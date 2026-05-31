1er sorteo rifa de Bomberos de Ayacucho / Los ganadores de este sábado 31-5

Bomberos Voluntarios tiene en circulación su rifa anual consistente en 5000 boletas y más de 144 millones de pesos en premios. El sorteo final tendrá una casa a estrenar ubicada en Güemes al 600, lindera a la anterior.
La rifa se podrá pagar en 7 cuotas de 15 mil pesos (105.000 total) siendo en el mes de noviembre de 2026 el sorteo definitivo.
PREMIOS…
•JUNIO
🛒1° premio mercaderías por $1.800.000
🛒2° premio mercaderías por $1.500.000
🛒3° premio mercaderías por $800.000
🛒4° premio mercaderías por $600.000
🛒5° premio mercaderías por $400.000
•JULIO
🛒1° premio mercaderías por $2.000.000
🛒2° premio mercaderías por $1.600.000
🛒3° premio mercaderías por $1.000.000
🛒4° premio mercaderías por $700.000
🛒5° premio mercaderías por $500.000
•AGOSTO
🛒1° premio mercaderías por $2.500.000
🛒2° premio mercaderías por $2.000.000
🛒3° premio mercaderías por $1.200.000
🛒4° premio mercaderías por $1.000.000
🛒5° premio mercaderías por $600.000
•SEPTIEMBRE
🛒1° premio mercaderías por $3.000.000
🛒2° premio mercaderías por $2.500.000
🛒3° premio mercaderías por $1.500.000
🛒4° premio mercaderías por $1.300.000
🛒5° premio mercaderías por $1.000.000
•OCTUBRE
🛒1° premio mercaderías por $4.000.000
🛒2° premio mercaderías por $3.000.000
🛒3° premio mercaderías por $2.000.000
🛒4° premio mercaderías por $1.700.000
🛒5° premio mercaderías por $1.300.000
🚩SORTEO FINAL NOVIEMBRE
🏠1° premio una vivienda a estrenar en Güemes n°626, valuada en $75.000.000 (escriturada)
🛒2° premio mercaderías por $7.500.000
🛒3° premio mercaderías por $5.500.000
🛒4° premio mercaderías por $3.000.000
🛒5° premio mercaderías por $1.500.000
🛒6° premio mercaderías por $1.300.000
🛒7° premio mercaderías por $1.100.000
🛒8° premio mercaderías por $1.000.000
🛒9° premio mercaderías por $800.000
🛒10° premio mercaderías por $600.000
Foto: Facundo Membrilla. Audio: Urgente Ayacucho
