El grupo está compuesto principalmente por Horacio Contino, Óscar Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Mariano Di Sanso, Eduardo Pérez, Hernán Carbone, Daniel Carbone y distintos colaboradores y colaboradoras del grupo. En ese camino están estas voluntades, gente de trabajo, sencilla, como cualquiera de nosotros, pero con un corazón enorme y muy bondadoso.

FELICES 22 AÑOS; Agrupación Hinchas de Chevrolet de Ayacucho.