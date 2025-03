180 fotos participan del Concurso Fotográfico de la 51° edición / El Jurado dará resultados el 26-4

51° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

180 fotos recibidas para esta edición Concurso Fotográfico Nacional en el Marco del 51 Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra 2025 (Virtual)

Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Dia de la Yerra, junto al grupo Fotográfico Municipal de Ayacucho.

Tema: “El Caballo criollo como emblema de nuestra tierra”

Monocromo o color

Vencimiento: viernes 21 de marzo

Juzgamiento: 26 de abril – Virtual

La Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, desde su origen se ha caracterizado por representar auténticos valores tradicionales, así como la fusión de variadas expresiones artísticas y artesanales, reflejando de esta manera el espíritu de la ciudad que la cobija. En este sentido el concurso fotográfico busca resaltar la defensa de nuestras tradiciones.

El tema del concurso fotográfico de la Fiesta Nacional del Ternero y Dia de la Yerra de 2025 está enmarcando al cumplirse este año, 100 años, en el mes de abril, de la travesía de Gato y Mancha. Dos caballos argentinos de raza criolla de Ayacucho, que hicieron historia al viajar de Buenos Aires, Argentina a Nueva York, Estados Unidos, a pie. Lo lograron guiados por el suizo Aimé Félix Tschiffely.

Raza oriunda del sur de nuestro país, traída, revalorizada y difundida por el veterinario experimentado criador de equinos, Emilio Solanet desde la Estancia “El Cardal” de la ciudad de Ayacucho. El criollo es un caballo resistente, de cuerpo musculoso y fuerte, con pecho amplio y costillas bien arqueadas. Tiene hombros fuertes y oblicuos con cuellos musculosos, patas cortas y fuertes con buena estructura ósea y articulaciones resistentes, corvejones de implantación baja y cascos sólidos y duros.

Gato, era un bayo gateado de 16 años que había sido domado con facilidad, y Mancha un overo rosado, arisco, de 15 años, dicen, “que estaba siempre atento y era mandón”. Estos majestuosos ejemplares encarnaron la esencia de la tradición gaucha y capturaron el corazón de la gente con su perseverancia y habilidad.

Los caballos que fueron héroes anónimos argentinos en una casi única, y tamaña hazaña mundial.

Por ello nos enmarcamos en el CABALLO CRIOLLO como emblema de nuestra tierra.

REGLAMENTO:

Art. 1°

La comisión Directiva de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, y el Grupo Fotográfico Municipal, organiza el CONCURSO FOTOGRÁFICO tema: EL CABALLO CRIOLLO como emblema de nuestra tierra, correspondiente al año 2025 y dicta el presente REGLAMENTO que regirá su convocatoria, organización y pautas de funcionamiento.

Art. 2°

Se establece una categoría única, las obras a presentarse deberán cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan en los siguientes artículos.

Art. 3°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las fotografías representarán la temática del reglamento.

Las fotografías pueden deben ser realizadas tanto por cámaras fotográficas o celulares. Competirán en un mismo rubro.

Todas las fotografías deben pertenecer al autor y deben ser inéditas.

La temática EL CABALLO CRIOLLO deja un amplio criterio fotográfico para poder explorar y desarrollar.

La presencia humana si bien no está prohibida, no debe ser predominante sobre la (s)fotografiada(s)

También podrán ser primeros planos y detalles CON EDICIÓN DE AJUSTES GENERALES. NO se puede mover, clonar, añadir, eliminar, reorganizar o combinar elementos. Las manipulaciones o modificaciones NO están permitidas, salvo cambios de tamaño, recortes, entonados (que deben parecer naturales) y la recuperación del color original de la escena, pero SI retoques tales como equilibrio de color, ajustes por capas y enfoques totales, NO así los enfoques/desenfoques selectivos o filtros que deformen la escena original de la toma.

Las obras deberán ser enviados al mail grupofotograficoayacucho@gmail.com

Con los siguientes datos

Nombre de la Fotografía, Nombre completo del autor, Dirección, Teléfono y Mail de contacto e Instagram

Art. 4°

DE LA NO-ADMISIÓN.

No serán admitidas las siguientes obras:

Las que no se encuentren comprendidas en el Artículo 2°, o aquellas que no cumplan con los requisitos específicos exigidos.

Los plagios.

Las que se presenten una vez vencido el plazo, conforme al cronograma de presentación de obras.

Las obras presentadas por integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Fiesta del Ternero y Día de la Yerra, ni de los organizadores de este concurso pertenecientes al Grupo Fotográfico de Ayacucho.

Las obras que en su frente tengan firma o algún crédito que haga referencia al autor de la misma, y/o fecha superpuesta.

Las obras producidas por más de un autor.

Art. 5°

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras deberán ser enviadas a (mail). No serán aceptadas por otro medio

Para más información escribir: grupofotograficoayacucho@gmail.com

Ante dudas comunicarse por email : grupofotograficoayacucho@gmail.com

Art. 6°

Los participantes podrán presentar hasta cinco (5) obras. De las obras presentadas, los organizadores fiscalizarán que las mismas tengan méritos suficientes para participar del concurso fotográfico “EL CABALLO CRIOLLO como emblema de nuestra tierra ” y quedarán habilitadas para competir por los diferentes premios y menciones.

Aquellas que no se encuadren en el presente reglamento quedarán fuera de competencia.

Art. 7°

PREMIACIÓN Y EXHIBICIÓN. Las obras seleccionadas y premiadas serán exhibidas en las redes sociales, conforme el Cronograma de premios y exhibición.

Conforme al siguiente cronograma:

Obras Seleccionadas y Premiadas: Pasaran a ser patrimonio de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra respetando el derecho de autor.

Art. 8°

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra podrá disponer de la utilización de la imagen con fines de comerciales y/o publicitarios, siempre mencionando al autor.

Art. 9°

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra no está obligada a mantener correspondencia ni comunicación alguna con los participantes, quienes podrán consultar el resultado de la competencia en la página Web institucional (www.fiestadelternero.org.ar) o a través de la Fan

Page Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Art. 10°

DE LOS JURADOS – PROPUESTAS.

La selección y adjudicación de premios se conformará de la siguiente manera:

* DOS (2) Jurados de trayectoria en el ámbito de la fotografía.

* UN (1) Jurado miembro de la comisión. (Veedor)

Art. 11°

CARÁCTER DEL FALLO. Las decisiones y fallos del Jurado son inapelables.

Art. 12°

DE LOS PREMIOS Y MENCIONES. Se otorgarán los siguientes premios y menciones a cada obra premiada:

1o Premio y 2°premio y 2 (dos) Menciones de Honor.

Los premios no pueden ser declarados desiertos, ni un mismo participante puede recibir el primer y segundo premio conjuntamente. Si, un premio y una mención. El jurado está facultado para otorgar menciones adicionales si considera que hay obras con mérito suficiente para ello.

Los premios son:

1° PREMIO : $ 200.000 ( Doscientos mil pesos) y Diploma

2° PREMIO: $ 100.000 (cien mil pesos) y Diploma

1° MENCIÓN: Diploma

2° MENCIÓN: Diploma

Art. 13°

Los autores de aquellas obras que hayan sido premiadas autorizan a los organizadores y empresa auspiciante a utilizarlas con fines NO comerciales para la difusión de éste o sucesivos eventos, ya sea mediante folletería o páginas Web, siempre mencionando al autor de la obra.

Art. 14°

La sola participación en el Concurso implica la aceptación de este Reglamento en todas sus partes.

Art. 15°

Los miembros del Foto Club Municipal de Ayacucho pertenecientes a esta comisión organizadora y los actuales miembros de Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra no podrán participar de este concurso.

Calendario:

Envío de fotografías era del domingo 9 al 26 de Marzo inclusive del 2025

Juzgamiento: 26 de abril 2025

Exposición y Premiación: 27 de abril 2025

La notificación de los resultados se hará por correo electrónico.

La sola presentación de las obras implica por parte del participante, el conocimiento y aceptación del presente reglamento. El Grupo Fotográfico se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en el mismo. Ante consultas dirigirse al CONTACTO:

grupofotograficoayacucho@gmail.com