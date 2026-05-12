10ma Vuelta a Gardey / Ciclismo Rural con la crono de KM Infinito, el domingo 31-5

10ª VUELTA A GARDEY – CICLISMO RURAL CONTRARRELOJ EN PAREJAS y CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

31-MAYO-2026 / GARDEY / 52 kms. y 38 kms.

Lugar: Centro Cultural Gardey, Calle Tapia entre Independencia y Calle 15 (al lado del cuartel de Bomberos)

Ubicación: CLIK ACA

Organiza: Tandil Cicles Club.

Crono: Kilómetro Infinito “único límite tu imaginación”

Distancias: 52 kms. Parejas – 38 kms. Individuales

Modalidad: Rural Bike Contrarreloj en Parejas y Contrarreloj Individual

Cronograma:

Sábado 30/05, de 19,30 a 21 hs, en la sede del Cicles Tandil, Acreditación

Domingo 31/05, en el lugar de la competencia:

De 8,30 a 10:00 hs. Últimas Acreditaciones

10,30 hs. Inicio de las largadas.

CATEGORÍAS EN PAREJAS – 52 KMS

Se suman los años que ambos corredores tendrán al 31/12/2026

DAMAS “A” hasta 89 años

DAMAS “B” de 90 en más

Mixtos “A” hasta 79

Mixtos “B” de 80 a 99 años

Mixtos “C» de 100 en adelante

Caballeros “A” hasta 69 años

Caballeros “B” de 70 a 84 años

Caballeros “C” de 85 a 99 años

Caballeros “D” de 100 a 114 años

Caballeros “E” de 115 en adelante

Gravel “única” participación individual – 52 kms

CATEGORÍAS INDIVIDUALES – 38 KMS

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1987 / 88 / 89 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años y más (Clases 1977 a 1986)

Damas “C” de 50 años y más (Clases 1976 / 75 / 64 y anteriores)

Caballeros «A» hasta 39 años, (Clases 1987 / 88 / 89 y posteriores)

Caballeros «B» de 40 a 49 años (Clases 1977 a 1986)

Caballeros “C” de 50 a 59 años (Clases 1967 a 1976)

Caballeros “D” de 60 años y más (Clases 1966 / 65 / 64 y anteriores)

CUPOS LIMITADOS.

NO HAY PREINSCRIPCIÓN – NO SE RESERVAN LUGARES

POR FAVOR NO ENVIAR INSCRIPCIONES POR OTRO MEDIO QUE NO SEA ESTA PÁGINA (ni WhatsApp, ni Messenger, ni Instagram, ni Facebook), A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. GRACIAS.

INICIO DE LA INSCRIPCIÓN: Miércoles 15 de Abril de 2026.

CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: Jueves 28 de Mayo de 2026 a las 15 hs. O cuando se complete el cupo establecido. Lo que ocurra primero.

Para considerarse efectivamente inscriptos deberán abonar el costo de la inscripción y enviar el comprobante de la misma al mail de contacto.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:

Anticipada con depósito bancario o en centros de inscripción habilitados,

Desde el 15/Abril/2026 hasta el 8/Mayo/2026 – $ 45.000 por participante.

(quienes envíen sus datos el 8 de mayo, después de las 20 hs, se tomarán como enviados el 9 de mayo, por lo cual cambiará el costo de la inscripción)

Desde el 9/Mayo/2026 hasta el 22/Mayo/2026 – $ 50.000 por participante.

(quienes envíen sus datos el 22 de mayo, después de las 20 hs, se tomarán como enviados el 23 de mayo, por lo cual cambiará el costo de la inscripción)

Desde el 23/Mayo/2026 hasta el 29/Mayo/2026 – $ 60.000 por participante.

NO SE TOMAN INSCRIPCIONES NI PAGOS DE INSCRIPCIÓN NINGUNO DE LOS DÍAS DE ACREDITACIÓN, SIN EXCEPCIÓN.

Para que se les reserve el cupo y queden efectivamente inscriptos, deberán, dentro de las 72 hs. posteriores al envío de los datos bancarios, realizar el depósito y enviar el comprobante del mismo al mail por el cual se les enviaron dichos datos.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Kit del Corredor – Medalla Finisher – Asistencia Sanitaria – Derecho a Participar – Premiación según lo publicado.

PREMIOS: 1º Al 5º DE CADA CATEGORÍA.

PROMO EQUIPOS: cada 10 corredores del mismo equipo que abonen en un solo pago, se bonificarán 2 corredores. O sea, abonan 8 inscripciones e inscriben 10 corredores.

PREMIO ESPECIAL AL EQUIPO CON MAYOR CANTIDAD DE CORREDORES INSCRIPTOS.

El orden de largadas estará publicado el sábado 30/05/2026 al medio día en www.kilometroinfinito.com.ar

MODO DE INSCRIPCIÓN:

A través del formulario de contacto de esta página, una vez recibido el mail con los datos, se les responderá al mail que consignaron en sus datos, informándoles los datos de la cuenta para abonar. Tendrán 72 hs. desde que les respondemos para realizar el pago, sino serán dados de baja y se otorgará su lugar a otro equipo interesado, los cupos son muy limitados. Los mails recibidos durante la mañana se responden de 13 a 13,30 hs. Y los enviados por la tarde, de 19 a 19,30 hs. No es respuesta automática.

Una vez que abonaron, deberán enviar al mail por el que les respondimos, el comprobante para de estar forma quedar confirmados como inscriptos. Y conservar el ticket o captura de pantalla para acreditarse.

¿CÓMO INSCRIBIR UNA PAREJA?

¿Cómo enviar los datos?

Al ingresar al formulario de inscripción deberán poner en cada casillero los datos de ambos participantes separados por una barra o guion.

Por ej:

Casilla Apellido y Nombre: Juan Pérez / José Pérez.

Casilla Localidad: Ayacucho / Rauch.

Casilla DNI: 11111111 / 2222222.

Casilla Fecha de Nacimiento: 01/02/1995 – 03/04/1978.

Y así sucesivamente, en cada renglón los datos de ambos participantes.

CLIK ACA para enviar sus datos.

Recuerden que la respuesta no es automática. Les llegarán a su mail los datos para abonar.

Queres ver los inscriptos?? CLIK ACA

Centros de inscripción habilitados (solo tomarán inscripciones con pago en el momento, por favor no los comprometan, gracias)

👉 En Mar del Plata: Bikes Amigorena de Guillermo Amigorena, en Av. Colón 7199.

👉 En Tandil: Bicicletería Modafari, Rodriguez 1612.

👉 En Rauch: Bicicletería ALMAR, 9 de Julio y San Martín.

👉 Con Kilómetro Infinito en carreras previas, si las hubiese.

HABRÁ SERVICIO DE CANTINA.

INFORMES: 2494278390 (Danilo) – 2494585682 (Jorge) – kminfinito@live.com.ar