14-9-25 / Desafío de las 7 Lomas – 3era. Edición Final del 14º Campeonato KMI “Copa Bikes Amigorena”

Desafío de las 7 Lomas – 3era. Edición

Final del 14º Campeonato KMI “Copa Bikes Amigorena”

Día: Domingo 14 de Septiembre de 2025

Lugar: El Descanso del Montañes. Calle Ciudad de Roma s/n, Sierra de los Padres.

Ubicación: CLIK ACA

Organiza: Subcomisión de Ciclismo C.A.R.P.M.D.P.

Crono: Kilometro Infinito

Cronograma:

Sábado 13/09/25:

de 10 a 16 hs. Acreditaciones en Bikes Amigorena, Colón 7199.

Domingo 14/09/25:

de 8,30 a 10,00 hs. Acreditaciones en el predio de la carrera.

11,00 hs. Largadas

CATEGORÍAS COMPETITIVAS – 45 KMS. (3 vtas. De 15 kms)

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025)

DAMAS

“A” – hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

“B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

“C” de 50 años y más (Clases 1975 / 74 / 73 y anteriores)

CABALLEROS

Elite de 16 a 34 años (Clases 1991 a 2009)

Master A de 35 a 39 años (Clases 1986 a 1990)

Master B1 de 40 a 44 años (Clases 1981 a 1985)

Master B2 de 45 a 49 años (Clases 1976 a 1980)

Master C1 de 50 a 54 años (Clases 1971 a 1975)

Master C2 de 55 a 59 años (Clases 1966 a 1970)

Master D1 de 60 a 64 años (Clases 1961 a 1965)

Master D2 de 65 a 69 años (Clases 1956/55/54 y anteriores)

GRAVEL “libre”

E-BIKE “única”

Categorías Promocionales – 30 km (2 vtas. De 15 kms)

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025)

DAMAS

Promo Damas “A” – hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Promo Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Promo Damas “C” de 50 años y más (1975 / 74 / 73 y anteriores)

CABALLEROS

Promo Caballeros “A” – hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Promo Caballeros “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Promo Caballeros “C” de 50 a 59 años (1966 a 1975)

Promo Caballeros “D” de 60 años y más (1965 / 64 / 63 y anteriores)

Categorías Principiantes – 15 kms. (1 vtas.)

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025)

DAMAS

Principiantes Damas “A” – hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Principiantes Damas “B” de 40 años y más (Clases 1985 / 84 / 83 y anteriores)

CABALLEROS

Principiantes Caballeros “A” – hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Principiantes Caballeros “B” de 40 años y más (Clases 1985 / 84 / 83 y anteriores)

Los menores de edad, en cualquier categoría, deberán llevar una autorización firmada por padre, madre o tutor.

Premiación:

Generales competitivas, masculinas y femeninas, 1º al 5º.

Copas del 1º al 5º y Medallas del 6º al 10º, en todas las categorías.

Medalla Finisher para todos los que participen.

INICIO DE INSCRIPCIONES, 21/07/2025 – CIERRE, 11/09/2025 – 18 hs. O, CUANDO SE COMPLETE EL CUPO ESTABLECIDO.

Costo de la Inscripción:

Desde el 21/07/2025 hasta el 15/08/2024

Competitivas $ 40.000 //// Promocionales $ 30.000 //// Principiantes $ 20.000

Desde el 16/08/2025 hasta el 03/09/2024

Competitivas $ 45.000 //// Promocionales $ 35.000 //// Principiantes $ 25.000

Desde el 04/09/2025 hasta el 11/09/2024

Competitivas $ 50.000 //// Promocionales $ 40.000 //// Principiantes $ 30.000

Sábado 13/09/25 durante la acreditación en BIKES AMIGORENA, y en caso de haber cupos disponibles y aunque estén preinscriptos, podrán inscribirse abonando:

Competitivas $ 60.000 //// Promocionales $ 50.000 //// Principiantes $ 40.000

NO SE RECIBEN PAGOS NI INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA

NO SE TOMAN INSCRIPCIONES POR

INSTAGRAM, MESSENGER, NI WHATSAPP.

A continuación, envía tus datos, y al mail que nos indiques te enviaremos la confirmación y el número de cuenta para el pago de la inscripción (por favor revisar bien los datos antes de enviarlos y un mail que funcione, gracias)

La respuesta no es automática, se responde de lunes a viernes a las 13 y a las 19 hs.

CLIK ACA, para enviar los datos, y, en los horarios indicados responderemos al mail que nos indiquen.

Personalmente podés inscribirte en:

Mar del Plata: Bikes Amigorena, Colón 7199.

Tandil: Modafari Bikes Rodriguez 1612

Con Kilómetro Infinito en las carreras previas.

HABRA SERVICIO DE CANTINA

Informes: 223-4669428 (Gustavo) // 223-6328872 (Hernán) // 223-4228700 (David)