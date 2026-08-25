14º Gran Premio “Cuna de Campeones” en Arrecifes / Este sábado 29 de Agosto por la mañana

ARRECIFES

14º Gran Premio “Cuna de Campeones”

Fecha, hora y lugar: Sábado 29, por la mañana, en el Circuito Costanero Daniel Alberti.

Descripción: En el marco del 70º aniversario del Arrecifes Automóvil Club, se disputarán las 5ª y 6ª fechas del Campeonato 2026.

Además, festival solidario por el Día de las Infancias, destinado a niños y niñas que participan del programa Meriendas Compartidas.

Organiza la Asociación Corredores Turismo Standard Histórico con el auspicio de la Municipalidad de Arrecifes.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddearrecifes/ – www.facebook.com/municipalidadarrecifes