1º Duatlón Cross Batán – El domingo 23 de Noviembre con la crono de KM Infinito

1º Duatlón Cross Batan
Fecha: Domingo 23 de Noviembre del 2025
Donde: Escuela de Educación Primaria Nº 9 Paraje Los Ortiz – Batan
Ubicación: Googlemaps
Organiza: Batan Bike
Crono: Kilometro infinito
Modalidad: MTB y Running (4+23+4)
Distancia: Ciclismo: 23 km (dos vueltas de 11 kilómetros y medio)
Runnning: 8 km (dos vueltas de 4 kilómetros)
Cronograma:
Sábado 22 de noviembre:
Acreditación: de 10.00hs a 18.00hs en Siete Lomas, Colectora y Calle 42, Batan
Domingo 23 de noviembre:
Acreditación de 7.30hs a 9.00hs
Charla técnica 9.15hs
Largada: 9.30hs
Premiación 12.30hs (aproximadamente)
Categorías:
Duatletas:
Caballeros A – hasta 29 años
Caballeros B – de 30 a 39 años
Caballeros C – de 40 a 49 años
Caballeros D – de 50 a 59 años
Caballeros E – de 60 en adelante
Damas A – hasta 34 años
Damas B – de 35 a 49 años
Damas C – de 50 a 59 años
Damas D – de 60 en adelante
Postas:
Damas A – hasta 89 años
Damas B – de 90 en adelante
Caballeros A – hasta 79 años
Caballeros B – de 80 a 99 años
Caballeros C – de 100 a 109 años
Cabellos D – de 110 en adelante
Mixtos A – hasta 79 años
Mixtos B – de 80 a 99 años
Mixtos C – de 100 en adelante
Premiación: Del 1ro al 5to puesto en todas las categorías
Del 1ro puesto general: individual caballeros, individual damas y 1º puesto de postas, damas, mixtos y caballeros.
Premio especial a la mejor dupla y al mejor duatleta de Batan.
CUPOS 200 CORREDORES
Costos de inscripción:
1ra etapa (del 1 de septiembre al 30 septiembre):
Individuales: $ 35.000
Parejas: $ 60.000
2da etapa (del 1º Octubre al 31 de Octubre o hasta completar cupo):
Individual: $ 45.000
Pareja: $ 80.000
3ra etapa (del 1º Noviembre al 20 de noviembre o hasta completar cupo):
Individual: $ 50.000
Pareja: $ 90.000
La inscripción incluye remera, medalla Finisher, ambulancia, siete puestos de primeros auxilios, seguro e hidratación y fruta post-carrera.
MUY IMPORTANTE quienes se inscriban en postas, al completar el formulario de inscripción, deben completar los datos de ambos participantes en cada casillero, x ej:
Apellido y Nombre: Juan Perez / Jose Perez
Localidad: Rauch / Ayacucho
DNI: 12356487 / 26543198
Fec. Nac: 18/05/65 — 23/12/76
En el renglon COMENTARIOS, poner los talles de Remera.
CLIK ACA, para enviar tus datos.
Y, al mail que nos indiques, te enviaremos los datos para abonar, la respuesta no es automática, se responde de lunes a viernes a las 13 y a las 19 hs.
HABRA SERVICIO DE CANTINA
+INFO: 223-4360342 (Marcelo) – E-mail: marcelobonelli73@gmail.com
IG: Batanbike Facebook: Batan Bike
Comentarios