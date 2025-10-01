1º Duatlón Cross Batán – El domingo 23 de Noviembre con la crono de KM Infinito

1º Duatlón Cross Batan

Fecha: Domingo 23 de Noviembre del 2025

Donde: Escuela de Educación Primaria Nº 9 Paraje Los Ortiz – Batan

Ubicación: Googlemaps

Organiza: Batan Bike

Crono: Kilometro infinito

Modalidad: MTB y Running (4+23+4)

Distancia: Ciclismo: 23 km (dos vueltas de 11 kilómetros y medio)

Runnning: 8 km (dos vueltas de 4 kilómetros)

Cronograma:

Sábado 22 de noviembre:

Acreditación: de 10.00hs a 18.00hs en Siete Lomas, Colectora y Calle 42, Batan

Domingo 23 de noviembre:

Acreditación de 7.30hs a 9.00hs

Charla técnica 9.15hs

Largada: 9.30hs

Premiación 12.30hs (aproximadamente)

Categorías:

Duatletas:

Caballeros A – hasta 29 años

Caballeros B – de 30 a 39 años

Caballeros C – de 40 a 49 años

Caballeros D – de 50 a 59 años

Caballeros E – de 60 en adelante

Damas A – hasta 34 años

Damas B – de 35 a 49 años

Damas C – de 50 a 59 años

Damas D – de 60 en adelante

Postas:

Damas A – hasta 89 años

Damas B – de 90 en adelante

Caballeros A – hasta 79 años

Caballeros B – de 80 a 99 años

Caballeros C – de 100 a 109 años

Cabellos D – de 110 en adelante

Mixtos A – hasta 79 años

Mixtos B – de 80 a 99 años

Mixtos C – de 100 en adelante

Premiación: Del 1ro al 5to puesto en todas las categorías

Del 1ro puesto general: individual caballeros, individual damas y 1º puesto de postas, damas, mixtos y caballeros.

Premio especial a la mejor dupla y al mejor duatleta de Batan.

CUPOS 200 CORREDORES

Costos de inscripción :

1ra etapa (del 1 de septiembre al 30 septiembre):

Individuales: $ 35.000

Parejas: $ 60.000

2da etapa (del 1º Octubre al 31 de Octubre o hasta completar cupo):

Individual: $ 45.000

Pareja: $ 80.000

3ra etapa (del 1º Noviembre al 20 de noviembre o hasta completar cupo):

Individual: $ 50.000

Pareja: $ 90.000

La inscripción incluye remera, medalla Finisher, ambulancia, siete puestos de primeros auxilios, seguro e hidratación y fruta post-carrera.

MUY IMPORTANTE quienes se inscriban en postas, al completar el formulario de inscripción, deben completar los datos de ambos participantes en cada casillero, x ej:

Apellido y Nombre: Juan Perez / Jose Perez

Localidad: Rauch / Ayacucho

DNI: 12356487 / 26543198

Fec. Nac: 18/05/65 — 23/12/76

En el renglon COMENTARIOS, poner los talles de Remera.

CLIK ACA, para enviar tus datos.

Y, al mail que nos indiques, te enviaremos los datos para abonar, la respuesta no es automática, se responde de lunes a viernes a las 13 y a las 19 hs.

HABRA SERVICIO DE CANTINA

+INFO: 223-4360342 (Marcelo) – E-mail: marcelobonelli73@gmail.com

IG: Batanbike Facebook: Batan Bike