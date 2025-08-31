22° fecha de la URD – Atlético se hizo fuerte frente a Sarmiento y le ganó con autoridad 2 a 1

En una jornada con varios partidos postergados por las malas condiciones climáticas, en el Estadio Municipal Atlético venció a Sarmiento 2 a 1, que tuvo como gran figura a su joven arquero Juan Pablo López. En el rojinegro, la figura descollante fue Nicolás De la Vega, que terminó jugando de 9. Se fueron expulsados Bahílleres en Atlético y Villaverde en Sarmiento. Agradable cantidad de público en ambas hinchadas, a pesar de la lluvia persistente.

En la reserva, se impuso Sarmiento 3 a 1 con goles de Uriel Galera, Bautista Flores y Marcos Antúnez para el rojinegro y Lucas Oliferuck para el albirrojo.

Sistesís

Estadio Municipal «Dr. José A. Barbieri»

Arbitros; Principal Ezequiel Quintana. Asistentes; 1 – Luciano Caballero 2 – Emanuel Caballero – Rauch-.

SARMIENTO 1 – Mateo Parín, Darío Palacios, Bautista Didio, Nicolás De la Vega y Maximiliano Sauco, Cesar Scerbo, Juan M. Ledesma, Joaquín Didio y Federico Rodríguez, Joaquín Méndez y Francisco Bravo. DT Mariano Enfadaque.

ATLETICO 2 – Juan P. López, J. Vesce, Rodrigo Bahílleres, Agustín Hermida y Benjamín Alvaréz; Nicolás Erreguerena, Juan P. Lesdesma, Martiniano Milloc, Mateo Gourriet, Zoilo Olahaberry y Mariano Montalivet. DT Cristián López.

Goles; 26 PT Zoilo Olhaberry – Atlético. 11 ST Mateo Gourriet – Atlético – y 46 ST Nicolás De la Vega de penal -Sarmiento-.

Expulsados; 32 ST Bahíleres – A – y 37 Fernando Villaverde – S –

Incidentes y desconcierto en el vestuario rojinegro

Terminado el encuentro, ambos equipos se saludaron e incluso con la terna de Rauch. Pero se observaron corridas en proximidades del vestuario local, donde algunos allegados -hinchas de Sarmiento-, se acercaron a insultar a los jugadores que vienen como refuerzos, especialmente a Joaquín Méndez y el colombiano Francisco Bravo, que no funcionaron como se esperaba. Algunos jugadores reaccionaron y repelieron estos insultos y amenazas, lo que motivo varios empujones y corridas, que no son habituales en nuestros fútbol y mucho menos, entre propios hinchas o parte de una misma institución. Por suerte la cosa no paso a mayores, aunque hubo varias personas muy nerviosa,s, y se debió solicitar una ambulancia para que personal médico, atienda a una mujer con una crisis de nervios.