1er sorteo rifa de Bomberos de Ayacucho / Los ganadores de este sábado 31-5

Bomberos Voluntarios tiene en circulación su rifa anual consistente en 5000 boletas y más de 144 millones de pesos en premios. El sorteo final tendrá una casa a estrenar ubicada en Güemes al 600, lindera a la anterior.

La rifa se podrá pagar en 7 cuotas de 15 mil pesos (105.000 total) siendo en el mes de noviembre de 2026 el sorteo definitivo.

PREMIOS…

•JUNIO

🛒1° premio mercaderías por $1.800.000

🛒2° premio mercaderías por $1.500.000

🛒3° premio mercaderías por $800.000

🛒4° premio mercaderías por $600.000

🛒5° premio mercaderías por $400.000

•JULIO

🛒1° premio mercaderías por $2.000.000

🛒2° premio mercaderías por $1.600.000

🛒3° premio mercaderías por $1.000.000

🛒4° premio mercaderías por $700.000

🛒5° premio mercaderías por $500.000

•AGOSTO

🛒1° premio mercaderías por $2.500.000

🛒2° premio mercaderías por $2.000.000

🛒3° premio mercaderías por $1.200.000

🛒4° premio mercaderías por $1.000.000

🛒5° premio mercaderías por $600.000

•SEPTIEMBRE

🛒1° premio mercaderías por $3.000.000

🛒2° premio mercaderías por $2.500.000

🛒3° premio mercaderías por $1.500.000

🛒4° premio mercaderías por $1.300.000

🛒5° premio mercaderías por $1.000.000

•OCTUBRE

🛒1° premio mercaderías por $4.000.000

🛒2° premio mercaderías por $3.000.000

🛒3° premio mercaderías por $2.000.000

🛒4° premio mercaderías por $1.700.000

🛒5° premio mercaderías por $1.300.000

🚩SORTEO FINAL NOVIEMBRE

🏠1° premio una vivienda a estrenar en Güemes n°626, valuada en $75.000.000 (escriturada)

🛒2° premio mercaderías por $7.500.000

🛒3° premio mercaderías por $5.500.000

🛒4° premio mercaderías por $3.000.000

🛒5° premio mercaderías por $1.500.000

🛒6° premio mercaderías por $1.300.000

🛒7° premio mercaderías por $1.100.000

🛒8° premio mercaderías por $1.000.000

🛒9° premio mercaderías por $800.000

🛒10° premio mercaderías por $600.000

